Omoda представит собственный автомобильный бренд Jaecoo

Китайский бренд Omoda (принадлежит Chery) представит на Шанхайском автосалоне новый автомобильный бренд Jaecoo, который также будет присутствовать на российском рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 13 апреля.

Новая автомобильная марка станет старшим ответвлением Omoda и будет представлена глобально. Уже в этом году она выйдет на российский рынок с двумя моделями.

До конца 2023-го автомобили Jaecoo планируют продавать в России в 120 шоурумах. Из них 100 дилерских центров объединят бренды Omoda и Jaecoo, а еще 20 будут самостоятельными шоурумами новой марки.

Сам бренд Omoda в конце марта заявлял о планах вывести на российский рынок седан и электромобиль. Об этом корреспонденту «Известий» сообщили представители компании в ходе телемоста с Китаем.

«До конца года мы представим в России две модели: седан и электромобиль», — рассказал директор департамента по исследованию, разработкам и развитию бренда Omoda Сяохун Хоу.

11 апреля марка Omoda анонсировала седан S5. Автомобиль длиной 4644 мм принадлежит к сегменту C. Новинка получит два варианта силовых агрегатов и три комплектации: Life, Tech и Ultra.

Базовый мотор — атмосферный бензиновый объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. Старшие версии получат турбированный силовой агрегат с отдачей 147 л.с. Трансмиссия — вариатор. Цены на машину объявят ближе к старту продаж.