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Китайский бренд Omoda рассказал о новом седане для России

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Фото: Omoda
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Китайский бренд Omoda (входит в состав Chery) анонсировал вторую модель в России — седан S5 и рассказал об оснащении машины. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Известий» 11 апреля.

Седан Omoda S5 длиной 4644 мм принадлежит к сегменту C. Новинка получит два варианта силовых агрегатов и три комплектации: Life, Tech и Ultra. Уже в базовой версии автомобиль неплохо укомплектован: ABS, ESP, 16-дюймовые легкосплавные диски, задние парковочные датчики, система круговогой обзора, круиз-контроль, центральный замок с дистанционным управлением.

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Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности. Запустить двигатель и прогреть салон можно дистанционно, а сиденья с отделкой искусственной кожей снабжены обогревом. Приборная панель и мультимедийный экран — с одинаковой диагональю 10,25 дюйма.

В средней комплектации диски уже 17-дюймовые, есть климат-контроль с ионизатором, датчик дождя. Помимо передних сидений, обогреваются задние, руль, лобовое стекло и форсунки стеклоомывателя. Топ-версия укомплектована наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и набором электронных ассистентов, в число которых входят система мониторинга слепых зон, система удержания в полосе, система помощи при перестроении и движении в пробках и другие.

Базовый мотор — атмосферный бензиновый мощностью объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. Старшие версии получат турбированный агрегат с отдачей 147 л.с. Трансмиссия в обоих случаях автоматическая, вариатор. Цены на машину объявят ближе к официальному старту продаж точную дату которого пока не анонсируют. По неофициальной информации, седан начнут продавать уже в апреле.

30 марта представители Omoda рассказали корреспонденту «Известий» в ходе телемоста, что до конца года марка представит в России две модели: седан и электромобиль.

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