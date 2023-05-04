Пошли на взлет: в России увеличились продажи новых автомобилей

В апреле впервые почти за два года российский рынок новых автомобилей продемонстрировал положительную динамику. Причем по сравнению с апрелем 2022 года зафиксирован резкий рост числа проданных машин — сразу в 2,7 раза. Эксперты объясняют это крайне низкими показателями продаж автомобилей в прошлом году. Подробности — в материале «Известий».

Выбраться из ямы

По итогам прошлого месяца в России было продано 75622 новых автомобиля. Это в 2,7 раза больше, чем в апреле 2022 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Последний раз положительную динамику российский авторынок демонстрировал почти два года назад — в июне 2021 года. В дальнейшем продажи новых машин только снижались: самое значительное падение (- 83,5%) было зафиксировано в мае прошлого года.

Лидером российского рынка остается АвтоВАЗ, который в апреле продал почти 25,3 тыс. автомобилей. На втором месте с результатом в 9263 машины — китайский бренд Chery. Далее следуют Geely (7108 автомобилей) и Haval (6829 машин). Замыкает пятерку Kia — в прошлом месяце было продано 3433 автомобиля этой марки. Шестую строчку с результатом 3177 машин по итогам апреля занимает бренд Exeed, далее следует Hyundai (2748 машин). Восьмое место у марки Omoda (2472 автомобиля). Бренды Toyota и Changan замыкают список с результатами 1697 и 1489 машин соответственно.

Согласно данным «Автостата», в апреле доля китайских брендов на российском рынке составила 44%. Российские автопроизводители занимают 35%, а оставшиеся 21% приходятся на модели из Южной Кореи, Японии, Европы и США

В отличие от «официальной» статистики продаж комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса, данные «Автостата» базируются не на количестве отгруженных машин дилерам, а на числе зарегистрированных в ГИБДД новых транспортных средств. Поэтому в статистику аналитического агентства попадают не только новые машины, ввезенные по официальным каналам, но и автомобили, поставленные в нашу страну по параллельному импорту. Этим, например, объясняется девятое место Toyota по итогам апрельских продаж, несмотря на то, что еще в марте прошлого года японская компании остановила официальные поставки автомобилей в нашу страну, а в конце сентября решила закрыть и завод под Санкт-Петербургом.

«Гранта» в лидерах

Самой популярной моделью стала Lada Granta: по итогам апреля было продано 18341 этих машин. «Серебро» — у кроссовера Geely Сollray: этот китайский автомобиль разошелся тиражом в 4154 штуки. Lada Niva Travel приобрели 3777 покупателей, 3528 — стали обладателями кроссовера Haval Jolion. В прошлом месяце были проданы 3447 Chery Tiggo 4 Pro и 2561 Tiggo 7 Pro Max. «Классическую» Lada Niva Legand купили 2804 человека, а дебютировавшая на нашем рынке в конец прошлого года модель Omoda C5 в апреле нашла 2467 новых владельцев. Кроссоверы Haval F7x и Geely Tugella замыкают «десятку» самых популярных моделей с результатами 1297 и 1275 штук соответственно.

Низкая база

Резкий рост продаж новых автомобилей опрошенные «Известиями» эксперты объясняют эффектом низкой базы.

— Апрель 2022 года был одним из самых провальных месяцев по продажам новых автомобилей в современной истории. Общая неопределенность на рынке, прекращение поставок машин, остановка многих российских автозаводов привели к крайне малому количеству проданных автомобилей. Сейчас, когда ситуация более-менее стабилизировалась, у потенциальных покупателей вновь появился интерес к машинам, — заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его мнению, результат мог бы быть еще больше, однако продажи сдерживает отсутствие на рынке относительно доступных моделей. Как ранее сообщали «Известия», у дилеров практически закончились иностранные автомобили средней ценовой группы.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, значительный рост продаж новых машин объяснятся исключительно низкими показателями прошлого года. При этом саму тенденцию к росту он считает позитивной.

— Если все основания полагать, что рынок постепенно отходит от прошлогоднего шока: появляются новые модели, на отечественных автозаводах запускаются новые проекты, — поделился он с «Известиями» своими наблюдениями.

Прошлой весной на рынке были непонятные перспективы с поставками новых автомобилей, произошло заметное повышение цен. Сейчас этих факторов нет, поэтому отмечается ощутимое увеличение продаж новых машин по сравнению с апрелем 2022 года, объясняет резкий скачок числа проданных автомобилей директор бренда «Авилон Changan» Илья Петров.

— Второй фактор, который положительно отразился на показателях продаж, это появление на российском рынке множества новых брендов с амбициозными планами. Кроме того, свои поставки нарастили и представленные ранее китайские игроки. Все это приводит к плотной конкурентной борьбе, снижению стоимости для конечного потребителя и, соответственно, росту объемов продаж, — заявил он «Известиям».

Низкая база прошлого года была сформирована не самим рынком, а внешними факторами и покупательским поведением, основанном на эмоциях, уверен генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

— В апреле 2022 года рынок новых автомобилей упал до очень низких значений. Поэтому ситуация, которую мы сейчас видим, не отражает реальный тренд на российском автомобильном рынке, — заявил он «Известиям».

До миллиона

Оценки экспертов относительно дальнейших перспектив российского рынка автомобилей разошлись. Как отмечает Андрей Ольховский, объемы продаж новых автомобилей в этом году будут складываться из нескольких составляющих: экономической обстановки, курса национальной валюты, доступности автомобилей у дилеров, платежеспособности населения, ценовой политики автопроизводителей.