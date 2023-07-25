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За выходные в Москве зафиксировано 824 самокатчика — нарушителя ПДД
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За выходные в Москве зафиксировано 824 самокатчика — нарушителя ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В период с 22 по 23 июля в Москве зафиксировали 2,2 тыс. нарушений правил дорожного движения среди сотрудников курьерских служб и жителей столицы, которые управляют средствами индивидуальной мобильности, велосипедами. Об этом сообщает пресс-служба московской ГИБДД.

По данным сотрудников столичной Госавтоинспекции, в субботу и воскресенье в городе составили 608 протоколов о нарушении ПДД в отношении велосипедистов. 824 эпизода нарушения правил дорожного движения инспекторы зафиксировали среди самокатчиков и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 859 курьеров службы доставки оказались нарушителями ПДД.

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Ранее, 3 июля, в столице стартовал эксперимент по подключению средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, проведение тестовой интеграции информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в электросамокаты в будущем станет основой безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности. Ранее, в марте, законодательно была установлена максимальная скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч.

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