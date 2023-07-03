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В Москве начался эксперимент по подключению электросамокатов к «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В столице стартовал эксперимент по подключению средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Минпромторга.

В эксперименте приняли участие такие организации, как московский дептранс, ЦОДД Москвы, АО «ГЛОНАСС», АО «НИИМА «Прогресс» и «ИТ-Резерв».

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, проведение тестовой интеграции информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в электросамокаты в будущем станет основой безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности. Ранее, в марте, законодательно была установлена максимальная скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч.

«При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС», ― заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Шпак добавил, что эксперимент будет проходить до конца прокатного сезона самокатов. В рамках инициативы в столице появятся различные зоны ограничения максимальной скорости средств индивидуальной мобильности ― до 10 км/ч, 15 км/ч и 20 км/ч. Например, на тротуарах и пешеходных переходах, а также в парках.

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11 мая стало известно, что в Москве 63 человека стали жертвами ДТП с участием электрических самокатов в период с января по апрель 2023 года. Всего на дорогах за четыре месяца произошло 60 столкновений с участием самокатов мощностью до 250 Вт. Летальных исходов не зафиксировано. Чаще всего аварии происходили из-за нарушения правил передвижения по пешеходному переходу, а также из-за наезда на пешеходов.

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