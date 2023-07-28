Аварии набирают обороты: в России выросло число ДТП

Впервые за последние несколько лет в России выросло число аварий. В каждом восьмом ДТП виновны водители, нарушившие ПДД. Резко увеличилось количество инцидентов со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также число происшествий с участием несовершеннолетних водителей. На этом фоне по-прежнему отмечается сокращение аварий, произошедших по вине нетрезвых автомобилистов. В причинах ДТП и роста аварийности на российских дорогах разбирались «Известия».

Печальная статистика

За первое полугодие в России произошло 56 228 аварий, что на 3,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). Жертвами ДТП с начала года стали 5908 человек (+2,9%), 71 046 людей (+3,6%) получили травмы. Примечательно, что за последние годы аварийность на российских дорогах только снижалась. Теперь практически все показатели начали расти.

По данным НЦ БДД, летальные исходы зафиксированы в каждой одиннадцатой аварии (4,9 тыс. смертельных ДТП с начала года). Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается в республиках Алтай (+75%), Ингушетия (+95%), Калмыкия (+81,3%), Карелия (+150%), Костромской (+70,6%) и Ярославской (+76,7%) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+77,8%). При этом в ряде регионов, напротив, количество погибших в авариях заметно снизилось. К примеру, в Республике Марий Эл этот показатель сократился на 53,3%, в Кабардино-Балкарии — на 51,7%, а в Псковской области — на 48,1%. На Чукотке за полгода вообще не произошло ни одного смертельного ДТП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Причиной подавляющего числа аварий (87,8%) стало нарушение ПДД водителями. Наибольшее количество происшествий происходит из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков (9847 случаев с начала года) и несоответствия скорости конкретным условиям движения (9826 инцидентов). Причиной 4727 аварий стал выезд на встречную полосу. В Госавтоинспекции отмечают, что этот вид ДТП характеризуется самой высокой тяжестью последствий: жертвами таких аварий с начала года стало более 1,6 тыс. человек.

По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Михаила Черникова, одной из основных причин роста показателя аварийности стало резкое увеличение нагрузки на автомобильные трассы.

«Мы видим, что в последнее время транспортные потоки заметно изменились. Многие дороги работают в режиме перегрузки, из-за закрытия границ значительно вырос внутренний туризм. С учетом ограниченного авиасообщения в ряде южных регионов значительная часть людей выбирает для поездок на курорты автомобильный транспорт. Всё это не могло не сказаться на аварийности», — заявил Михаил Черников в начале июля во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Госавтоинспекции подчеркивают, что в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» совместно с другими министерствами и ведомствами проводится целый комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности. Это расширение и реконструкция наиболее проблемных участков дорог, установка разделительных барьеров, предотвращающих выезд на встречную полосу, обустройство пешеходных переходов. Важным рычагом, позволяющим уменьшить число ДТП, в ГУОБДД называют комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас на российских дорогах в общей сложности работает более 27 тыс. таких устройств. В прошлом году было ликвидировано 1600 так называемых очагов аварийности, где часто происходили ДТП, подчеркивают в ведомстве.

Дети и СИМы

Серьезную озабоченность у Госавтоинспекции вызывает рост количества ДТП, в которых участвуют несовершеннолетние водители. С начала года произошло 627 таких происшествий (+64,6% к шести месяцам 2022 года). По словам старшего инспектора по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковника полиции Антона Белана, причина таких ДТП зачастую кроется в попустительстве взрослых.

— Нередко родители легкомысленно оставляют ключи и документы от автомобиля или мотоцикла на видном месте. Соблазн прокатиться на машине, «пока взрослые не видят», большой. В итоге такие поездки часто заканчиваются трагедиями, — заявил он «Известиям».

Бурное развитие средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколес, сигвеев и т.д.) не могло не сказаться на показателях аварийности. С начала года количество ДТП с участием СИМ выросло почти на 182%. Больше всего таких происшествий произошло в Москве (238 случаев), Санкт-Петербурге (64 инцидента), Пермском крае (68 аварий), Тюменской (66 ДТП), Омской (63 происшествия), Челябинской (48 случаев) и Свердловской (34 ДТП) областях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чаще всего происшествия с участием СИМ случаются на перекрестках и при выезде с прилегающей территории (28% аварий), а также на пешеходных переходах (21%), тротуарах и в пешеходных зонах (21%). Основными причинами таких аварий является пересечение водителями СИМ проезжей части в неположенном месте, а также то, что они не спешиваются, как того требуют ПДД, на пешеходных переходах.

Для профилактики нарушений ПДД среди пользователей СИМ с наступлением теплого сезона сотрудники Госавтоинспекции проводят регулярные рейды, которые приносят свои результаты. Например, только в Москве в ходе такого «спецмероприятия», прошедшего в прошлые выходные, было выявлено более 2,2 тыс. водителей СИМ, нарушивших ПДД. Во время аналогичного рейда, который прошел в столице в начале июля, автоинспекторы зафиксировали около 3 тыс. нарушителей правил.

— Мероприятия, связанные с профилактикой и пресечением нарушений ПДД среди пользователей СИМ, постоянно проводятся в регионах, — заверил «Известия» Антон Белан.

Пьяных аварий всё меньше

Несмотря на общий рост числа ДТП, в России продолжается наметившаяся несколько лет назад тенденция к снижению количества ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года число таких происшествий уменьшилось еще почти на 20% (5022 аварии за первое полугодие). Это стало следствием активной профилактической работы по предупреждению езды в нетрезвом виде, отмечают в Госавтоинспекции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с пьянством за рулем в ведомстве называют так называемые сплошные проверки, когда наряды Госавтоинспекции останавливают все проезжающие машины и проверяют состояние водителей. Причем о проведении таких мероприятий полицейские сообщают заранее, в них принимают участие представители общественных организаций и СМИ, отмечают в ведомстве.

— Это в первую очередь профилактическая, а не карательная мера. Главная задача состоит в том, чтобы водитель вообще отказался от поездки после употребления алкоголя, не допустить, чтобы автомобилист сел за руль в нетрезвом виде, — рассказал «Известиям» Антон Белан.

Потоки развернулись

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны с мнением руководителя Госавтоинспекции, что заметную роль в росте аварийности сыграло изменение транспортных потоков и логистических коридоров. Это привело к тому, что часть дорог, особенно на востоке страны, оказалась перегруженной.

— Трафик переориентировался с запада на восток. Многие дороги не были рассчитаны на это, в результате сейчас они перегружены, что сказывается на аварийности , — заявил «Известиям» член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. Он также отметил, что в последнее время многие автовладельцы стали активнее ездить на своих машинах, в том числе и в отпуск.

Значительный рост числа аварий с СИМами во многом вызван тем, что после вступления в силу с 1 марта поправок в ПДД, определивших статус этих устройств, подобные инциденты стали чаще учитывать как ДТП , считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эта цифра могла бы быть еще больше, если бы автоинспекторы фиксировали все инциденты с СИМами, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— В ряде регионов, например, в Санкт-Петербурге, происшествия с СИМ на тротуаре проходят как «несчастный случай», — отметил он, ссылаясь на заявление депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, прозвучавшее в ходе обсуждения ситуации с СИМ в Общественной палате РФ. В свою очередь, в ГИБДД отметили, что ДТП со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах также учитываются в статистике.

Важным результатом, которого удалось достичь в последнее время, эксперт считает значительное снижение количества «пьяных» ДТП.

— Минус 20% таких аварий и снижение погибших в них почти на 40% — это очень хорошие показатели. Снижение по этим параметрам было и прежде, но цифры были более скромными: 7–10% в год. Нынешние показатели говорят о том, что ужесточение законодательства в отношении нетрезвых водителей работает. Кроме этого, дает свои результаты и работа ГИБДД в этом направлении, — подчеркнул он.

Кадры решают всё

Еще одной причиной роста аварийности эксперты называют нехватку личного состава Госавтоинспекции. По словам майора ГИБДД в отставке Виктора Кондрашина, автоинспекторы необходимы для регулирования поведения участников дорожного движения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Ни одна камера, ни один картонный муляж не заменит человека-профессионала, который по одной манере вождения может понять, в каком состоянии находится человек за рулем и что стоит от него ожидать, — подчеркивает он.

Другим фактором, способствующим росту числа ДТП, эксперт называет старение автопарка. По его словам, в условиях дефицита и подорожания автомобилей на дорогах можно встретить такой транспорт, который физически не должен выезжать на трассы. Он отмечает, что в ближайшей перспективе возраст машин будет только увеличиваться, поскольку «подпитка» российского автопарка свежими моделями в последнее время заметно сократилась.