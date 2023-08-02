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Вскружили голую: дрифтеры накатали на уголовную статью

«Золотую молодежь» накажут за публичные раздевания, опасную езду и избиение пенсионера
Фото: МВД РФ/23.мвд.рф
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Группа молодых автохулиганов на дорогих иномарках громко заявили о себе сразу в двух городах Кубани. «Дрифтили», высовывались из люка голыми, раздевались перед сотрудниками ГИБДД. Под занавес избили пенсионера, сделавшего компании замечание за непотребство на глазах детей. Это лишь факты, которые были зафиксированы на видео. После тщательного правового анализа похождений компании в полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела. «Известия» выяснили подробности криминальной истории.

Танцевали голые при луне

В течение первых дней августа в сети появились сразу несколько скандальных видео с похождениями одной и той же компании на двух автомобилях BMW. Сначала очевидцы сняли, как пассажирка светлой «немки» в обнаженном виде устроила тверк для других автомобилистов (среди которых вполне могли быть дети) на трассе Краснодар — Сочи.

Позже сами гуляки выложили видео пранка над сотрудниками ГИБДД. Машина остановилась возле полицейских, которые несли службу, привлекли их внимание вопросом, после чего девушка разделась до трусов и вышла из авто. Удивленные полицейские успели лишь поинтересоваться, не спорила ли девушка с кем-то на желание. Спустя еще несколько часов в тот же день в Сети появились кадры еще более вызывающие, они были сняты в вечернее время суток уже в Краснодаре. На Ейском шоссе всё та же любительница публичного обнажения в очередной раз сняла с себя топ на глазах у подростков, катавшихся рядом на велосипедах и самокатах (запечатлено на видео). Свое тело дамочка демонстрировала на крыше иномарки. На следующем видео, снятом примерно в то же время, черный BMW совершал опасные маневры, вращаясь вокруг своей оси — удивляя окружающих чудесами дрифтинга в опасной близости с оживленным потоком автомобилей.

Избиение подростками мужчины

Избиение подростками мужчины

Фото: соцсети

Полиция позже установит, что такими действиями была повреждена разметка трассы. Кульминацией приключений стало избиение молодыми людьми пожилого мужчины, который потребовал прекратить безобразие (об этом можно догадаться по контексту видео, снятого подростками). Супруга пенсионера пытается вступиться за него, но молодые соперники успевают нанести ему несколько ударов, от которых мужчина падает на газон. С запозданием за старика вступается кто-то из местных жителей, обещая дать по шее хулиганам — после угроз любители дрифта послушно уходят к своим машинам.

Привлекли к ответу

Пользователи соцсетей, особенно из числа жителей Краснодарского края, не оценили юмора «золотой молодежи». Как выяснили «Известия», часть контента в местные паблики прислали сами правонарушители, чтобы снискать себе славы. Информация быстро дошла до полиции, которые сначала инициировали административные расследования, а потом и уголовное.

«Полицейские привлекли к ответственности водителя и пассажиров иномарки, нарушивших общественный порядок в Краснодаре и Сочи. По факту драки на Ейском шоссе в Краснодаре (...) возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе краснодарского краевого управления МВД.

кадр из видео
Фото: соцсети

Уточняется, что сочинская полиция привлекла 22-летнего водителя к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3), а его 18-летнюю спутницу по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Кроме того, трое пассажиров будут отвечать за отказ от прохождения от медосвидетельствования на предмет опьянения.

Что известно о фигурантах

Один из автомобилей (светлый BMW), на котором хулиганили молодые люди и на котором танцевала обнаженная девушка, оформлен на 23-летнюю жительницу Туапсинского района, причем совсем недавно. Предположительно, им управлял некто Данил Тачатов. В соцсетях молодой человек скрывается под псевдонимом Gonni Dep. На его страницы в основном фото автомобилей, вероятно, она была подчищена. Еще один возможный участник заезда — Александр Игнатьев. Каким образом молодые люди стали обладателями дорогих иномарок — неизвестно.

Куда девался стыд

Мало у кого вызывает сомнения тот факт, что большая часть компании находилась под воздействием психоактивных веществ. Девушка, которая продемонстрировала свое тело полицейским, определенно была под градусом — в ее руке перед «выходом» было крепленое пиво. Координация и речь молодых людей, набросившихся на старика в Краснодаре, свидетельствуют о неадекватном поведении, свойственном пьяным. По мнению специалистов, психоактивные вещества на биохимическом уровне способствуют аморальному поведению человека.

кадр из видео
Фото: соцсети

— Алкоголь и наркотики оказывают существенное влияние на функционирование мозга, в том числе на нейромедиаторы человека, — говорит психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова. — Они вызывают выработку дофамина, серотонина, норадреналина. А это, в свою очередь, ведет к возникновению чувства эйфории и может способствовать тому, что люди действуют более импульсивно и менее осознанно, чем обычно. Алкоголь и многие наркотики также могут подавлять функции областей мозга, отвечающие за рациональное мышление и принятие решений. То есть под воздействием веществ люди могут потерять способность адекватно оценивать свое поведение и его последствия.

Кроме того, алкоголь и наркотики могут подавлять чувство стыда и страха, что также может привести к неуместному поведению, говорит психолог.

— Стыд играет важную роль в поддержании социального порядка, поскольку он заставляет людей беспокоиться о том, как они воспринимаются другими. Но под воздействием этих веществ, сдерживающий механизм ослабляется, что может привести к выходу за рамки приемлемого поведения, — отмечает собеседница.

Задержание молодых людей

Задержание молодых людей

Фото: МВД РФ/23.мвд.рф

Евгения Морозова считает важным отметить, что психоактивные вещества воздействуют на каждого человека по-разному. Некоторые люди могут быть более склонны к вызывающему поведению, чем другие.

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