Участная собственность: за что экс-главе Клинского района грозит 22 года

Прокурор попросил приговорить экс-главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя к 22 годам колонии и штрафу в 117 млн рублей. Бывшего чиновника обвиняют в создании преступного сообщества. По данным следствия, он вовлек в него своих родственников и подконтрольные фирмы, чтобы незаконно переводить в личную собственность государственное и муниципальное имущество — котельные, детские сады, скверы, памятники культурного наследия и даже роддом . Всего в деле 16 эпизодов присвоения имущества и мошенничества.

«Не преступление, а ошибка…»

Экс-главе Клинского района Московской области Александру Постриганю, которого обвиняют в создании преступного сообщества, грозит 22 года заключения. Такое наказание для него запросил 16 августа представитель гособвинения в ходе прения сторон в Клинском городском суде.

По данным следствия, Постригань, будучи главой Клинского муниципального района, в период с августа 2003-го по июнь 2018 года создал преступное сообщество, вовлек в него своих родственников и знакомых, а также подконтрольные фирмы. Они занимались незаконным переводом в личную собственность высоколиквидных объектов недвижимости — государственного и муниципального имущества.

Кроме Александра Постриганя, на скамье подсудимых еще три фигуранта: гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин, юрист Вадим Ермошкин и эксперт Андрей Бекетов. Также по делу проходят сын Постриганя Валерий, зять Валерий Аракелов и супруга Елена. Все трое объявлены в розыск.

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Всех фигурантов обвиняют в участии в преступном сообществе, а также в легализации денежных средств, присвоении имущества, растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Почти все они не признают вину, Бекетов признал ее частично.

«Постригань разработал детальный преступный план для присвоения и хищения имущества и земельных участков. После этого он стал подбирать участников преступного сообщества, в котором была четкая внутренняя иерархия и дисциплина», — говорится в обвинительном заключении.

По данным прокуратуры, члены преступного сообщества должны были создавать фиктивные договоры, организовывать конкурсы и аукционы, а также формировать другие документы для хищения и последующей легализации муниципального имущества. Общая сумма причиненного ими ущерба составила более 72 млн руб., а рыночная стоимость легализованного имущества превысила 68 млн рублей.

Александр Постригань не признал вину в создании преступного сообщества.

Александр Постригань Фото: Издательский дом «Вико Плюс»/nedelka-klin.ru

— Это не преступление, а ошибка следствия, — сказал он в суде.

Адвокат Алексея Полунина Вячеслав Зиновьев сообщил, что было допрошено 30 свидетелей, «но изобличающих показаний они не дали».

Справка «Известий» Это уже второе уголовное дело экс-чиновника. В декабре 2020 года Постриганя приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 116 млн рублей за ряд коррупционных преступлений. В частности, суд признал его виновным в том, что в период с 2010 по 2011 год он получил от руководителя одного из местных предприятий взятку в виде строительных материалов и услуг на 19 млн руб. Таково было вознаграждение за оказание содействия в получении в аренду земельного участка, подписание разрешений о вводе в эксплуатацию недостроенных многоквартирных домов, а также за общее покровительство. В сентябре 2019 года у Постриганя изъяли имущество на 9 млрд руб. Речь идет о 1,7 тыс. объектов недвижимости (в основном это земельные участки в Клинском районе), нескольких автомобилях и 5 млрд руб. деньгами. Все это обратили в доход государства. В отношении сына Александра Постриганя, Валерия, ведется процесс экстрадиции из Испании, сообщала в 2021 году прокуратура Московской области. Однако он до сих пор не завершен, уточнил источник «Известий» в правоохранительных органах. Судебное следствие по новому делу тянется уже два года — оно поступило в суд в августе 2021 года. Ранее защита Постриганя ссылалась на многочисленные недостатки в обвинительном заключении и пыталась убедить суд вернуть дело в прокуратуру. Однако суд ей в этом отказал.

Скверы, баня и роддом

Статья 210 УК РФ, которую вменяют Александру Постриганю, на практике применяется крайне редко , рассказал «Известиям» адвокат Алексей Гавришев.

— Помимо общих целей, у преступного сообщества всегда есть единое руководство и структурные подразделения, а доходы от преступной деятельности делятся между всеми членами ОПС. Однако на деле в таких сообществах каждое звено часто не знает, что делает другое. Поэтому доказать умысел всех участников на совершение единого преступления с общей целью — больше из области везения, чем криминалистики , ­— сказал адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При недоказанности одного из признаков предъявить обвинение в создании сообщества невозможно. Поэтому, если преступник был не один, ему чаще вменяют действие в составе организованной группы. Этот состав не такой «тяжелый», как создание ОПС, но гораздо более доказуемый. Бывшему главе Клинского района надо было «сильно постараться», чтобы получить столь непростое обвинение, полагает юрист.

За 17 лет под руководством Постриганя Клинский район «превратился в один большой семейный бизнес», заявил «Известиям» бывший редактор газеты «Согласие и правда», краевед и гражданский активист Петр Липатов. В годы своего руководства Постригань занимал сразу три кресла — председателя местного совета депутатов, главы Клинского района и города Клина.

— Земли выводили из собственности района и переводили в частную. Всё имущество глава р айона передавал своему сыну, а его жена — руководитель регистрационной палаты Клина — эту передачу оформляла, — описал он подробности схемы, которая сейчас стала предметом рассмотрения в суде.

Активист заявил, что за годы руководства Постриганя районом, в собственность его семьи успели перейти торговые ряды, скверы, единственная городская баня и котельные. Детские сады стали магазинами, а вместо физкультурно-оздоровительного комплекса, под который выделялась земля, вырос торговый центр.

Сестрорецкий городской парк Фото: Яндекс

— Историко-культурный памятник — усадьба Демьянова XVIII века — чудесным образом уменьшилась в своих размерах и частично отошла сыну Валерию . Единственный в городе Сестровицкий городской парк был отдан ему же — под коттеджное строительство. Но под напором общественности новый владелец «подарил» его обратно городу, — сказал Липатов.

Единственный городской кинотеатр «Мир» вместе с гектаром земли был продан сыну Постриганя по цене трехкомнатной квартиры, сказал активист. Тот начал строить на его месте торговый центр, но достроить не успел — после возбуждения уголовного дела подался в бега. Сейчас на месте кинотеатра руины.

— Еще одна феноменальная история — в 2008-2009 годах Постригань умудрился продать единственный в городе роддом. Позднее прокуратура признала сделку ничтожной, роддом вернули городу, — сообщил собеседник «Известий».

Кроме того, к моменту ухода Постриганя со своего поста, за мэрией числилось порядка 2 млрд руб. кредиторской задолженности. Город выплачивал ее более пяти лет. Все эти эпизоды вошли в дело. Всего фигурантов обвиняют в 16 эпизодах мошенничества и присвоения муниципального имущества, сообщил прокурор.

Клинский родильный дом Фото: соцсети

Так как совершенные экс-главой преступления имеют разную степень тяжести, то отбыть срок ему придется за наиболее тяжкое из них. Это как раз и есть создание преступного сообщества. Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы, уточнил Алексей Гавришев. К новому сроку может быть присоединена неотбытая часть прошлого — Постригань отсидел всего два года их 15.