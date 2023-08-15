Взыскательный вклад: 3 млрд активов экс-депутата Госдумы ушли государству
Суд Екатеринбурга 14 августа рассмотрел иск замгенпрокурора России Игоря Ткачева о взыскании 3 млрд рублей активов с бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина в пользу государства — с момента его подачи прошло всего лишь две недели. По версии прокуроров, Гайсин, будучи депутатом в 90-е годы, в нарушение антикоррупционных запретов скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм», и в результате стал ее единоличным владельцем. Легализация коррупционных доходов не имеет срока давности, отметили в Генпрокуратуре. За делом «Уралбиофарма» могут последовать и другие подобные истории, полагают эксперты.
Бизнес под прикрытием
Трехмиллиардные активы уральского бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина обращены в пользу государства. Такое решение принял 14 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах двух подконтрольных Гайсину фирм — «Вагран» и «Актай-М».
Иск Генпрокуратуры к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам подал в конце июля заместитель главы надзорного ведомства Игорь Ткачев. Руководствуясь федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности», он потребовал изъять принадлежащие Гайсину акции в доход государства.
По версии Генпрокуратуры, с 1995 по 1999 год Гайсин не имел права заниматься бизнесом, поскольку был депутатом Госдумы. Но в нарушение антикоррупционных запретов он скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм», в результате чего стал ее единоличным владельцем.
«Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета», — полагали в надзорном ведомстве. Гайсин был членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.
«Уралбиофарм» — российское фармацевтическое предприятие с 90-летней историей, ведет деятельность с 1930 года, говорится на сайте компании. Она специализируется на выпуске лекарств, значительную часть которых составляют социально значимые, входящие в «Перечень основных жизненно важных лекарственных средств». Это антибактериальные препараты, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, витамины, седативные и другие — всего около 40 наименований. Согласно данным базы СПАРК, в 2022 году доход фирмы превысил 1,5 млрд рублей.
В Генпрокуратуре считают, что во избежание проблем с законом Гайсин скрыл свое владение предприятием и передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич», а также учредил фирмы «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций своих компаний.
Здание фармацевтического предприятия «Уралбиофарм» в Екатеринбурге
«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — следует из иска Генпрокуратуры.
В ходе судебного заседания адвокаты бизнесмена ходатайствовали об отсрочке рассмотрения и просили дать им еще месяц на подготовку. По их словам, Гайсин находился под домашним арестом (по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере — «Известия»), а корреспонденция из суда поступала по другому адресу. Из-за этого он не смог ознакомиться с материалами дела. Но суд им в этом отказал, как не поддержал и просьбу о переносе рассмотрения в свердловский арбитраж.
Сам же «Уралбиофарм» суд включил в список третьих лиц, поскольку спор напрямую связан с предприятием.
Сейчас Малик Гайсин находится под следствием и по уголовному делу. По версии следователей, будучи главой завода «Исеть», он выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятиям ущерб в 333 млн рублей. На время следствия от управления заводом его отстранили, а акции завода в конце марта суд изъял в доход государства по иску Генпрокуратуры. Гайсина отправили под домашний арест.
В конце мая Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета бизнесмена, его имущество, долю в 13 компаниях и акции ПАО Банк «Вятич» в рамках дела о банкротстве. А в конце июля отменил часть обеспечительных мер и снял арест с имущества.
Претензии прокуратуры Малик Гайсин назвал необоснованными.
Без срока давности
В деле Гайсина нет ничего удивительного — процесс незаконного обогащения проходил в 90-е годы практически повсеместно, заявил «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Государственная собственность нередко переходила в частные руки незаконным путем. Так, вероятно, произошло и с свердловским фармацевтическим заводом, который в 1996 году был приватизирован и переименован в ОАО «Уралбиофарм», предположил он.
Однако с правовой точки зрения процесс в Екатеринбурге интересен тем, что незаконные активы изымаются не у действующего чиновника или депутата, а у бывшего, полагает эксперт. Сейчас доказывать такие старые дела сложно, тем более что сам механизм изъятия предметов и средств незаконного обогащения введен относительно недавно, в 2013 году.
Доказывать коррупционность доходов прошлых лет крайне сложно, согласен руководитель юридической фирмы «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов. Одно дело, когда человека ловят с поличным и находят у него огромные незадекларированные суммы, как это было, например, у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, напомнил эксперт. И другое — доказать связь между депутатской деятельностью и покупкой акций 25-летней давности.
— Обычно иски об изъятии имущества возникают в рамках уголовных дел. Вопросов и неочевидных моментов в них всегда много, ответить на них исчерпывающе может только суд, — сказал эксперт.
По его мнению, у дела Гайсина уже могли пройти сроки давности. Однако из иска Генпрокуратуры следует, что к делам о легализации коррупционного дохода эти правила не применимы.
Запускать процессы изъятия незаконного имущества справедливо: коррупционные активы остаются таковыми независимо от того, сколько лет прошло, считает Кирилл Кабанов.
— Закон обратной силы не имеет, но в деле Гайсина есть все признаки, которые позволили выйти с таким ходатайством, — отметил эксперт.
Он напомнил о примерах, когда огромные объекты незаконной приватизации возвращались государству. В частности, компания «Башнефть» была деприватизирована в октябре 2014 года. И хотя в России нет прецедентного права, за делом «Уралбиофарма» могут последовать и другие истории, полагает эксперт.