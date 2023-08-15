Взыскательный вклад: 3 млрд активов экс-депутата Госдумы ушли государству

Суд Екатеринбурга 14 августа рассмотрел иск замгенпрокурора России Игоря Ткачева о взыскании 3 млрд рублей активов с бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина в пользу государства — с момента его подачи прошло всего лишь две недели. По версии прокуроров, Гайсин, будучи депутатом в 90-е годы, в нарушение антикоррупционных запретов скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм», и в результате стал ее единоличным владельцем. Легализация коррупционных доходов не имеет срока давности, отметили в Генпрокуратуре. За делом «Уралбиофарма» могут последовать и другие подобные истории , полагают эксперты.

Бизнес под прикрытием

Трехмиллиардные активы уральского бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина обращены в пользу государства. Такое решение принял 14 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах двух подконтрольных Гайсину фирм — «Вагран» и «Актай-М».

Иск Генпрокуратуры к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам подал в конце июля заместитель главы надзорного ведомства Игорь Ткачев. Руководствуясь федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности», он потребовал изъять принадлежащие Гайсину акции в доход государства.

По версии Генпрокуратуры, с 1995 по 1999 год Гайсин не имел права заниматься бизнесом, поскольку был депутатом Госдумы. Но в нарушение антикоррупционных запретов он скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм», в результате чего стал ее единоличным владельцем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

«Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета», — полагали в надзорном ведомстве. Гайсин был членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

«Уралбиофарм» — российское фармацевтическое предприятие с 90-летней историей, ведет деятельность с 1930 года, говорится на сайте компании. Она специализируется на выпуске лекарств, значительную часть которых составляют социально значимые, входящие в «Перечень основных жизненно важных лекарственных средств». Это антибактериальные препараты, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, витамины, седативные и другие — всего около 40 наименований. Согласно данным базы СПАРК, в 2022 году доход фирмы превысил 1,5 млрд рублей.

В Генпрокуратуре считают, что во избежание проблем с законом Гайсин скрыл свое владение предприятием и передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич», а также учредил фирмы «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций своих компаний.

Здание фармацевтического предприятия «Уралбиофарм» в Екатеринбурге Фото: заводы.рф

«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — следует из иска Генпрокуратуры.

В ходе судебного заседания адвокаты бизнесмена ходатайствовали об отсрочке рассмотрения и просили дать им еще месяц на подготовку. По их словам, Гайсин находился под домашним арестом (по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере — «Известия»), а корреспонденция из суда поступала по другому адресу. Из-за этого он не смог ознакомиться с материалами дела. Но суд им в этом отказал, как не поддержал и просьбу о переносе рассмотрения в свердловский арбитраж.

Сам же «Уралбиофарм» суд включил в список третьих лиц, поскольку спор напрямую связан с предприятием.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сейчас Малик Гайсин находится под следствием и по уголовному делу. По версии следователей, будучи главой завода «Исеть», он выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятиям ущерб в 333 млн рублей. На время следствия от управления заводом его отстранили, а акции завода в конце марта суд изъял в доход государства по иску Генпрокуратуры. Гайсина отправили под домашний арест.

В конце мая Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета бизнесмена, его имущество, долю в 13 компаниях и акции ПАО Банк «Вятич» в рамках дела о банкротстве. А в конце июля отменил часть обеспечительных мер и снял арест с имущества.

Претензии прокуратуры Малик Гайсин назвал необоснованными.

Справка «Известий» Малика Гайсина не первого лишают имущества по иску Генпрокуратуры. В конце августа 2023 года в Нижнем Новгороде суд изъял у бывшего главы города Олега Сорокина 1,5 млрд рублей и обратил их в доход государства. В январе Хамовнический суд лишил акционеров транспортной группы Fesco акций Дальневосточного морского пароходства, которые ранее принадлежали братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым (осуждены на 19 и 18 лет). В июле 2021 года Басманный суд изъял имущество бывшего члена Совфеда Рауфа Арашукова и его семьи почти на 1,6 млрд рублей. А в октябре 2020-го Гагаринский суд удовлетворил иск ГП о конфискации 32,5 млрд рублей у бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. У бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников порядка 9 млрд рублей Никулинский суд конфисковал в декабре 2017 года. В 2016-м экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин лишился имущества на 1,1 млрд рублей. Кроме денег, сюда вошли квартиры в Москве, участки на Рублевке, элитные авто, ювелирные украшения и часы.

Без срока давности

В деле Гайсина нет ничего удивительного — процесс незаконного обогащения проходил в 90-е годы практически повсеместно, заявил «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Государственная собственность нередко переходила в частные руки незаконным путем. Так, вероятно, произошло и с свердловским фармацевтическим заводом, который в 1996 году был приватизирован и переименован в ОАО «Уралбиофарм», предположил он.

Однако с правовой точки зрения процесс в Екатеринбурге интересен тем, что незаконные активы изымаются не у действующего чиновника или депутата, а у бывшего, полагает эксперт. Сейчас доказывать такие старые дела сложно, тем более что сам механизм изъятия предметов и средств незаконного обогащения введен относительно недавно, в 2013 году.

Доказывать коррупционность доходов прошлых лет крайне сложно, согласен руководитель юридической фирмы «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов. Одно дело, когда человека ловят с поличным и находят у него огромные незадекларированные суммы, как это было, например, у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, напомнил эксперт. И другое — доказать связь между депутатской деятельностью и покупкой акций 25-летней давности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Обычно иски об изъятии имущества возникают в рамках уголовных дел. Вопросов и неочевидных моментов в них всегда много, ответить на них исчерпывающе может только суд, — сказал эксперт.

По его мнению, у дела Гайсина уже могли пройти сроки давности. Однако из иска Генпрокуратуры следует, что к делам о легализации коррупционного дохода эти правила не применимы.

Запускать процессы изъятия незаконного имущества справедливо: коррупционные активы остаются таковыми независимо от того, сколько лет прошло, считает Кирилл Кабанов.

— Закон обратной силы не имеет, но в деле Гайсина есть все признаки, которые позволили выйти с таким ходатайством, — отметил эксперт.