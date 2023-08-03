Новый оборот: аптека в Москве продавала лекарства, украденные из больниц

В одной из московских аптек изъяты дорогостоящие рецептурные препараты, вероятно, похищенные из крупных медучреждений Санкт-Петербурга, Челябинска и других регионов. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах. Лекарства предназначались для пациентов с онкозаболеваниями, должны были выдаваться им на руки, но оказались во вторичной продаже. Это далеко не первый подобный случай. Такой незаконный оборот означает, что пациент, которому выписывались препараты, мог их не получить и в итоге стать инвалидом или умереть, заявляют эксперты. Какими путями подобные лекарства попадают в аптеки и почему за торговлю ими сложно привлечь к ответственности — разбирались «Известия».

Утечка в розницу

Дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые закупались государством для больниц с 2021 по 2023 год, нашли в продаже в одной из московских аптек. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах. Операцию проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Лекарства предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми. А оказались они в аптеке на Дегунинской улице , принадлежавшей ООО «Астра-Фарм». Аптека предлагала купить их по ценам вдвое-втрое ниже рыночных , а рекламу и информацию о наличии размещала в интернете на известном аптечном агрегаторе. «Известия» направили запрос в «Астра-Фарм» с просьбой пояснить, как лекарства попали в аптеку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Препарат «Кадсила», который используют для лечения рака молочной железы, при средней розничной цене свыше 105 тыс. рублей за упаковку аптека продавала за 32 тыс . Противоопухолевое средство для инъекций «Китруда» при обычной цене 154 тыс. рублей можно было купить за 55 тыс. Препарат «Исентресс», который применяется для лечения ВИЧ, продавали за 10 тыс. против средних по рынку 17 тыс. рублей. С такими же скидками уходили онкологические «Спрайсел» и «Перьета», препарат для лечения ревматоидного артрита «Хумира» и другие.

Лекарство от язвенного колита «Яквинус» аптека продавала по 16 тыс. (при среднерыночной цене 38–47 тыс. рублей). В рамках контрольной закупки оперативники приобрели две упаковки — и обе им продали без рецепта. Проверка чека с помощью приложения «Проверка чеков» ФНС России показала его подлинность.

Покупку оперативников отследили по федеральной системе мониторинга движения лекарственных препаратов — оказалось, что еще два года назад препарат поступил в городскую больницу № 40 города Сестрорецка под Санкт-Петербургом, а позднее был якобы выдан находящемуся на лечении пациенту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Препарат не мог законным способом оказаться во вторичном обороте в аптеке. Это значит, что он был попросту украден, — подчеркнул источник.

Общая сумма всех изъятых лекарств по цене, за которую их продавала аптека, составила более 700 тыс. рублей.

Опасная экономия

Список изначальных получателей лекарств, оказавшихся во вторичном обороте, обширен: московский Центр лекарственного обеспечения, «Государственные аптеки Республики Коми» , челябинский Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и областной аптечный склад, предприятие «Нижегородская областная фармация» (объединяет государственную аптечную сеть «Госаптека»), государственная сеть аптек и оптик «Башфармация» и Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помимо уже упомянутых, во вторичной продаже обнаружены препараты «Адваграф», «Земплар», «Калетра» «Хумалог», «Селамерекс», «Визкью». При этом более чем на 95% упаковок была повреждена маркировка, чтобы затруднить возможность проверки препарата в обороте через приложение «Честный знак».

Полицейские собираются возбудить уголовное дело о мошенничестве и приобретении или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Вопросы у правоохранителей могут возникнуть и к руководству тех медучреждений, откуда утекли лекарства, уточнил источник.

Примечательно, что в 2022 году аптека «Астра-Фарм» уже попадалась на аналогичных нарушениях, из нее изымали нелегальные лекарства примерно на 1 млн рублей. Предприятие также печатала поддельные чеки на незарегистрированном кассовом аппарате. Было возбуждено уголовное дело, но оно не стало препятствием для продолжения бизнеса.

Мимо кассы

В минздравах регионов, откуда утекли препараты, пока не знают о находке силовиков. Об этом «Известиям» сообщили в минздраве Нижегородской и Московской областей и комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. В минздраве Башкортостана добавили, что перенаправят запрос издания в полицию. А в минздраве Московской области обещали провести собственную внутриведомственную проверку, если будет запрос от правоохранительных органов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В минздраве Челябинской области «Известиям» сообщили, что еще в октябре 2022 года заваптекой Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом давал пояснения местным правоохранителям по поводу лекарственного препарата «Тивикай», три упаковки которого оказались в одной из московских аптек.

— При выдаче рецептурного препарата на руки пациенты центра расписываются за их получение в специальном журнале. После этого ответственность за дальнейшую судьбу препарата несет сам пациент, — указали в ведомстве.

В Росздравнадзоре «Известиям» сообщили, что ведомство ведет постоянную работу по противодействию вбросу в продажу препаратов, ранее поставленных в медицинские учреждения. Там отметили, что производители на каждую упаковку лекарства наносят индивидуальный DataMatrix-код. С помощью системы мониторинга он позволяет оперативно устанавливать законных владельцев препаратов. С 1 июля 2020 года маркировка лекарств стала обязательной, однако факты повторного вброса все-таки выявляются, отметили в ведомстве.

В марте этого года органы правопорядка обнаружили в другой московской аптеке на Ленинградском шоссе целый ряд препаратов, не предназначенных для свободной продажи , писали ранее «Известия». В ходе проверки выяснилось, что, к примеру, «Реддитукс», который назначают при некоторых видах лимфомы и лимфолейкоза, государство закупило для Национального центра гематологии еще в 2021 году. Остальные предназначались для больниц и онкоцентров в Ставропольском крае, Красногорске, Самаре, Уфе, Пензе, Санкт-Петербурге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Любой пациент может проверить легальность приобретаемого в аптеке лекарства с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак», — напомнили в Росздравнадзоре потребителям.

Перекрыли каналы

Проблема утечки льготных препаратов актуальна в масштабах всей страны, сказал «Известиям» эксперт в сфере фармацевтической безопасности Александр Носенко и назвал несколько основных схем.

— Часть лекарств ворует персонал медучреждений, другую продают сами пациенты, например, в период ремиссии заболевания, а также родственники в случае смерти больного. Сбыт идет в соцсетях и тематических сообществах, а также в основном в розничных аптеках Москвы и Санкт-Петербурга, — отметил эксперт.

По его словам, до введения в 2020 году обязательной маркировки ворованные лекарства не просто продавали в розницу, но торговали ими оптом и даже повторно предлагали медучреждениям в рамках госзакупок. Ущерб оценивался не сотнями тысяч, как сейчас, а миллиардами рублей. Сейчас оба эти канала практически перекрыты, отметил эксперт, но у медперсонала, несмотря на систему строгой отчетности, до сих пор остается ряд способов вынести льготный препарат за пределы больницы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, лекарство нередко поставляется в медучреждение в объемах, превышающих реальную потребность. У врача или медсестры всегда есть возможность перераспределить эти лекарства между пациентами, поиграть с дозировкой. Так появляются «излишки», — объяснил Александр Носенко.

На практике вторичный оборот препарата означает, что пациент, которому он предназначался, мог не получить свое лекарство. Промедление в лечении, в частности гематологических и онкогематологических заболеваний, крайне опасно для пациента. Такие заболевания развиваются очень быстро, и отсутствие своевременного лечения грозит человеку либо инвалидностью, либо смертью, рассказал «Известиям» директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексей Масчан.

Схема утечки льготных препаратов из больниц не так очевидна, как кажется, полагает хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков.

— Такие препараты один врач назначить не может, для этого собирается целый консилиум, а это подписи трех-пяти человек. Учет таких лекарств идет каждый день плюс каждый доктор в стационаре заинтересован в своем пациенте. Поэтому просто так взять и на кого-то списать препарат нельзя. А если такое происходит, то это уголовщина и преступление, — отметил врач.

Согласно статье 238.1 УК РФ, привлечь к уголовной ответственности можно только за сбыт фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средст в, обратил внимание Александр Носенко.

— В то время как лекарства, попадающие во вторичный оборот, ни тем ни другим не являются. Они отнесены законодательством к контрафактным, при этом отдельной статьи за сбыт таких лекарств нет. Поэтому привлечь виновных к ответственности полицейским не так-то просто , — отметил он.

В этом, по его словам, и может быть причина попадания льготных препаратов в незаконный оборот.