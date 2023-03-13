Ценовой порок: аптеки попались на продаже лекарства от диабета втридорога

Правоохранительные органы обнаружили сеть аптек, которые по завышенным в 2–3 раза ценам торгуют препаратом от диабета. «Оземпик» входит в перечень жизненно важных лекарств и должен отпускаться не дороже 7,7 тыс. рублей. Однако некоторые организации предлагали его за 17–20 тыс. Причем, как показало исследование «Известий», продолжают это делать и после проверок. Высокий спрос на препарат формируют не только больные диабетом, но и желающие похудеть, так как он подавляет чувство голода, рассказали эксперты. Информацию о нарушителях правоохранители передали в ФАС и Росздравнадзор, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Стоит отметить, что это не первый случай торговли лекарствами выше разрешенных цен: в ноябре 2022 года аптеки уже попадались на нарушении условий продажи того же «Оземпика», а также «АЦЦ» и «Лазолвана».

Вот новый оборот

Правоохранительные органы заинтересовались продажей в аптеках препарата от диабета «Оземпик» — цены на него в некоторых точках в два-три раза превышают предельно допустимую. «Оземпик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно госреестру цен на ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5,8 тыс. рублей. То есть максимальная стоимость препарата в рознице с учетом НДС не должна превышать 7,7 тыс. рублей.

Аптеки же размещали объявления о продаже лекарства за 17–20 тыс. рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. В частности, речь идет об организациях ООО «МИА ФАРМА», ООО «ЛекарьФарм», ООО «Аптека № 1».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Кроме того, некоторые из этих аптек не отражали сведения об обороте и выводе из оборота препаратов. Это позволяет предположить, что лекарства там перепродавали, и это также является нарушением, — отметил источник.

К примеру, «Аптека № 1», по данным системы мониторинга, «Оземпика» на балансе не имеет. В то же время на сайте Aptekamos.ru организация размещала предложения о продаже этого лекарства за 19 тыс. рублей. Аптека «МИА ФАРМА», по данным источника, вообще не отражала в системе мониторинга информацию о наличии лекарства на балансе и его продажах, но при этом в интернете торговала им по завышенной цене. Нарушения выявили благодаря государственной системе маркировки «Честный знак», подчеркнул он.

— Правоохранители обнаружили «Оземпик» и в повторной продаже в интернете. Так, продавец под видом интернет-аптеки предлагал купить препарат, который ранее уже был выведен из оборота, — добавил источник.

Информация о нарушителях передана в ФАС и Росздравнадзор. Сейчас ведомства разбираются в ситуации, подчеркнул собеседник «Известий». Редакция направила запрос в Росздравнадзор с вопросом о том, какие меры будут приняты в отношении аптек-нарушителей.

Дольше — больше

Корреспондент «Известий» под видом покупателя связался с упомянутыми нашим источником аптеками, чтобы выяснить, имеется ли у них «Оземпик». В одном из филиалов «ЛекарьФарм» сообщили, что препарат есть в наличии и отпускается за 18,5 тыс. рублей, но несколько упаковок лучше бронировать заранее. В «МИА ФАРМА» сказали, что лекарство есть только под заказ, цену не назвали. В «Аптеке № 1» во Фрязино заявили, что «Оземпика» у них нет и информацией о ближайших поставках они не располагают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Редакция связалась и с другими аптеками, которые, согласно данным с сайта Aptekamos.ru, отпускают «Оземпик» по ценам выше разрешенных. В одной из организаций рассказали, что «Оземпик» производства датской компании Novo Nordisk можно прибрести за 18,5 тыс., а немецкий — за 17 тыс. рублей. В другой московской аптеке отметили, что сейчас лекарства нет в наличии, однако по предзаказу можно оформить покупку примерно за 20 тыс. рублей. При этом на сайте Аptekamos.ru значится, что «Оземпик» там можно купить по акции за 7,5 тыс. рублей. На вопрос, почему так отличаются цены на одно и то же лекарство, фармацевт ответила, что всё зависит от срока годности.

— Чем дольше срок годности у «Оземпика», тем выше на него цена, — сообщила девушка.

В ноябре 2022 года несколько аптек уже попадались на аналогичных нарушениях, сообщали ранее в Росздравнадзоре. Тогда ведомство выдало предостережение 26 столичным аптекам за превышение максимальной цены на «Оземпик». После публикаций в СМИ Росздравнадзор проверил организации и обнаружил, что препарат там предлагали по ценам от 12 до 24 тыс. рублей.

Некоторые аптеки по-прежнему предлагают купить «Оземпик» втридорога, потому что на него есть большой спрос, считает директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

— Некоторые блогеры говорят, что «Оземпик» помогает похудеть. А о том, что опасно без контроля врача принимать рецептурный препарат, они умалчивают. При этом у оптовиков последние несколько месяцев нет этого препарата. Нет его у федеральных и региональных сетей, которые работают в правовом поле и по установленным правилам. Происхождение и качество «Оземпика», который продают сейчас в неизвестных аптеках, вызывают вопросы: откуда он появился, как хранился, как программное обеспечение аптеки пропустило такую цену и почему информации о нем нет в системе мониторинга? Препарат входит в льготный отпуск, его закупают в большом количестве клиники. Не исключено, что это перепродажа, — отметила эксперт.

Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe



Нужно разбираться с каждым конкретным примером, но в любом случае это серьезные нарушения, которые могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность, подчеркнула Виктория Преснякова.

Худо-дорого

«Оземпик» обычно назначают при сахарном диабете второго типа. Аналоги у препарата есть, но сейчас их либо тоже трудно найти, либо они менее эффективны, рассказала «Известиям» старший научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МНОЦ МГУ имени Ломоносова, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

— У того же Novo Nordisk есть еще лекарства, которые назначают при диабете. К примеру, «Виктоза» также активно используется, а для пациентов с ожирением выписывают «Саксенду». В целом они заменяемы. Однако и они сейчас пропадают из аптек, поэтому аналогов у «Оземпика» мало, — отметила она.

Другие группы препаратов, которые можно использовать как заменители, менее эффективны. Например, если «Оземпик» еще оказывал поддерживающее влияние на сердце и почки, то механизм действия других лекарств таких дополнительных положительных эффектов не имеет, подчеркнула врач.

Из-за особенностей препарата «Оземпик» нередко используют не только для лечения диабета, отметил в беседе с «Известиями» гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Одно из свойств «Оземпика» — подавление чувства голода, поэтому девушки применяют его для похудения. Это, разумеется, в корне неверный подход к борьбе с лишним весом. Тем не менее люди, не страдающие диабетом, часто обращаются ко мне с вопросами, где можно купить это лекарство. Полагаю, что значительную долю спроса на него сейчас формируют именно худеющие, а не диабетики. То есть препарат востребованный, а значит, и продавать его выгодно, — считает эксперт.

Повторная торговля «Оземпиком» и завышение цен на него могут встречаться и потому, что ранее он пропадал из аптек. Это связано с нестабильными поставками препарата в Россию.

— Формально производитель не покидал российский рынок, но после начала СВО его поставки стали задерживаться. Это может быть связано как с логистикой, так и с внешним давлением на производителя. Второе не редкость, — отметил Вадим Винокуров.

В любом случае отпуск лекарств из списка ЖНВЛП по ценам выше установленных является нарушением, за которое аптеки могут получить штрафы, добавил он.

Принимать решения о наказании обязан Росздравнадзор. Согласно КоАП РФ, штраф составляет до 500 тыс. рублей для должностных лиц. Прецеденты уже были. Так, ранее ведомство обязало ростовскую аптеку уплатить более 100 тыс. рублей штрафа за продажу входящих в ЖНВЛП «Лазолвана» и «АЦЦ» по завышенным ценам.