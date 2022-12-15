Меньше сахара: в России анонсировали масштабную борьбу с диабетом

В следующем году в России заработает специальная программа по борьбе с диабетом. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. Всего диабетом в стране болеют 5 млн россиян, еще столько же, по данным Минздрава, могут не знать о своем заболевании. «Известия» выяснили, что входит в программу, а также симптомы и методы лечения диабета.

Программа по борьбе с диабетом в России — 2023, что входит

О разработке федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» стало известно летом 2022 года. Планируется, что основными направлениями программы станут:

ранняя диагностика диабета,

современные методы лечения,

обеспечение медицинскими изделиями и лекарствами,

профилактика диабета и подготовка специалистов в сфере профилактики.

Позже в правительстве уточнили, что на борьбу с заболеванием выделят ₽100 млрд. Необходимость дополнительного финансирования обусловлена взрывным распространением и ростом смертности от этого заболевания, отметил в беседе с «Известиями» один из авторов поправок, депутат Владимир Кошелев. За последние годы она приобрела, по словам экспертов, характер «неинфекционной пандемии 21-го века». Особенно ясно это стало в коронавирусный 2020 год, когда смертность больных сахарным диабетом выросла на 22%.

Меньше сахара Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В рамках проекта также обсуждают внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.

Число больных диабетом в России — статистика, диабет 1 и 2 типа

По данным ВОЗ, диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. В России за 2022 год выявили 345 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом, сообщила член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Причем резкий рост наблюдается среди детей от семи месяцев до шести лет. При этом, по данным Минздрава, на 5,2 млн официально зарегистрированных случаев приходится практически столько же невыявленных — то есть, до 10,5 млн. Фактически диабетом болеет каждый 16-й россиянин.

При диабете первого типа развивается дефицит собственного инсулина в организме, пациенту приходится делать инъекции препарата. В основном причиной появления диабета 1 типа становится генетическая предрасположенность, кроме того, именно этот тип недуга становился осложнением после коронавируса. В России в 2021 году он был подтвержден у 335 тысяч человек, в том числе у 54 тысяч детей.

При диабете 2-го типа инсулин вырабатывается, но используется организмом неэффективно, и концентрация глюкозы в крови растет. Именно об этой форме диабета больные чаще всего не догадываются, пока внеплановая диагностика не выявит недуг. Такая форма заболевания связана с образом жизни человека и распространена намного больше: в 2021 году ее подтвердили у 4,8 млн россиян.

Меньше сахара Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Диабет в России — симптомы и профилактика

Главными симптомами диабета считаются:

жажда,

чувство голода,

кожный зуд и чувство сухости во рту,

запах ацетона изо рта,

слабость,

плохо заживающие раны,

учащенное мочеиспускание,

снижение веса без причины,

выпадение волос.

Наиболее опасно, по словам медиков, состояние преддиабета, когда уровень сахара в крови повышен, но недостаточно для диагностики. Выраженных симптомов это состояние не имеет, пояснила «Известиям» эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк. По ее словам, преддиабет наступает в случае, когда уровень сахара в крови натощак 5,5 — 6,9 ммоль/л, а результат теста на гликированный гемоглобин 5,7–6,4%.

«Вы можете даже не знать, что у вас преддиабет, пока врач не возьмет анализ крови и мочи, пока не проявится сахарный диабет второго типа со всеми признаками или не возникнет осложнение — чаще всего, сердечный приступ», — рассказала она.

Меньше сахара Фото: ТАСС/Владимир Смирнов



Чтобы избежать недуга, эндокринологи рекомендуют гулять, заниматься физическими упражнениями и употреблять в день не более 30 граммов сахара — не только в напитках, но и во всем дневном рационе. Предпосылками к развитию диабета 2 типа эксперты называют лишний вес, стресс и недосып.

Как правильно организовать питание при диабете

— Распространено заблуждение, что необязательно придерживаться строгих правил в питании, поскольку современные эффективные препараты помогают держать диабет под контролем, исправляя ошибки в рационе. Действительно, сегодня есть много хороших лекарств, но, к сожалению, резервы поджелудочной железы не безграничны. Когда они исчерпываются, у пациента уже нет собственного инсулина и стимулировать лекарствами уже нечего, требуется поступление извне. Как быстро это произойдет, зависит в первую очередь от питания, — отмечает Евдокимова.

Диетолог считает, что питание россиян усугубляет реклама , по сути — дезинформация покупателей. Часто на упаковке продуктов пишут «без сахара», «предназначено для диабетиков», а на самом деле производители вводят в состав фруктозу, хотя она и другие аналогичные вещества не менее, а порой и более опасны, чем сахар в чистом виде. Под сахаром подразумевается не только чистый продукт, но и содержащийся в полуфабрикатах и других пищевых товарах.

— Еще один пример недобросовестного маркетинга — различные сиропы топинамбура, на упаковках которых пишут, что они включают инулин. У людей, не имеющих медицинского образования, складывается прямая ассоциация «инулин — инсулин», хотя за похожими словами стоят абсолютно разные вещества, — говорит Елена Евдокимова. Врач напоминает, что на сегодняшний день самой здоровой признана средиземноморская диета: рыба, мясо, овощи, медленные углеводы.

Меньше сахара Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Для начала нужно отказаться от вредных привычек, соблюдать принципы рационального питания. Необязательно полностью исключать глюкозу, чтобы предотвратить развитие диабета. Употребление до 5–10% от суточного рациона сахара и сладостей допускается у здорового человека, — советует Анна Куликова.

Для профилактики сахарного диабета, по ее словам, также желательно свести к минимуму насыщенные жиры, соль.

— В повседневной рутине удобно пользоваться так называемой гарвардской тарелкой: каждая порция должна иметь вид блюда диаметром до 24 см, поделенного на три части. На 50% его следует заполнить овощами и фруктами. Четверть — белковыми продуктами (рыба, нежирные сорта мяса, птица, фасоль, орехи). Оставшаяся четверть — зерновые (крупы, макароны, хлеб). Лучше отдавать предпочтение цельнозерновым и неочищенным изделиям или приготовленным из муки грубого помола , — советует врач-эндокринолог клиники «РЖД-Медицина».

Российские лекарства для борьбы с диабетом

В 2022 году несколько российских компаний заявили о разработке препаратов и продуктов для борьбы с диабетом. Так, специалисты РГАУ-МСХА и Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений разработали технологию приготовления колбасы, которая помогает снизить уровень сахара в крови.

Меньше сахара Фото: ТАСС/Александр Рюмин



А весной ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. По словам экспертов, препаратов, которые способны блокировать прогресс развития поздних осложнений сахарного диабета, на сегодня не существует. В случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство.