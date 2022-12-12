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Уровень и сахара: диабетики не досчитались финансирования в бюджете

Это может поставить под вопрос полноценную реализацию федерального проекта по борьбе с диабетом, уверены эксперты
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В принятый бюджет на 2023–2025 годы так и не включили дополнительное финансирование для больных диабетом. Ежегодно на реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» будет заложено лишь по 10 млрд рублей. При этом, согласно расчетам Центра экспертизы и контроля качества медпомощи, на нее нужно 238,8 млрд рублей в год. Кроме того, в будущем году диабетики могут не дождаться и базовой суммы, считают эксперты. Дело в том, что акцизный сбор с газировки, который в том числе должен обеспечить поступление этих денег, начнет действовать только с июля 2023-го. Тем не менее положить начало реализации программ по борьбе с диабетом помогут даже заложенные в бюджет средства.

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Мал золотник

На реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» выделят по 10 млрд рублей в год в течение ближайших трех лет. Это следует из закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвержденного 5 декабря.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, на полноценную реализацию программы этих денег не хватит, но они станут заделом для начала ряда мероприятий в этой области.

— В нашей сфере сейчас остро стоит вопрос с финансированием школ диабета, не хватает денег на подготовку квалифицированных кадров, нужны средства на тест-полоски и системы непрерывного мониторинга сахара в крови, — рассказала «Известиям» президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. — Их нам обещают уже несколько лет, но такие системы до сих пор есть лишь в части регионов. И то только для детей. На какие именно статьи пойдут эти 10 млрд? Этих денег мало, чтобы обеспечить всю программу.

Уровень и сахара_1
Глюкометр для измерения глюкозы в крови
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Средства на эти цели должны быть собраны в том числе с акцизов на сладкие напитки. В 2023 году этот сбор начнет действовать с июля, поэтому есть вероятность, что диабетики не дождутся денег до конца года, предположила эксперт.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой указать, какая доля от ежегодных 10 млрд рублей будет собираться из акцизов на газировку. На момент публикации ответ не получен.

Уровень и сахара_3
Производство инсулина
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Тем не менее выделенные средства помогут начать работу по проекту хотя бы в некоторых регионах, в свою очередь отметила директор Института диабета Научно-медицинского исследовательского центра эндокринологии, замдиректора по научной работе ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Марина Шестакова.

— Мы рады, что нам выделили эти 10 млрд. Деньги предусмотрены на разные мероприятия: на переоснащение центров, занимающихся помощью людям с диабетом в регионах, на системы непрерывного мониторинга глюкозы у детей, на обучение кадров, на организацию школ диабета. Понятно, что не все регионы стартуют одновременно. Вероятно, программа будет идти по нарастающей, из года в год расширяясь. Мы будем настаивать на увеличении финансирования в последующие годы, но пока рады и этим деньгам, — отметила эксперт.

Ранее выделить допфинансирование для борьбы с заболеванием просили депутаты и общественные организации. По их мнению, это помогло бы снизить смертность от диабета, которая за последние два года выросла почти на четверть.

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Недосчитались миллиардов

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» предполагает целый ряд мероприятий по повышению качества и продолжительности жизни людей с этим заболеванием. В частности, в рамках проекта все больные диабетом должны быть обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, тест-полосками и лекарствами. Кроме того, программа должна способствовать появлению в регионах школ диабета — организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными проблемами. Также проект предполагает усиление подготовки медицинских кадров.

Дополнительные средства нужны и потому, что число больных диабетом в последнее время растет, добавила Марина Шестакова. По самым скромным подсчетам, в России проживает около 5 млн больных, у которых подтвержден диагноз, и они зарегистрированы в официальной статистике.

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Врач проводит экспресс-тест на сахар
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Остается и много неучтенных диабетиков. По нашим оценкам, больше половины страдающих диабетом не попали в официальную статистику. Реальное число больных может быть близко к 12 млн человек, — подчеркнула она.

В рамках федпрограммы как раз планируется наладить раннюю диагностику диабета и усиление диспансеризации населения.

— Больных будет зафиксировано больше, потому что для начала нужно выйти на плато по диагностике диабета. А эти новые больные также потребуют наблюдения и лечения, а значит, и средств. Поэтому увеличение финансирования необходимо, — добавила эксперт.

По данным Минздрава, общая заболеваемость сахарным диабетом 1-го и 2-го типов в 2021 году достигла 5,2 млн человек, в том числе детей — более 50 тысяч.

Согласно расчетам, которые проводились во время подготовки к реализации проекта, на него необходимо не менее 100 млрд рублей в год, добавила Эльвира Густова.

— Поэтому у пациентов было много ожиданий. Но пока что результатов мы не увидели, — отметила она.

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Запись показаний глюкометра
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Ранее российские диабетики сообщали о проблемах с получением тест-полосок для глюкометров, писали «Известия». Об их отсутствии, перебоях с выдачей или недостаточном количестве заявили жители Брянской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Также в распоряжении редакции есть обращения пациентов с диабетом в Следственный комитет по поводу непредоставления льготных лекарств.

В мае 2022 года в Центре экспертизы и контроля качества медпомощи (ЦЭККМП) сообщали, что для реализации программы «Борьба с сахарным диабетом» потребуется 238,8 млрд рублей в год. Так, для обеспечения пациентов тест-полосками нужно 139,9 млрд рублей, системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови — 32,6 млрд рублей, инсулиновыми помпами — 9,8 млрд рублей. Затраты на сахароснижающие (неинсулиновые) препараты оценены в 52,4 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей требуется на финансирование школ для пациентов с сахарным диабетом, писал «Коммерсант».

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, как будет реализовываться программа в условиях выделенного финансирования.

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