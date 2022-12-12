Уровень и сахара: диабетики не досчитались финансирования в бюджете

В принятый бюджет на 2023–2025 годы так и не включили дополнительное финансирование для больных диабетом. Ежегодно на реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» будет заложено лишь по 10 млрд рублей. При этом, согласно расчетам Центра экспертизы и контроля качества медпомощи, на нее нужно 238,8 млрд рублей в год . Кроме того, в будущем году диабетики могут не дождаться и базовой суммы, считают эксперты. Дело в том, что акцизный сбор с газировки, который в том числе должен обеспечить поступление этих денег, начнет действовать только с июля 2023-го. Тем не менее положить начало реализации программ по борьбе с диабетом помогут даже заложенные в бюджет средства.

Мал золотник

На реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» выделят по 10 млрд рублей в год в течение ближайших трех лет. Это следует из закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» , утвержденного 5 декабря.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, на полноценную реализацию программы этих денег не хватит, но они станут заделом для начала ряда мероприятий в этой области.

— В нашей сфере сейчас остро стоит вопрос с финансированием школ диабета, не хватает денег на подготовку квалифицированных кадров, нужны средства на тест-полоски и системы непрерывного мониторинга сахара в крови, — рассказала «Известиям» президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. — Их нам обещают уже несколько лет, но такие системы до сих пор есть лишь в части регионов. И то только для детей. На какие именно статьи пойдут эти 10 млрд? Этих денег мало, чтобы обеспечить всю программу.

Уровень и сахара_1 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Средства на эти цели должны быть собраны в том числе с акцизов на сладкие напитки. В 2023 году этот сбор начнет действовать с июля , поэтому есть вероятность, что диабетики не дождутся денег до конца года, предположила эксперт.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой указать, какая доля от ежегодных 10 млрд рублей будет собираться из акцизов на газировку. На момент публикации ответ не получен.

Тем не менее выделенные средства помогут начать работу по проекту хотя бы в некоторых регионах, в свою очередь отметила директор Института диабета Научно-медицинского исследовательского центра эндокринологии, замдиректора по научной работе ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Марина Шестакова.

— Мы рады, что нам выделили эти 10 млрд. Деньги предусмотрены на разные мероприятия: на переоснащение центров, занимающихся помощью людям с диабетом в регионах, на системы непрерывного мониторинга глюкозы у детей, на обучение кадров, на организацию школ диабета. Понятно, что не все регионы стартуют одновременно. Вероятно, программа будет идти по нарастающей, из года в год расширяясь. Мы будем настаивать на увеличении финансирования в последующие годы, но пока рады и этим деньгам, — отметила эксперт.

Ранее выделить допфинансирование для борьбы с заболеванием просили депутаты и общественные организации. По их мнению, это помогло бы снизить смертность от диабета, которая за последние два года выросла почти на четверть.

Недосчитались миллиардов

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» предполагает целый ряд мероприятий по повышению качества и продолжительности жизни людей с этим заболеванием . В частности, в рамках проекта все больные диабетом должны быть обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, тест-полосками и лекарствами. Кроме того, программа должна способствовать появлению в регионах школ диабета — организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными проблемами. Также проект предполагает усиление подготовки медицинских кадров.

Дополнительные средства нужны и потому, что число больных диабетом в последнее время растет, добавила Марина Шестакова. По самым скромным подсчетам, в России проживает около 5 млн больных, у которых подтвержден диагноз, и они зарегистрированы в официальной статистике.

— Остается и много неучтенных диабетиков . По нашим оценкам, больше половины страдающих диабетом не попали в официальную статистику. Реальное число больных может быть близко к 12 млн человек, — подчеркнула она.

В рамках федпрограммы как раз планируется наладить раннюю диагностику диабета и усиление диспансеризации населения.

— Больных будет зафиксировано больше, потому что для начала нужно выйти на плато по диагностике диабета. А эти новые больные также потребуют наблюдения и лечения, а значит, и средств. Поэтому увеличение финансирования необходимо, — добавила эксперт.

По данным Минздрава, общая заболеваемость сахарным диабетом 1-го и 2-го типов в 2021 году достигла 5,2 млн человек, в том числе детей — более 50 тысяч.

Согласно расчетам, которые проводились во время подготовки к реализации проекта, на него необходимо не менее 100 млрд рублей в год , добавила Эльвира Густова.

— Поэтому у пациентов было много ожиданий. Но пока что результатов мы не увидели, — отметила она.

Ранее российские диабетики сообщали о проблемах с получением тест-полосок для глюкометров, писали «Известия». Об их отсутствии, перебоях с выдачей или недостаточном количестве заявили жители Брянской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Также в распоряжении редакции есть обращения пациентов с диабетом в Следственный комитет по поводу непредоставления льготных лекарств.

В мае 2022 года в Центре экспертизы и контроля качества медпомощи (ЦЭККМП) сообщали, что для реализации программы «Борьба с сахарным диабетом» потребуется 238,8 млрд рублей в год. Так, для обеспечения пациентов тест-полосками нужно 139,9 млрд рублей, системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови — 32,6 млрд рублей, инсулиновыми помпами — 9,8 млрд рублей. Затраты на сахароснижающие (неинсулиновые) препараты оценены в 52,4 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей требуется на финансирование школ для пациентов с сахарным диабетом, писал «Коммерсант».

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, как будет реализовываться программа в условиях выделенного финансирования.