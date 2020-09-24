Тест с драйвом: почему диабетики остаются без средств диагностики

Российские диабетики жалуются на проблемы с получением тест-полосок для глюкометров. Об их отсутствии, перебоях с выдачей или недостаточном количестве заявили жители Брянской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, а также Москвы и Подмосковья. В Росздравнадзоре «Известиям» подтвердили, что в этом году в разных регионах несвоевременно выдали тест-полоски как минимум по 28 тыс. рецептов. Сложности со средствами диагностики и лекарствами для людей, страдающих сахарным диабетом, — системная проблема, считают эксперты. Одна из причин этого в том, что в России нет стандартов, четко указывающих, сколько препаратов и расходников должны получать такие пациенты. Поэтому во многих субъектах их закупка финансируется по остаточному принципу, говорят специалисты.

«Музейный экспонат»

О проблеме с предоставлением тест-полосок для глюкометров в Брянской области заявил в разговоре с «Известиями» депутат Борис Пайкин, представляющий регион в Госдуме.

— Ко мне неоднократно обращались жители Брянской области с сахарным диабетом, которые не могли получить тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови, хоть они им положены по закону на бюджетной основе, — сообщил он. — Были и повторные обращения, когда в результате депутатского запроса в уполномоченные органы вопрос решался, но лишь на время.

Например, в мае парламентарий обратился в Генпрокуратуру и департамент здравоохранения Брянской области (письма и ответы на них есть в распоряжении «Известий») по поводу проблемы местной жительницы Марии Фотевой (имя изменено из соображений конфиденциальности диагноза). У женщины двое детей, на работу ее не берут, из-за сахарного диабета она постоянно плохо себя чувствует, а измерить сахар в крови не имеет возможности — бесплатно тест-полоски ей не выделяли.

— Без этих тест-полосок определить сахар в крови невозможно, — пишет она в своем письме Борису Пайкину. — И купить я их тоже не могу — просто потому что они стоят 1950 рублей — 100 шт. (в среднем этого количества хватает на неделю. — «Известия»). Для меня и моей семьи это огромные деньги.

Генпрокуратура перенаправила обращение в региональную, та инициировала проверку. Было выявлено, что Погарская центральная клиническая больница в Брянской области вовремя не предоставила документы, на основании которых пациентке могли быть выданы расходники. В итоге женщина получила новый глюкометр и тест-полоски к нему.

В августе в похожей ситуации оказался житель Брянской обрасти Максим Смолин (имя изменено). Получить диагностические средства без стороннего вмешательства он тоже не смог, рассказал Борис Пайкин.

Как пояснили «Известиям» в Росздравнадзоре, по данным на 21 сентября в адрес территориального ведомства по Брянской области поступило три обращения о проблемах с обеспечением тест-полосками для глюкометров.

— В адрес департамента здравоохранения Брянской области выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, — сообщили в ведомстве.

Есть основания полагать, что проблема носит системный характер, заключил Борис Пайкин.

«Известия» пообщались с диабетиками и выяснили, что проблемы с получением тест-полосок, действительно, возникают в разных регионах.

— Информация из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга: тест-полосок в сентябре не будет! Поставка за сентябрь будет после 10-го октября! — пишет пользователь одного из тематических чатов в популярном мессенджере.

Председатель Краснодарского краевого регионального отделения Судебно-экспертной палаты России Павел Ткаченко болеет сахарным диабетом уже 10 лет. И все это время тест-полоски ему приходится приобретать за свой счет.

— Ни разу как инсулинозависимый диабетик я ничего не получал бесплатно — ни полосок, ни препаратов, — сказал он в беседе с «Известиями». — При этом с лекарствами тоже есть серьезная проблема. Если они где-то и выделяются бесплатно, то это препараты крайне неэффективные — те, что остались в прошлом веке.

Кроме того, по его словам, в регионе серьезная проблема и со специалистами — эндокринологов не хватает даже в муниципальных учреждениях, а специализированных центров и вовсе не существует. Похожая ситуация, отметил он, и в соседней Ростовской области.

Краснодарскую проблему подтверждает и местный эксперт по качеству оказания медпомощи Сурхо Амалиев.

— Она связана и с финансовой составляющей — нехватка финансирования, и с логистической — несвоевременные поставки, и с человеческим фактором. Речь о недоработках чиновников разного уровня — когда, например, просто недоглядели и не подписали соответствующие документы, — пояснил он. — Я живу в Краснодаре и вижу здесь нехватку лекарств и тест-полосок. Сам я уроженец Чечни, долгое время работал там, и этот вопрос тоже стоял остро. Он актуален и для соседних регионов — Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии.

В Краснодаре бесплатные тест-полоски, по его словам, «музейный экспонат». Если они есть, то в таком малом количестве, что их почти никто не получает.

По данным, предоставленным «Известиям» Росздравнадзором, через региональные Минздравы бесплатные тест-полоски в 2020 году получили 351,5 тыс. человек. На них выписали 977,5 тыс. рецептов, из которых обеспечены 949,3 тыс. То есть по 28 тыс. рецептов выдача тест-полосок задерживается. Среди регионов-«антилидеров» — Марий Эл (6,3%).

По постановлению правительства № 890 от 30 июля 1994 года «О господдержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения лекарственными средствами» в этом году тест-полоски получили 1,3 млн человек. Самый высокий показатель задержек — в Еврейской автономной области (4.24%).

Раз по сто

В Москве и области ситуация обстоит лучше. Здесь средства диагностики выдают, но зачастую в меньшем количестве, чем это необходимо.

— Я измеряю сахар 10-15 раз в день, а мне дают 100 тест-полосок на месяц, то есть их хватает на неделю. В Казахстане, например, выдают 400, — рассказала «Известиям» москвичка Алла Березкина (имя изменено по просьбе героини).

— Сейчас когда я веду борьбу с поликлиникой и прошу больше полосок, они мне говорят: «У вас отличная клиническая картина, зачем вам больше полосок? У вас стабильный диабет, нет осложнений». А я говорю: «Давайте я буду измерять сахар согласно рекомендациям врача — четыре раза в день и не больше — и тогда посмотрим на мою клиническую картину», — написала еще одна жительница столицы в тематическом чате в одном из мессенджеров.

— Я получаю тест-полоски, но не всегда стабильно: иногда могут выдать с запасом, а иногда, наоборот, так мало, что хоть плачь, — поделилась Наталья Варлеева из Подмосковья.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, частота самоконтроля индивидуальна и зависит от терапии. Например, в начале заболевания и на интенсифицированной инсулинотерапии — не менее четырех раз в сутки (то есть примерно 120 — в месяц).

При этом тест-полоски должны выделяться диабетикам за счет государства.

— Сахарный диабет включен в перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства, в том числе инсулин, инсулиновые шприцы «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики (тест-полоски) отпускаются по рецептам врачей бесплатно и не зависят от наличия инвалидности, — сообщил Минздрав в ответ на запрос депутата Бориса Пайкина.

Член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов в разговоре с «Известиями» заявил, что сложности с обеспечением тест-полосками связаны с тем, что во многих субъектах их закупка финансируется «по остаточному принципу».

— До сих пор не приняты стандарты оказания медицинской помощи для больных сахарным диабетом I и II, поэтому каждый субъект решает сам, сколько средств выделять на эту статью. То есть нет законодательно закрепленной нормы, сколько тест-полосок каждый пациент должен получить, — сказал он.

По его словам, в октябре состоится заседание Совета, где Росздравнадзор представит результаты тематического мониторинга.

«Известия» направили запросы во все регионы, откуда приходили жалобы диабетиков, однако оперативный ответ смогли предоставить только в Московской области. По данным пресс-службы местного министерства здравоохранения, все диабетики Подмосковья «тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови обеспечиваются в полном объёме», их достаточно и даже есть запас.