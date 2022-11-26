Проходите в кабинет: в России предлагают изменить порядок прохождения диспансеризации

В Минздраве предложили изменить порядок диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован в конце ноября. В частности, документ затрагивает перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и других состояний, при которых устанавливается диспансерное наблюдение. Предполагается, что новый порядок поможет сформировать процедурный инструментарий и улучшит сам процесс диспансерного наблюдения пациентов. Он также увеличит обязанности руководителей медицинских организаций — прежде всего в отношении маломобильных пациентов и тех, кто страдает одновременно от нескольких серьезных заболеваний, которые усиливают друг друга. В том, кого прежде всего затронут изменения и какие еще новшества предусмотрены документом, разбирались «Известия».

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В зависимости от ситуации

Проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» был опубликован 22 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, изменения предполагается внести в документ от 15 марта 2022 года.

Новый проект разработан в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», который действует с 2011 года. Предполагается, что изменения помогут усовершенствовать систему диспансерного наблюдения пациентов.

— Первичные патологии, да и вторичные, выявляются на диспансеризации в большом проценте случаев, — отмечает врач-кардиолог, заведующая отделением функциональной диагностики ГКБ им. Мухина Мария Лопухина.

Помогает диспансеризация в первую очередь, тем, кто никогда не наблюдался у врачей, но при этом имеет проблемы со здоровьем, поясняет эксперт.

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В необходимости вернуться к полномасштабной диспансеризации взрослого населения уверен также сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

— Диспансеризация — мощнейший и единственно возможный инструмент, который позволяет рано выявить заболевание или факторы риска неинфекционных заболеваний. Поэтому сейчас Минздрав, исходя из опыта понимания процессов, очень оперативно меняет приказы, — пояснил он в разговоре с «Известиями».

За последние несколько лет в России сдвинулась статистика заболеваемости населения в случае с инфекционными заболеваниями, а также осложнениями от этих заболеваний, рассуждает врач, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Инна Савельева.

— Пневмония, тромботические осложнения, постковидный синдром, полинейропатия. Данные заболевания не были включены в диспансеризацию вообще, — рассказывает эксперт. — Мы не знали о них. Статистка по нозологии, по кодам МКБ (Международная классификация болезней. — Ред.) тоже изменилась, это привело к тому, что было создано множество нормативных правовых актов Минздрава по отдельным заболеваниям. Они нуждаются в систематизации в рамках приказа № 173н.

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В пояснительной записке к опубликованному проекту документа указано, что новый порядок направлен на создание процедурного инструментария, обеспечивающего проведение медицинскими организациями диспансерного наблюдения за людьми в возрасте от 18 лет и старше. Ответственность за его обеспечение, согласно тексту документа, закрепляется за руководителем медицинского учреждения.

Также проект приказа дополняет перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением неврологом, эндокринологом и терапевтом. А списки подлежащих диспансеризации лиц будут уточнять с территориальными фондами ОМС ежемесячно.

Именно возможность быстро передавать и отслеживать данные между медицинскими и страховым организациями позволила Минздраву расширить список диспансерных диагнозов, считает Инна Савельева.

Приказ также наделит новыми функциями некоторые категории медицинских работников. Например, медсестры и медбратья в рамках диспансерного наблюдения будут вести медицинскую документацию и динамическое наблюдение за показателями состояния здоровья пациента с последующим информированием лечащего врача.

— Диспансерное наблюдение — важнейший инструмент борьбы с инвалидизацией и преждевременной смертностью среди пациентов с хроническими заболеваниями — в особенности сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, — уточнили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

Ведомство «уделяет особое внимание» совершенствованию длительного ведения таких пациентов в амбулаторном звене, добавили там.

На данный момент проект находится на этапе общественного обсуждения и проходит антикоррупционную экспертизу.

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Охватят всех

Документ значительно расширяет список болезней, при которых предусмотрено назначение диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. В том числе речь идет о людях с транзиторной ишемической атакой и последствиями внутричерепного кровоизлияния. Также в список попадут коморбидные пациенты (такие люди страдают одновременно от нескольких заболеваний, которые усиливают друг друга) и маломобильные граждане.

Ныне действующий документ содержит достаточно краткий список заболеваний и не охватывает хронические заболевания, которыми всё чаще болеет население, рассказывает Инна Савельева.

— Не охватывает осложнения после тяжелых инфекционных заболеваний (постковидный синдром, который может длиться в течении года после перенесенного заболевания). По отдельно значимым заболеваниям постинфекционных заболеваний выделены отдельные нормативно-правовые акты Минздрава, — комментирует она.

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В результате предложенных изменений все эти заболевания получится структурировать и объединить в рамках одного документа, рассчитывает собеседница издания.

Всего, согласно приказу, диспансеризация должна охватывать не менее 70% лиц с хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями и тех, кто страдает от проблем с сердцем, почками, дыхательными путями. А также граждан, которые не могут посещать медицинскую организацию из-за тяжелого состояния или нарушения двигательных функций. В список лиц, которые попадают под диспансерное наблюдение, входят и люди старше трудоспособного возраста.

— Ковид дал о себе знать, и люди болеют. Болеют тяжело, и осложнений очень много. Когда они уже сталкиваются с госпитализаций, с тяжелой патологией, тогда не всё можно поправить быстро. Всё же чем быстрее выявлено заболевание, тем быстрее начинается лечение, — рассуждает она.

Расширение списка случаев, при которых устанавливается диспансерное наблюдение, является позитивным изменением, считает эксперт. Так, по ее словам, выявление кардиологической патологии в разы выше у группы диспансеризации.

Рост числа сердечно-сосудистых и других заболеваний связан, прежде всего, с коронавирусом, согласен Владимир Круглый. Ковид, по словам врача, сильно сократил количество диспансеризаций и помешал выполнению многих федеральных проектов в области здравоохранения. А сокращение объемов диспансерного наблюдения автоматически влечет за собой в том числе и не выявленные вовремя онкологические заболевания, и возникновение дополнительных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Новый приказ уточняет минимальную периодичность осмотров и врачебных консультаций, длительность диспансерного наблюдения и показатели, по которым планируется контролировать состояние здоровья граждан.

— В данном случае речь идет о расширении осмотров невролога, эндокринолога и так далее. Сейчас оперативно вносятся именно те изменения, которые нам необходимы, — рассуждает эксперт.

«Известия» также обратились в Минздрав с просьбой прокомментировать новый документ, однако к моменту публикации материала ответ получен не был.

Исходя из практики

Новый приказ внесет изменения и в работу медицинских организаций. В частности, затронет обязанности руководителей учреждений здравоохранения. Теперь они будут обеспечивать более широкий охват населения профилактическими мерами, следует из текста документа.

Ранее в ведомственных больницах порядок устанавливался либо Минздравом, либо департаментом здравоохранения территориального округа и потом распространялся сверху на главных врачей, рассказывает терапевт Инна Савельева.

Ответственность главного врача заключается и во внедрении нового приказа в медучреждении.

— Руководитель несет ответственность за всё, полностью за службу, поэтому должен организовать то, как это выполнят, определить ответственность той или иной службы, — рассуждает и врач-кардиолог Мария Лопухина.

О необходимости обозначить персональную ответственность говорит Владимир Круглый. Такая ответственность, по мнению врача, более действенна, помогает ускорить и улучшить работу, принять своевременные решения.

От руководителя учреждения, по его словам, зависит, как организовать процесс диспансеризации, чтобы он стал комфортным для людей.

Сам процесс диспансерного наблюдения необходимо сделать понятным, простым и своевременным для всех пациентов, уверен он.

— Очень много зависит от организации диспансеризации. Проводится ли она формально или нет. И люди чувствуют, четко чувствуют внимание к себе, заботу, — подчеркивает собеседник издания.

Новый приказ, по его мнению, формализует этот процесс.

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Цифровизация позволила систематизировать подход к диспансерному наблюдению населения и помогает врачам согласно правильным алгоритмам вести пациента, соблюдая клинические рекомендации, добавляет Инна Савельева: «Сейчас есть контроль качества и клинических рекомендаций, алгоритмов ведения пациентов, стандартов качества».

Объем средств, выделенных на проведение диспансеризаций, зависит от программы государственных гарантий, которая утверждается на последующий год. Какая сумма в рамках госгарантий будет выделена на эти цели в следующем году, будет зависеть от федерального бюджета, который примут в начале декабря, напоминает медик.

В случае нехватки средств какие-то виды нозологий могут убрать из диспансерного учета либо сократить количество приемов, рассуждает эксперт.