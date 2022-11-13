Ближе к телу: индивидуальная вакцина от рака станет доступнее

Российские ученые в обозримом будущем смогут помочь большему количеству онкобольных, которые до этого перепробовали все стандартные методы лечения. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова вскоре появится Центр детской онкологии и онкогематологии. В составе центра откроют клиническую лабораторию клеточной и генной терапии, а в самом учреждении будут переоборудованы несколько помещений. Все это позволит ученым не только вести исследования в области так называемых индивидуальных вакцин от рака, но и лечить больше пациентов. Такие препараты делаются на основе антигенов опухоли пациента, которая не поддается другим методам лечения. В результате удается добиться стойкой ремиссии в 46-47% случаев. Учреждение уже ведет активную подготовку кадров, которые будут готовы оказывать помощь пациентам, развивать и распространять данный метод лечения. Сами ученые считают, что сегодняшняя ситуация требует от них получения конкретного результата — лекарственного средства от рака.

Сам себе защитник

Раковые клетки возникают в результате накопления мутаций в геноме. Нормально работающая иммунная система находит раковые клетки и своевременно уничтожает. Однако если иммунитет ослаб, он может «пропустить» начавшийся где-то в организме неконтролируемый процесс деления таких клеток.

Понимание этого механизма подтолкнуло ученых к поиску способа запустить обратный процесс — вернуть ослабленной иммунной системе способность распознавать и уничтожать атипичные клетки.

Ученые из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова научились в лабораторных условиях выращивать из моноцитов (один из видов клеток крови человека. — «Известия») так называемые дендритные клетки, отвечающие за противоопухолевый иммунитет. Затем их обрабатывают антигенами опухоли либо самого пациента, либо из имеющихся в лаборатории образцов биобанка этого же типа опухоли.

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Полученную суспензию (вакцину) возвращают в организм пациента внутрикожной инъекцией. Дендритные клетки начинают распознавать опухолевые и подключать к процессу Т-лимфоциты — клетки-убийцы, они начинают уничтожать раковую опухоль. В результате удается добиться стойкой ремиссии у 46-47% пациентов, которые уже попробовали все остальные стандартные методы лечения, но они оказались бессильны перед раком. Особая ценность антираковой вакцины — в ее индивидуальности и нетоксичности.

Сегодняшняя ситуация требует от ученых не просто проведения исследований, а получения конкретного результата — лекарственного средства.

— Мы должны не просто владеть передовыми технологиями, но и спасать с их помощью пациентов, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев. — Но для их применения и работы специалистов нужны соответствующие условия, в которых выполняется данная технология. Например, требуется лицензирование производственных площадей, где ведется работа с биомедицинскими клеточными продуктами, в соответствии с международными стандартами.

Через год в лаборатории на площади в 200 кв. м будут переоборудованы в «чистые»: здесь установят высокопроизводительные вентиляционные машины с системой фильтрации воздуха, климатическим оборудованием.

— В период реконструкции работа с вакциной не приостановлена, так как мы располагаем достаточно большим ресурсом стерильных помещений. Ремонту подвергается только часть из них, — пояснила «Известиям» доктор медицинских наук, онколог-иммунолог, заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Ирина Балдуева.

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Также идет активная подготовка кадров, которые потребуются в рамках расширения возможностей помощи пациентам как в самом учреждении, так и для распространения метода.

На базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, по словам Ирины Балдуевой, проводится обучение врачей из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Самары, Екатеринбурга, Красноярска, Республики Саха, Минска (Белоруссия). Они получают дополнительное образование в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

С помощью государства

Одновременно с реконструкцией планируют строительство нового шестиэтажного корпуса на 9,5 тыс. кв. м.

— Это будет Центр детской онкологии и онкогематологии на 35 коек, отдельно стоящий корпус на нашей территории, между лабораторным и клиническим корпусами, — рассказал «Известиям» Алексей Беляев. — В составе центра откроем клиническую лабораторию клеточной и генной терапии площадью 1300 кв. м.

Окончание строительства для онкоиммунологических методов борьбы с раком увеличит возможности лечения пациентов, нуждающихся в клеточной терапии.

— Кроме того, мы разрабатываем протоколы лечения биомедицинскими клеточными продуктами в более ранние периоды заболевания, — добавила Ирина Балдуева.

Сейчас в портфеле ученых 15 разработок в области клеточных технологий. Индивидуальные вакцины против рака — только одна из них, и она зарегистрирована как медицинская технология. Алексей Беляев оптимистично смотрит на возможность снять их с полки и применять для пациентов, так как создаются необходимые условия и увеличивается масштаб проводимых исследований.

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На базе Центра детской онкологии и онкогематологии будут собраны все лечебные технологии, которые применяются для онкологических больных с солидными опухолями и гематологическими заболеваниями. Будут возможности для применения системной химиотерапии, выполнения операций, лучевой терапии.

Здесь же будет создан Центр сохранения фертильности онкологическим больным. Перед применением агрессивных методов лечения рака у больных берут образцы, чтобы их сохранить и обеспечить людям в будущем возможность иметь детей. Сейчас в НМИЦ существует лишь маленькая лаборатория этого профиля, где больных консультируют и в некоторых случаях проводят забор материала. Запланирован и банк криоконсервированных тканей.

Говоря об этапах строительства, Алексей Беляев отметил, что процесс идет оперативно: сейчас детали проекта активно обсуждаются специалистами, в ближайший месяц он пройдет экспертизу, в начале 2023 года запланирован выход на торги, весной планируется начать строительные работы и завершить их к концу 2024 года. В 2025 году новый корпус должен быть введен в эксплуатацию.

Активное строительство мощностей, предназначенных для оказания онкологической помощи, ведется и в других местах. По соседству с НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова — в Санкт-Петербургском онкоцентре строится здание поликлиники, рассчитанное на 1000 посещений в день, и в других регионах страны, сообщил «Известиям» заведующий организационно-методическим отделом НМИЦ Юрий Комаров. В Республике Коми реконструирован онкологический диспансер — достроили соседнее здание. В Карелии на итоговом согласовании находится проект нового онкологического диспансера. В Калининграде такой уже строится. Прежний закрылся уже очень давно и онкологическая помощь в регионе оказывалась в неспециализированных организациях.

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В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ подчеркнули, что работа по повышению доступности и качества медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями значительно активизировалась с 2019 года. В частности, ведется развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи.