Лобные боли мозга: как отличить мигрень от гипертонии

Головная боль, пожалуй, самый распространенный вид боли, который не щадит практически никого. Считается, что от цефалгии страдают две трети населения земного шара. Как по локализации болевых ощущений определить, беспокоят ли человека серьезные заболевания, чем опасен бесконтрольный прием препаратов и почему женщины имеют право в семейных отношениях ссылаться на головную боль, — разбирались «Известия».

Что в лоб, что по лбу

Лоб, затылок или виски — локализация головной боли может свидетельствовать о наличии определенной патологии организма. Однако специалисты сетуют, что не всё так просто.

— Безусловно, есть общепринятые зоны цефалгии, которые могут указывать на определенные проблемы. Например, боль в лобной доле бывает связана с заболеваниями лор-органов. Если у человека есть синуситы и риниты, то слизь и гной могут скопиться в гайморовых и лобных пазухах и вызвать фронтит (воспалительное заболевание). Один из ведущих симптомов при этом диагнозе — как раз головная боль в лобной доле , — разъясняет врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

В таких случаях людям не следует заниматься самолечением в надежде, что если избавиться от цефалгии, то и проблемы уйдут. Своевременное обращение к врачу может сохранить здоровье.

— Возникновение дополнительного симптома «головная боль» при заболеваниях лор-органов — это достаточно плохой признак. Стоит помнить, что рядом с носовыми пазухами расположены мозговые оболочки. И если бактериальная инфекция перейдет на мозговые оболочки, то будет менингит. А это заболевание связано с реанимацией и тяжелым лечением , — продолжает Денис Прокофьев.

Доктора не советуют недооценивать головную боль как диагностический критерий. При повышенном давлении человек может испытывать боль в области лба, висков, но чаще всего она все-таки локализуется в зоне затылка.

Лобные боли мозга Фото: Global Look Press/imageBROKER/uwe umstätter

— В 80% случаев боль в затылке свидетельствует о повышенном артериальном давлении. Остальные 20% — это спазм мышц шеи со спазмированием брахиоцефальных сосудов — главных сосудов головного мозга, отвечающих за его насыщение кровью , — комментирует Прокофьев.

Бороться с приступами повышенного артериального давления не рекомендуется, потому что самолечение может привести к развитию инсульта.

Порой люди в буквальном смысле сами находят себе головную боль. Малоподвижный образ жизни, подъем тяжестей, травматизация, сон в неудобном положении и другие подобные причины могут стать причиной сосудистой головной боли.

— Возникает она в том случае, когда проблемы с позвоночником оказывают влияние на проходящую в костном канале на уровне шейного отдела позвоночную артерию, при этом меняется кровоснабжение. А передавливание сосудов вызывает хроническую ишемию — медленно прогрессирующую дисфункцию головного мозга. В случае же когда имеет место сдавливание вен, затрудняется венозный отток крови , — поясняет доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

Все эти состояния, по словам эксперта, могут проявляться головной болью, но в этом случае она вторична. Лечение должно быть направлено на устранение первопричин.

К сосудистым относится и головная боль при артериальной гипертензии. Причем иногда человек даже не подозревает о том, что у него неполадки с давлением. В таких случаях пациенту рекомендуют в течение двух недель вести дневник давления, чтобы установить причину головной боли. Жалобы уходят, когда нормализуется давление, подчеркивает невролог.

Где болит

Наблюдать за собой и точно описать на приеме у врача проблему важно, чтобы специалисты выдали нужные направления на обследования и подобрали правильное лечение. Пульсирующую боль в области висков доктора чаще всего связывают с психоэмоциональным напряжением.

Лобные боли мозга Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack

— Эта пульсация, как правило, носит неврологический характер. И здесь можно, безусловно, рекомендовать использовать успокоительные сборы, эфирные масла либо тепловые или холодовые компрессы, — говорит Денис Прокофьев.

Однако не каждая боль может оказаться безобидной. Нет смысла возлагать надежды на народные методы, чтобы не пропустить что-то важное.

— Наверное, одна из самых опасных — распирающая боль длительного характера. Нужно дифференцировать — боль однократная, приступом или хроническая. Ощущение распирания — это определенный сигнал, чтобы обследовать головной мозг. Возможно, есть гидроцефалия (скопление лишней спинномозговой жидкости в полых пространствах головного мозга). Или речь идет о новообразовании, которое давит на определенный участок. Здесь, безусловно, нужна диагностика , — продолжает Денис Прокофьев.

Невролог Владимир Белаш отмечает, что симптомы аномалии сосудов (аневризмы), некоторые виды инсульта, а также объемные образования головного мозга тоже могут проявляться головной болью. То есть в ряде случаев цефалгия — это «маска» серьезной болезни, вторичное проявление какой-то основной патологии.

По словам терапевта, врача высшей категории Ирины Есковой, часто у пациентов возникают так называемые вторичные головные боли, которые обусловлены наличием хронических заболеваний, например, проблемами с сосудами и атеросклерозом. Бывают они при черепно-мозговых травмах и кровоизлиянии в мозг. Вторичные головные боли оказаться и следствием любой инфекции. Ими сопровождаются также заболевания уха, горла, носа и полости рта.

— Мы смотрим обычно на характер боли. Если это ломота в лобной части или околоносовых пазухах и она сопровождается повышением температуры и заложенностью носа, то, конечно же, надо проверить — нет ли поражения гайморовых пазух или лобных пазух. Пульсирующая боль в области виска — выраженная, простреливающая, может быть связана с височным артериитом, — рассказывает Ирина Ескова.

Лобные боли мозга Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Терапевт поясняет, что при височном артериите поражаются артерии, которые снабжает кровью головной мозг, глаза, зрительные нервы. Это заболевание опасно тем, что может привести к потере зрения.

Ирина Ескова советует серьезно относиться к болям, которые возникают в результате резких подъемов артериального давления и могут спровоцировать развитие инсульта, а также кровоизлияние в головной мозг. В таких случаях цефалгия порой сопровождается тошнотой, рвотой, головокружениями, шаткостью и другими симптомами. Без врачебной помощи тут не обойтись. Поводом обратиться к специалистам должны послужить и такие сопровождающие цефалгию неприятные симптомы, как длительная повышенная температура, мелькание мушек перед глазами, боли в загрудинной области.

Держим руку на пульсе

Врач общей практики Денис Прокофьев рекомендует людям, у которых возникают приступы головной боли, измерить артериальное давление и пульс. Если они в нормальных референтных значениях, то можно принять обезболивающий препарат. Однако выбирать такое лекарство следует осторожно. Так, оно не должно содержать компоненты, меняющие давление, подчеркивает врач.

Самая большая ошибка людей, страдающих от цефалгии, — это бездумный прием различных таблеток в надежде, что какое-то средство обязательно сработает. Порой на работе сотрудники обращаются за помощью к коллегам, а те по доброте душевной делятся с ними своими препаратами. Причем инструкцию с противопоказаниями никто в таких случаях не читает, что уж говорить про обращение за советом к врачу. Хаотичные попытки обезболивания могут вызвать обратный эффект. Человек рискует получить еще большие проблемы.

Лобные боли мозга Фото: Global Look Press/Russian Look/Nikolay Gyngazov

— Абузусная головная боль (одна из форм хронической ежедневной головной боли) возникает в результате регулярного или частого приема анальгетиков, нестероидных противовоспалительных средств, препаратов, содержащих эрготамин, кодеин, аспирин, барбитураты, которые пациент до этого длительно принимал от любой боли, в том числе и головной , — комментирует Ирина Ескова.

Такие больные, по словам терапевта, жалуются на повышенную утомляемость, нарушение сна, снижение внимания и памяти. У них часто бывает депрессия, тревожность. Как отличить абузусную головную боль от других видов цефалгии?

— Если пациент ежедневно принимал анальгетики на протяжении трех месяцев и более (иногда на протяжении нескольких лет) и у него, несмотря на прием обезболивающих, боли сохраняются в течение 15 дней и дольше, стоит заподозрить абузусные головные боли. Обычно после отмены препаратов боли проходят через месяц , — разъясняет Ирина Ескова.

Хорошо бы не мигрень

Наиболее мучительной формой головной боли врачи и пациенты считают мигрень. В последнее время, по словам невролога Белаша, изменился взгляд и на саму мигрень, и на причины ее возникновения. Оказывается, чаще всего это заболевание носит наследственный характер.

— Сосуды, которые снабжают кровью головной мозг и по которым она оттекает из полости черепа, по разным причинам неадекватно реагируют на провоцирующие факторы. Например, в ответ на смену погоды, сильное эмоциональное возбуждение, зрительные нагрузки возникает раздражение волокон тройничного нерва. Сосуды переполняются кровью, в так называемых венозных коллекторах скапливается много крови. Они раздражают оболочки и структуры головного мозга, и появляется головная боль , — разъясняет Белаш.

Мигрень плохо поддается лечению. Каждому человеку требуется индивидуальный план, чтобы выйти на состояние ремиссии — временной передышки от болезни.

Лобные боли мозга Фото: Global Look Press/Russian Look/Nikolay Gyngazov

— Для терапии приступов пациентам назначаются противомигренозные препараты. Когда приступ уже развился, такой препарат помогает справиться с болью. А в качестве профилактики используются витамины и препараты, которые действуют на сосуды и требуются, чтобы предотвратить приступ, улучшить кровоснабжение нервной системы, — продолжает остеопат.

Людям, страдающим мигренью, приходится учиться жить с этой проблемой. Чтобы свести к минимуму страдания, они выстраивают для себя оптимальный режим. Кто-то старается как следует высыпаться, другие избегают лишних нагрузок на глаза, например, отказываются от просмотра фильмов жанра 3D. Бывает, что человеку достаточно уменьшить промежутки между приемами пищи, чтобы сократить частоту приступов.

— С каждым таким пациентом специалисты проводят беседу, выявляют все факторы, провоцирующие боль. Человек наблюдает за собой, заполняет анкету. Дальше обсуждаются все режимные моменты, подбираются немедикаментозные методы — массаж, варианты физиотерапевтического воздействия, рефлексотерапия, лечебная физкультура, методы мануального воздействия, — рассказывает врач.

Все эти меры носят вспомогательный эффект, поскольку полностью не могут избавить от наследственного заболевания. Зато человеку удается добиться стойкой ремиссии, когда приступы становятся реже или возникают раз в год.

Определить мигрень по локализации боли не так-то просто, однако опытный врач способен это сделать.

— Классический вариант — когда боль затрагивает одну половину головы. Характерно, что при мигрени возникает ощущение боли за глазом. Но тем не менее жалобы могут быть разными. Порой боль охватывает всю голову, а иногда пациенты указывают на один локальный участок теменной области , — говорит невролог.

Лобные боли мозга Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack

К счастью для человечества, мигрень — не самая распространенная причина цефалгии.

Без напряжения

Выражение — «сделать всё так, чтобы голова не болела», можно обосновать с научной точки зрения. Проблемы и переживания также способны спровоцировать головную боль.

— В неврологии и психиатрии есть такой диагноз — головная боль напряжения, когда неприятные ощущения, болевой синдром непосредственно связаны с перенапряжением — стрессом либо с негативными эмоциями, которые влияют на самочувствие , — рассказывает психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.

У этой боли, по словам эксперта, есть определенные признаки. Например, цефалгия имеет диффузный характер, то есть охватывает либо весь лоб, либо весь затылок. То есть не имеет четкой локализации. Второй признак — она не увеличивается при физических нагрузках, что обычно характерно для мигрени.

— Эта боль напрямую связана с негативными эмоциями, либо с усталостью и переутомляемостью, либо с прямым воздействием стресса. Чаще всего проходит после отдыха и расслабления, а также решения тех актуальных проблем, которые вызвали негативную реакцию. Лечится она техниками психотерапии , — разъясняет психиатр.

— Головная боль напряжения — это самый частый вид головной боли в мире. От нее страдают до 80% людей, которые обращаются к врачам с такой жалобой. Ее появление может быть связано с какими-то стрессовыми ситуациями. Когда человек постоянно испытывает психоэмоциональное возбуждение и напряжение, это сказывается на тонусе мышц. Они напрягаются, в результате постепенно формируются болевые ощущения , — рассказывает невролог Владимир Белаш.

Лобные боли мозга Фото: Global Look Press/imageBROKER/Moritz Wolf

Вторым фактором головной боли напряжения врач считает нагрузки и перегрузки, связанные со статическим напряжением. Например, когда человек сидит в неудобном положении или подолгу работает в одной позе, а все мышцы постоянно напряжены. Поскольку мышцы и связки шейного отдела позвоночника функционально крепятся к голове, то от постоянного напряжения и перенапряжения возникают болевые ощущения.

— При нарушениях со стороны шейного отдела позвоночника порой меняется кровоток. Происходит раздражение артерий, затруднение венозного оттока крови, что сказывается на кровоснабжении структур головы, в том числе мозга. Одним из проявлений этой проблемы и может быть головная боль, — продолжает Владимир Белаш.

При головной боли напряжения человек чаще всего испытывает боль сначала в области шеи, потом она переходит на затылок, а после — на теменную область.

— Разновидность головной боли напряжения — мышечно-тонический синдром на фоне изменения позвоночника. Он появляется от неправильной нагрузки, асимметрии в теле, возникающей, например, при неправильном ношении сумки или других тяжестей. Обезболивающие препараты помогут снять боль, но не уберут ее причину. Акцент надо делать на немедикаментозной нагрузке — это массаж, мануальная терапия, варианты лечебной физкультуры, посещение фитнес-зала для снятия мышечного напряжения , — объясняет Владимир Белаш.

Защитная реакция

Вошедшая в анекдоты отговорка о больной голове, из-за которой женщины уклоняются от супружеских обязанностей, — тоже не что иное, как головная боль напряжения. Однако причины защитной реакции, над которой принято смеяться, далеки от веселья.

Лобные боли мозга Фото: Global Look Press/CTK/Josef Horazny, Martin Sterba

— С точки зрения сексологии головная боль действительно может возникать у женщин перед половым актом, когда у них нет желания заниматься сексом, а также если снижено влечение непосредственно к партнеру либо в целом общий уровень либидо снижен. Цефалгия может свидетельствовать и о признаках сексуального отвращения к партнеру , — комментирует сексолог Алексей Вилков.

Причиной головной боли в неподходящий момент могут стать также накопленные конфликты и проблемы в паре. Цефалгию партнерши способны спровоцировать и вредные привычки мужчины, которые не нравятся или противны партнерше.

— Если в самом начале отношений женщина может вступать в интимную близость как бы подавляя свое нежелание, то постепенно тело начинает реагировать. Поначалу появляется отсутствие возбуждения, неприятные болевые ощущения, дискомфорт во время близости. А потом может возникнуть реальная головная боль, которую женщина порой не связывает непосредственно с нежеланием заниматься сексом. Она ищет любые другие причины — неврологические, соматические. Проходит обследование у смежных специалистов, которые могут долгое время не обращать внимания на корень проблемы , — комментирует эксперт.

По словам сексолога, в процессе полового акта возникают колебания давления, но они не столь критичны, чтобы списывать причины боли, например, на гипертонию. Это тот случай, когда нужно вносить гармонию в личные отношения, и боль отступит.