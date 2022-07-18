На хворую руку: назван топ-5 болезней туристов на курортах России

Инфекционисты по просьбе «Известий» составили рейтинг инфекций, которыми туристы заражаются на российских курортах . В пятерку вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем. Защититься от этих болезней довольно просто: необходимо соблюдать правила личной гигиены, не купаться в грязной воде, не питаться сомнительными продуктами, пользоваться барьерной контрацепцией. К чести россиян, они к рекомендациям врачей, похоже, прислушиваются: за последние 10 лет теми же венерическими заболеваниями они стали заражаться в 3–10 раз реже.

Болезни грязных рук

На первом месте по частоте заражений среди подстерегающих российских путешественников болезней находится ротавирусная инфекция (РВИ). Это самая распространенная причина тяжелых диарей у детей до пяти лет, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По данным центра, заболеваемость РВИ в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 46,6%, но при этом все равно осталась ниже среднемноголетних значений. Самые высокие показатели зарегистрированы среди детей в возрасте 1–2 лет (890,5 случая заболевания на 100 тыс. населения) и до года (593,5 случая на 100 тыс.).

На хворую руку Фото: Getty Images/John Moore

— Ротавирусная инфекция и у детей старшего возраста, и у взрослых встречается достаточно часто, но протекает легко, многие принимают его за обычное пищевое отравление и не обращаются за медицинской помощью. В таких случаях исход заболевания вполне благоприятный, осложнения для РВИ не характерны,— сообщил эксперт.

Ротавирус относится к так называемым болезням грязных рук. При несоблюдении обычных гигиенических правил возможно заразиться при контакте с больным РВИ, прежде всего через общий туалет и предметы обихода.

— Препаратов против ротавируса нет, так что лечение симптоматическое и направлено на нормализацию водно-солевого баланса, нарушенного при рвоте и поносе, и на предотвращение вторичной бактериальной инфекции, — рассказала медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

Следующей опасностью, подстерегающей туристов на российских курортах, эксперты назвали вирусный гепатит А (болезнь Боткина) — инфекционное заболевание печени, которое проявляется интоксикационным синдромом и желтухой. Заражение происходит при попадании вируса в организм человека через грязные руки, пищевые продукты и воду, загрязненные выделениями больного или носителя инфекции, при личных контактах между членами семьи, рассказала доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России Анжелика Сергеева.

— С момента заражения до начала болезни проходит от 7 до 50 дней, в среднем 35 суток. Она проявляется в виде симптомов, напоминающих грипп или острую кишечную инфекцию: повышение температуры, слабость, недомогание, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка, — подчеркнула она.

На хворую руку Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Огромную роль в возникновении вспышек заболевания играет неблагополучная санитарно-гигиеническая обстановка. Профилактика заключается в том, чтобы обеспечить безопасное водоснабжение и канализацию, качество пищевых продуктов, улучшение санитарных условий. Как пояснили эпидемиологи, важно соблюдение элементарных правил личной гигиены — регулярное мытье рук с мылом. При отсутствии воды и мыла можно использовать влажные дезинфицирующие салфетки и санитайзеры.

Заболеваемость гепатитом А снижается. В 2020 году этот показатель составил 1,89 на 100 тыс. населения, в 2021-м — 1,45, притом что среднее многолетнее значение составляет 4,86 заболевших на 100 тыс., заявил «Известиям» Михаил Лебедев.

Монстры на каникулах

Третьей распространенной инфекцией, всплеск которой возникает в разгар туристического сезона, опрошенные «Известиями» специалисты назвали золотистый стафилококк. Как рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ, врач-инфекционист Иван Коновалов, этот микроб может спокойно присутствовать на коже и слизистых абсолютно здорового человека, но иногда он способен приобретать выраженные патогенные свойства, в том случае если его скопилось очень много.

— Например, он может размножаться в просроченных продуктах питания, таких как заправленные салаты, которые хранятся длительное время с яичной заправкой, майонезным соусом, кисло-молочными продуктами. Обычно в такие продукты стафилококк попадет с необработанных рук повара пункта общественного питания. При неподходящей термической обстановке, неправильных условиях хранения он может многократно размножиться, продуцируя токсины, — сообщил эксперт.

Люди, которые употребляют такие продукты питания, могут отмечать у себя симптомы отравления, а не инфекционной болезни. В данном случае основные методы профилактики — это знать, откуда были получены продукты, обеспечить условия их обработки и хранения, гигиену на производстве и сервировке и, конечно, по возможности, лучше питаться теми продуктами, которые приготовлены самостоятельно.

На хворую руку Фото: commons.wikimedia.org/VORON SPb

Четвертая опасность, которая поджидает курортников на отдыхе, — это вирус Коксаки, относящийся к энтеровирусам. Взрослые болеют им реже, чем дети. Наиболее подвержены заболеванию дошкольники и школьники.

— Для вирусов этой группы характерна клиническая картина: высокая температура, боль в горле, нарушение стула, кожная сыпь. Наиболее тяжелая форма энтеровирусной инфекции — серозный менингит (воспаление мозговых оболочек), — сообщила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Источником инфекции является больной человек. Вирус Коксаки очень устойчив во внешней среде и долго сохраняет жизнеспособность на предметах, в водоемах и бассейнах. Часто заражаются через бытовые предметы и воду, р еже воздушно-капельным путем. Для выявления вируса используют метод ПЦР. Сдавать необходимо кал, так как вирус Коксаки очень хорошо выделяется через желудочно-кишечный тракт, подчеркнула Юлия Зотова.

Заразные связи

Пятую строчку рейтинга самых распространенных курортных инфекций заняла целая группа болезней, а именно инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). В их распространении участвуют самые различные факторы демографического, медицинского, социального, экономического, культурного, поведенческого характера, рассказали эксперты.

Самые распространенные и значимые возбудители ИППП — хламидийная инфекция (хламидиоз), гонококковая инфекция (гонорея), трихомониаз и инфекция, вызванная микоплазмой гениталиум (Mycoplasma genitalium). Именно эти болезни называют венерическими, и в случае их выявления назначается незамедлительное лечение вне зависимости от наличия жалоб и симптомов, причем схемы лечения для каждого возбудителя свои.

На хворую руку Фото: Global Look Press/imago stock&people

По данным лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, за последние годы заболеваемость ИППП в России существенно снижается: гонореей — с 60,6 случая на 100 тыс. населения в 2010 году до 9,8 случая в 2020-м; трихомониазом — с 179,9 (2010 год) до 38,8 (2020 год); хламидийной инфекцией — с 100,8 (2010 год) до 28,4 (2020 год).

— Тем не менее сохраняют свое значение сезонные факторы, обусловливающие определенный рост заболеваемости ИППП в конце летнего сезона — результат излишне активного отдыха, — рассказал Михаил Лебедев.

Самые простые способы профилактики — барьерные методы контрацепции, в первую очередь презервативы, напомнил Иван Коновалов. Ну и самое основное — знание своих половых партнеров и стабильность в половых взаимоотношениях.