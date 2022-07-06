Роковые язвы: оспа обезьян может быть вдвое заразнее, чем считалось

Если инфицированный вирусом оспы обезьян посетит музыкальный фестиваль или другое подобное мероприятие, он может заразить в среднем двух других зрителей, показали расчеты ученых. И это в два раза больше, чем считалось ранее. С тем, что в местах массового скопления людей индекс распространения вируса может быть выше, согласны и опрошенные «Известиями» российские специалисты. Однако, они не считают, что это может вызвать новую пандемию. ВОЗ также не видит оснований для введения жестких ограничительных мер, хотя число заболевших оспой обезьян во всем мире превысило 6 тыс. человек.

Двойной эффект

Греческие ученые рассчитали степень заразности вируса обезьяньей оспы в условиях массовых мероприятий. Они провели 5 тыс. симуляций и выяснили, что если среди посетителей концерта, фестиваля, любого другого шоу окажутся инфицированные вирусом, то каждый из них заразит в среднем 2,1 человека. В то время как в обычных условиях репродуктивное число — то есть то, скольких человек в среднем может заразить один больной оспой обезьян, — равно единице.

Таким образом, начинающийся сезон крупных летних музыкальных фестивалей в Европе и Америке может способствовать распространению болезни, следует из публикации, в которой ученые приводят результаты своих подсчетов.

роковые язвы Фото: REUTERS/Christinne Muschi

Оценка степени заразности вируса обезьяньей оспы греческими специалистами выглядит правдоподобной , считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского Университета Александр Лукашев. В условиях массового мероприятия, где собирается большое количество людей с определенной моделью поведения, эффективность передачи вируса может возрастать в два и более раз. Однако увеличение заразности патогена вдвое нельзя назвать критичным.

— Репродуктивное число два не имеет критического значения в такой ситуации. Во-первых, значение всё равно небольшое. Во-вторых, очень важно и время репродукции вируса. Например, у коронавируса в последние месяцы оно составляет два-три дня. То есть инфицированный человек через это время становился заразным. В случае с обезьяньей оспой это более длительный процесс. И во время одного фестиваля не успеет пройти более чем один цикл передачи , — сказал Александр Лукашев.

По мнению специалиста, существует вероятность, что на летних мероприятиях будет некоторое число новых заражений. Однако распространение вируса не выйдет на качественно новый уровень и не приведет к каким-то глобальным последствиям.

Ученые из Греции считают свое исследование актуальным, учитывая тот факт, что крупные музыкальные фестивали собираю десятки, а иногда и сотни тысяч человек. Кроме того, как потенциально опасные мероприятия ученые отметили вечеринки в популярных туристических местах, например на Ибице в Испании или на острове Миконос в Греции.

«Принимая во внимание строгие меры, которые принимались во многих странах в течение более двух лет из-за пандемии COVID-19, и желание людей, в том числе молодежи, пообщаться, отпраздновать и вернуть то, что считается потерянным временем, ожидается, что эти мероприятия будут очень посещаемыми», — констатировали ученые.

Исследователи исходили из того, что каждый посетитель за один день будет иметь до 10 близких контактов (с друзьями, родными и т.д.) и до 50 контактов с другими, незнакомыми ему, посетителями. Их расчеты показали, что каждый больной заразит более одного человека если будет иметь более 30 краткосрочных контакта или 8–10 близких взаимодействия. Чем выше окажется число контактов, тем более вероятен рост числа инфицированных.

Никаких поцелуев

На сегодня нет достоверно подтвержденных данных о том, что оспа обезьян может передаваться активнее, чем это обычно происходит в африканских странах. Там один инфицированный заражает в среднем менее 1 человека , рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Росси Елена Малинникова. Она напомнила, что репродуктивное число рассчитывается для тесного контакта с зараженным.

— В природе вирус оспы обезьян активно не размножается. У человека он проходит в средне тяжелой или легкой форме. Редко когда бывает тяжелая форма. — сообщила Елена Малинникова.

По мнению эксперта, посещать массовые мероприятия даже в тех странах, где есть случаи заражения оспой, всё же можно. Сейчас еще совсем немного заболевших, а концерты проводят на открытом воздухе. Однако желательно избегать тесных контактов с неизвестными людьми. Следует исключить объятия, поцелуи, рукопожатия.

роковые язвы Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam

— Если на многолюдном собрании окажутся инфицированные оспой обезьян, очевидно, можно ожидать скачка новых заражений. Однако, для развития пандемии необходимо, чтобы вирус свободно распространялся в популяции. Когда же для этого требуется тесный контакт, то дело ограничивается отдельными вспышками или эпидемиями, — подчеркнул Михаил Болков, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН.

По словам специалиста, если есть сведения о распространении вируса в конкретной местности, тогда следует носить маски и избегать скопления людей. Однако вводит карантинные меры повсюду не нужно, иначе это будет «стрельба из пушки по воробьям».

Вирус оспы обезьян начал активно распространяться в тех странах мира, где ранее он не встречался, в мае этого года. Количество заболевших на планете уже превысило 6 тыс. человек. Большинство случаев приходится на Европу. По сообщениям Роспотребнадзора, в России инфицированных вирусом пока нет. Однако ВОЗ оценивает риски роста числа заражений во всем европейском регионе, включая и Россию, как высокие. При этом Международный комитет ВОЗ, специальная встреча которого состоялась 23 июня, не признал вспышку болезни «чрезвычайной ситуацией международного значения». И каких-то особых мер борьбы с инфекцией пока не вводят.