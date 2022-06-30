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«В России много грызунов, которые переносят оспоподобные вирусы»

Академик РАН Сергей Нетесов — о том, доберется ли оспа обезьян до России и как избежать заражения
Фото: sbras.ru
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Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми, заявил в интервью «Известиям» вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов. В то же время вирус оспы обезьян мутирует «в сотню раз медленнее» коронавируса и уже поэтому не стоит опасаться новой пандемии, подобной COVID-19, подчеркнул ученый. Насколько эффективны экспериментальные препараты от оспы обезьян, почему вирус распространяется прежде всего в ЛГБТ-сообществах и можно ли заразиться через поцелуй или используя одну посуду с носителем вируса — читайте в интервью Сергея Нетесова.

«Пандемии, подобной COVID-19, возникнуть не может»

— Случаи обезьяньей оспы зарегистрированы уже в 42 странах. Придет ли это заболевание в Россию?

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Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Скорее всего, да, однако вполне может случиться и так, что оно до нас не дойдет. Количество путешествующих россиян сейчас невелико. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора, проверяющие прибывающих людей в аэропортах, явно проинформированы, обеспечены диагностическим оборудованием и полностью готовы к предотвращению распространения заболевания. Думаю, это позволит быстро идентифицировать и поместить на карантин зараженных. Но, конечно, полностью исключить проникновение заболевания в страну нельзя.

— Обезьянья оспа распространяется не так быстро, как тот же COVID-19. Почему?

Заразность вируса зависит от того, насколько легко он передается респираторным путем. SARS-Cov-2 делает это, пожалуй, лучше всех известных вирусов. Его средний коэффициент распространения около 6 — это означает, что один человек инфицирует шесть контактов. У вируса обезьяньей оспы этот коэффициент на уровне единицы, поэтому пандемии, подобной COVID-19, возникнуть не может.

В России много грызунов
лаборатория
Фото: Global Look Press/Eduardo Parra

Принятых Роспотребнадзором мер достаточно, чтобы предотвратить распространение этого вируса?

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— На самом деле, какие именно меры приняты, неизвестно, поэтому об их эффективности мы сможем судить только после окончания вспышки — сравним заболеваемость у нас и в других странах и сделаем вывод. Уверен, специалисты Роспотребнадзора сделали всё возможное. Хотя, конечно, интересно было бы увидеть более подробную информацию о принятых мерах, сравнить наши диагностические системы с зарубежными — они явно уже применяются на практике.

— Как вы считаете, какие средства диагностики обезьяньей оспы нужны в России и сколько времени нужно на их разработку?

Я бы назвал ПЦР, антиген и тесты на антитела. Создать ПЦР-систему — дело пары месяцев, с учетом того что геном вируса обезьяньей оспы расшифрован давно. Что касается антиген-скрининга и проверки на антитела, тут ситуация посложнее, на их разработку надо больше времени. Однако с учетом текущей ситуации наверняка пилотные версии таких тестов уже есть. Можно их попробовать, оценить и сравнить с зарубежными вариантами. Конечно, хотелось бы видеть информацию о параметрах скрининговых систем в открытом виде.

— Кого, по вашему мнению, нужно тестировать?

— Прежде всего людей, прибывших из регионов, где произошла вспышка заболеваемости, имевших контакт с больными людьми и, конечно, прилетающих из Западной Африки. Нигерия — основное место распространения этой болезни. Страна не закрыта, там живет более 200 млн человек, поэтому путешественников оттуда я бы осматривал особенно тщательно и вообще отслеживал их на протяжении двух недель.

«У вируса неплохие шансы на распространение»

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Ученые секвенировали геном вируса обезьяньей оспы, который распространяется сейчас по миру, и он имеет отличия от предыдущих версий. Насколько сильно и повлияет ли это на процесс его выявления?

Я не заметил существенных мутаций, изменение составило менее 1%, и для диагностических тестов это мелочи.

— Тем не менее вирус претерпел изменения в своей ДНК. Некоторые ученые даже предполагают бессимптомное распространение. Так ли это?

ДНК-вирусы эволюционируют в сотню раз медленнее, чем РНК, к которым относится SARS-CoV-2. Поэтому ожидать от вируса обезьяньей оспы существенных изменений не стоит. У него особый механизм размножения: вирус корректирует дочерние молекулы, которые от него отделяются. Чтобы он размножался бессимптомно, нужно, чтобы у человека был иммунитет к нему. В какой-то мере такая защита есть у вакцинированных против натуральной оспы людей, родившихся до 1980 года. Проблема в том, что идентифицировать бессимптомного носителя очень трудно. Для этого нужно с определенной регулярностью тестировать близкие контакты заболевшего человека.

В России много грызунов
вакцина
Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Я таких работ пока не видел, но стоит учесть, что на публикацию необходимо время. Ученым нужно сначала найти такие случаи, провести необходимые анализы, написать статью и послать ее в журнал, а потом дождаться публикации. Даже с учетом нынешней ситуации на это уйдет два-три месяца, поэтому давайте подождем.

— С чем тогда может быть связано аномальное распространение вируса обезьяньей оспы по миру? Ведь раньше за пределами Африки фиксировали максимум один-два случая в год.

Когда я узнал, в каких сообществах обнаружены первые больные [за пределами Африки], понял, что у вируса неплохие шансы на распространение. Ведь его зафиксировали среди представителей ЛГБТ, причем в тот момент, когда они проводили ряд крупных встреч. Вид сексуальных контактов в этих сообществах намного более травматичен, чем так называемый традиционный. Это и есть главная причина аномального распространения. Кстати, согласно опубликованным исследованиям, практически все зараженные относятся к ЛГБТ-сообществам.

«Разумный человек будет предохраняться»

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— Находятся ли в группе риска женщины?

В целом да, находятся, но риск заражения существенно ниже. Повышается риск при изнасиловании, но в случае добровольного акта он невелик — в 50–100 раз ниже, чем при нетрадиционном сексуальном контакте. Хотя, конечно, разумный человек будет предохраняться. То же самое касается вероятности передачи инфекции, например, через поцелуи. Замечено еще по ВИЧ-инфекции — возможность ее передачи в случае традиционного контакта невелика. Контакт «сперма-кровь» — самый опасный.

Есть ли вероятность заболеть, например, если вы поели с зараженным из одной посуды или просто живете в одной квартире?

— Для передачи вируса обезьяньей оспы нужен близкий контакт, то есть контакт слизистых оболочек с возможным их повреждением. Шанс заразиться, используя одну посуду с носителем вируса, даже не в сотни, а в тысячи раз меньше. Конечно, проверять эту вероятность на практике не стоит.

В России много грызунов
метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А вакцинироваться людям, находящимся в группе риска, стоит?

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— Человек, который хочет вакцинироваться, но при этом желает сохранить возможность нетрадиционных незащищенных сексуальных контактов, поступает нелогично. Не проще ли пользоваться презервативами или вовсе ограничить нетрадиционные сексуальные контакты хотя бы на время? К тому же возникает вопрос — где и как вакцинироваться? Просто так прийти в поликлинику и получить прививку нельзя.

Защитит ли на 100% от обезьяньей оспы вакцина от натуральной оспы?

— Дело в том, что на людях пока таких экспериментов никто не ставил. Ведь для исследования нужно взять несколько сотен вакцинированных людей, столько же непривитых, а потом пытаться их заразить.

Во-первых, это явно негуманный и неэтичный эксперимент, результаты которого нужны только тем, кто находится в группе риска или ездит в Африку. Во-вторых, зачем вообще делать проводить эксперимент, если количество заболевших исчисляется десятками в год?

Кстати, ученые, которые имеют дело с патогенами, родственными вирусу оспы, прививаются в обязательном порядке. Вывод о том, что вакцина от натуральной оспы работает против обезьяньей, основана на старых данных, когда прививали население всего мира. Так что я бы сказал так — вроде бы вакцинация от натуральной оспы в значительной мере защищает от обезьяньей. Но никто еще не сослался на реальную научную публикацию по этому поводу.

«Результаты лекарств от обезьяньей оспы не восхищают»

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Информация о существующих российских вакцинах сейчас закрыта. Какие данные о них полезно было бы раскрыть?

— Для начала, конечно, нужно назвать их и сравнить. Далее, думаю, полезно было бы сообщить, сколько их и где они лежат — не с точностью до полного адреса, но хотя бы города. Это успокоило бы население и показало бы, насколько страна готова ко встрече инфекции.

Что вы скажете об эффективности существующих препаратов для лечения оспы? Например, Роспотребнадзор разработал препарат под названием НИОХ-14.

— Учитывая, что случаев натуральной оспы не зарегистрировано с 1980 года, препарат, скорее всего, тестировался только на животных. Раз он не испытан на человеке, откуда мы знаем, насколько он эффективен? Дело в том, что в организме человека многие вирусы ведут себя не так, как в организме животных.

В России много грызунов
вакцина
Фото: REUTERS/Christinne Muschi

В США есть два-три препарата, которые испытаны на обезьянах, но результаты экспериментов, скажем так, не восхищают и не поражают. Да, они в некоторой степени эффективны, но не на 100%. Сейчас ряд препаратов проходит испытания в лабораториях, но их результатов пока нет. Судя по всему, они могут облегчить течение заболевания, но не предотвратить его. Главную роль играет иммунитет человека.

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Чем же лечат заболевших оспой обезьян сейчас?

— Главное осложнение при этой болезни — цитокиновый шторм, как и при COVID-19. Поэтому нужно облегчить симптоматику, чтобы не допустить перегрузки иммунитета, после которой и наступает эта реакция. Чем лечат пациентов за рубежом — достоверно не известно. Не исключено, что им просто дают ибупрофен или другие жаропонижающие и противовоспалительные средства.

«Всё ограничивается одной-двумя язвочками»

— В природе естественными носителями этой инфекции являются грызуны — гамбийские крысы, веревочные белки. Как она на них влияет?

— Если бы у этой инфекции была высокая смертность, она бы изжила себя. Среди грызунов патоген распространяется практически бессимптомно, а возможно, и дает им какое-то преимущество.

Есть ли в России животные, которые могут быть естественными носителями вируса оспы обезьян?

На самом деле в России много грызунов, которые переносят оспоподобные вирусы. В частности, вирус оспы коров является вирусом оспы грызунов, которые живут вместе с коровами.

В России много грызунов
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Фото: Global Look Press/Matt Hunt
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Исследования показали, что вирус натуральной оспы произошел от грызунов. Но из-за того что инфекция очень плохо передается от одного человека к другому, никакого дальнейшего распространения этой болезни не было. На руках доярок иногда появляются язвы, что и говорит о соприкосновениях с патогеном.

Еще один момент — шанс передачи вируса коровам существует только тогда, когда они содержатся в вольных условиях — имеют возможность свободно гулять по лесам и пастбищам. Поэтому предпосылки к тому, чтобы вирус от грызунов перешел к человеку, есть, но вероятность, повторюсь, крайне мала.

Каковы последствия для человека, переболевшего обезьяньей оспой?

— В тяжелых случаях могут образовываться шрамы, характерные для натуральной оспы. Однако при легком течении всё ограничивается одной-двумя язвочками. Впрочем, последствия так или иначе существенно меньше по сравнению с натуральной оспой, распространяющееся сейчас заболевание более безобидно. Тем более что по миру распространяется штамм с низкой летальностью.

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