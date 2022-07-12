Дело в шляпке: почему россияне увлеклись лечением мухоморами

В Москве девятиклассник попытался вылечить заикание с помощью сушеных мухоморов. После употребления препарата с ядовитыми грибами он попал в реанимацию. Подобные случаи — не редкость в последнее время: люди пытаются использовать мухоморы в лечебных целях, но на деле подвергают себя риску. Подробности об опасной тенденции выясняли «Известия».

Грибы в капсулах

15-летний мальчик из Москвы страдал тяжелой формой заикания. Читая в интернете о способах борьбы с недугом, он нашел информацию, что в этом якобы может помочь ядовитый гриб. Купить его подростку не составило труда — мухоморы легально продаются на маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

Дело в шляпке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В июне мальчик попросил у мамы денег на папку для образовательных курсов, но вместо этого заказал в интернете БАДы. Получив препарат, школьник употребил его и вскоре почувствовал себя плохо, у него начались сильные галлюцинации. Находившийся рядом друг вызвал ему скорую помощь, и школьника забрали в реанимацию. Там врачам пришлось откачивать юного пациента, который долго не мог прийти в себя, и прочищать его организм.

Мухоморные истории

Истории, когда люди травятся мухоморами, периодически происходят по всей стране. При этом в подавляющем большинстве случаев пострадавшие говорили, что хотели укрепить свое здоровье при помощи БАДов с сомнительным составом.

В прошлом году 27-летний житель Орска попал в токсикологическое отделение больницы дважды за месяц. После второго случая сосед мужчины не выдержал и пожаловался в полицию: тот ходил по подъезду и стучал в двери. Приехавшие в квартиру сотрудники отметили неадекватное поведение любителя грибов и спросили, есть ли у него запрещенные вещества. Когда он показал банку с сухими измельченными мухоморами, россиянина увезли в больницу. Во время проверки выяснилось, что молодой человек заказал БАД в интернете, употреблял целый год и в итоге получил проблемы со здоровьем.

Месяц спустя в Санкт-Петербурге госпитализировали 23-летнего мужчину после употребления ядовитых грибов. Он провел несколько дней в токсикологическом отделении больницы.

Почти все пациенты оказались мужчинами, их доставляли в состоянии средней степени тяжести, у всех были галлюцинации. Один человек даже нанес себе повреждения: порезал сухожилия на предплечье.

Дело в шляпке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как вспоминает в беседе с «Известиями» руководитель Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга Алексей Лодягин, за год в Санкт-Петербурге за помощью обратились около 15 человек, отравившихся мухоморами, один из них попал в реанимацию.

— У них были различные симптомы: боли в животе, тошнота, рвота, усиленное потоотделение, галлюцинации, психомоторное возбуждение, — рассказывает врач. — Все при этом оказались приличными людьми, которые либо хотели «расширить сознание», либо начитались в интернете, что якобы мухоморы повышают иммунный статус.

Врач подчеркивает, что этот гриб содержит в себе токсичные вещества, которые точно не несут никакой пользы для здоровья, и его употребление несет серьезные риски вплоть до летального исхода.

— Они способны вызвать галлюцинации, нарушение функций ЦНС, дыхания, отек головного мозга. К тому же, следует учесть, что продающиеся в интернете добавки содержат психоактивные вещества и могут стимулировать начало психических заболеваний, — говорит собеседник «Известий».

Опасные токсины

Как объясняет ведущий инженер, сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков, в красных мухоморах содержится три серьезных токсина — это иботеновая кислота, мусцимол и мускарин. Они не разрушаются даже при термической обработке — их частицы всё равно остаются. То же самое будет, если высушивать грибы на солнце под действием ультрафиолета.

Даже небольшое количество грибов в составе несет в себе опасность и может вызвать зависимость.

Дело в шляпке Фото: Global Look Press/Bernard Jaubert

— Мускарин обладает наркотическим свойством, то есть привыканием. И если человек будет употреблять их в пищу, он может на них «подсесть», ничего хорошего в этом нет, — говорит Дьяков в беседе «Известиями».

Потому, если человек решит использовать грибы в качестве биодобавки, эксперт МГУ рекомендует использовать только съедобные виды — например, шиитаке или ежовик гребенчатый. Но, в любом случае, для начала необходимо обратиться к врачу для постановки диагноза, подбора лечения и проконсультироваться по поводу любых растительных добавок.

Вопросы без ответов

Как говорит в беседе с «Известиями» терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева, некоторые виды грибов использовались в лечении заболеваний в древние времена. С процессом эволюции лечение грибами ушло в разряд нетрадиционной медицины, и на смену им пришли лекарства — испытанные научно и приносящие реальный эффект.

— Самый известный сегодня препарат — антибиотик пенициллин — был выделен из грибов рода Penicillium crustosum, они спасли огромное количество жизней, — отмечает врач. — Но сегодня этот препарат является биосинтетическим — его получают не из «плесени», а выводят искусственно на фармпроизводстве. Кроме того, теперь ему составляют достойную конкуренцию антибиотики других групп.

Сейчас, рассказывает собеседница «Известий», традиционная медицина категорично относится к таким методам лечения, и ни в одной аптеке не найти лекарственный препарат на основе грибов.

Дело в шляпке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Красный мухомор, от которого пострадали несколько человек, считается ядовитым грибом — именно поэтому его не используют в традиционной медицине, а врачи впадают в шок, когда слышат, что пациент в процессе лечения употреблял опасные БАДы.