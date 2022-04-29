Захотели добавки: в России резко вырос спрос на БАДы

В I квартале 2022 года спрос на биологически активные добавки (БАД) в аптеках увеличился на 19,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россияне потратили на них рекордные 29,3 млрд рублей — рост на 45,2%. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Лучше всего продавались витаминные комплексы. Многие закупились впрок, опасаясь подорожания препаратов и ухода с рынка иностранных производителей. Интерес к БАДам связан и с желанием потребителей укрепить организм после зимы, говорят эксперты.

Пошли на рекорд

За первые три месяца 2022 года россияне приобрели на 19,5% больше БАДов, чем в тот же период прошлого года. В денежном выражении рынок увеличился на 45,2% и составил 29,3 млрд рублей, следует из исследования DSM Group, которое проанализировали «Известия».

Всего реализовано 95,1 млн упаковок активных добавок. В январе и феврале — по 30 млн, а большая часть продаж пришлась на март — 36 млн упаковок на 12,3 млрд рублей, это максимальный показатель за последние годы.

На рекордные объемы трат повлиял не только рост цен на добавки. Согласно исследованию, покупатели стали больше интересоваться именно дорогими БАДами: доля продаж добавок по цене от 500 рублей увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12%. При этом в более дешевых категориях наблюдается снижение год к году. В итоге средневзвешенная цена купленной упаковки БАД в марте по сравнению с февралем повысилась на 16,9% и составила 343,3 рубля.

— Тренд на рост продаж именно дорогостоящих добавок начал формироваться в 2018–2019 годах. Мы связываем это с тем, что меняется портрет потребителя. Покупать БАДы стало более молодое и платежеспособное население, которое старается вести здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом. Современный покупатель выбирает правильное питание и дополняет его различными полезными добавками. Как правило, эти БАДы дороже 500 рублей, — отметил в беседе с «Известиями» исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков.

Наиболее популярны у покупателей витаминно-минеральные комплексы и пробиотики, следует из данных DSM Group. В том числе Solgar (12% от всех продаж БАДов в стране), «Доппельгерц», «Эвалар» и «Бак-сет» (по 3%).

Кроме того, исходя из статистики продаж, россиян интересуют средства, способствующие замедлению процессов старения, поддержанию в норме уровня холестерина и артериального давления, а также добавки к пище для мужского и женского здоровья.

Плюс к здоровью

Значительный рост спроса в марте вызван в первую очередь формированием запасов потребителями, полагает Александр Жестков. Такое поведение было продиктовано опасениями, что из-за падения рубля многие товары значительно подорожают или импортные бренды покинут российский рынок.

— Однако дефицита не случилось, рынок БАДов даже пополнился новыми брендами. Мы наблюдаем рост продажи БАДов в денежном выражении начиная с 2018 года, при этом продажи в упаковках растут в пределах 0,5–1% в год. Могу предположить, что по итогам года рынок в денежном выражении снова будет в плюсе — вырастет на 9–11%, — отметил он.

Кроме того, на рост продаж БАДов именно в аптеках мог повлиять уход с российского рынка популярного американского интернет-магазина витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— Сервис ушел из России в начале марта. На начало весны традиционно приходится всплеск интереса к витаминным комплексам. Многие россияне стараются следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет в том числе и с помощью БАДов. Существуют разные мнения насчет эффективности биодобавок. Я считаю, есть множество препаратов из этой категории, которые доказали свою эффективность. Биодобавки делают на основе лекарственных растений, а фитотерапия играет роль в повышении защитных сил организма. Для примера, мы все знаем, что такое аспирин — ацетилсалициловая кислота, но мало кому известно, что салицилаты выделили из коры ивы, — отметил он.

Помимо БАДов, россияне стали активнее покупать и лекарства. Как ранее писали «Известия», объем коммерческого рынка фармпрепаратов в марте 2022 года составил 134 млрд рублей. Относительно марта 2021 года продажи в денежном выражении увеличились в 2,6 раза, следует из данных системы цифровой маркировки «Честный знак». Тенденция связана не столько с удорожанием, сколько с ажиотажным спросом: в натуральном выражении продажи лекарств выросли в два раза — до 427 млн упаковок за месяц.