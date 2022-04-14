Здоровье закупишь: россияне потратили на лекарства рекордную сумму

В марте россияне приобрели лекарств на 134 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года эти траты увеличились в 2,6 раза, следует из данных системы цифровой маркировки «Честный знак». Тенденция связана не столько с удорожанием, сколько с ажиотажным спросом: в натуральном выражении продажи выросли в два раза — до 427 млн упаковок за месяц. Активизировалась и незаконная торговля лекарствами с рук, говорят представители отрасли. Это грозит ростом доли фальсификата. Потребители понимают риски: на данный момент уже 6 млн россиян установили себе на смартфоны систему контроля легальности происхождения лекарств и других товаров.

Весеннее обострение

В марте этого года россияне потратили на лекарства более 134 млрд рублей, свидетельствуют данные системы цифровой маркировки «Честный знак». Год назад за тот же период покупатели оставили в аптеках 51 млрд рублей. Таким образом, рост составит 160% . Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — разработчике системы маркировки. Сейчас в России QR-код наносится на все выпускаемые легально лекарства.

— На фоне ажиотажного спроса на 98,15% увеличился и объем продаж в натуральном выражении. Если в марте 2021 года было продано более 215 млн упаковок, то в марте текущего года — уже более 427 млн упаковок, — отметил в беседе с «Известиями» заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Здоровье закупишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Больше всего вырос спрос на кардиологический препарат «Бисопролол». За март купили 8,8 млн упаковок этого лекарства — в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, россияне активно раскупали активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост на 133%), пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (6,3 млн упаковок, рост на 119%). В натуральном выражении самым популярным лекарством стали назальные капли «Ксилометазолин» — продано 18 млн упаковок, рост 34%.

134 млрд рублей — почти десятая часть от общего объема аптечного рынка в 2021 году, следует из данных аналитической компании DSM Group. За весь прошлый год россияне оставили в аптеках 1,45 трлн рублей.

Несмотря на повышенный спрос, анализ данных цифровой маркировки подтверждает, что дефицита нет — в стране «сформирован запас важных лекарств», добавил Реваз Юсупов.

Хотя поставки лекарственных препаратов и медицинских товаров не подпадают под санкции и ни один иностранный партнер не отказался выполнять свои обязательства по условиям контрактов, информационный вирус охватил население сильнее, чем COVID-19, в марте люди в панике скупали лекарственные препараты, отметила в беседе с «Известиями» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Здоровье закупишь Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский



— В первую очередь запасы делали люди с хроническими заболеваниями, которые принимают лекарства пожизненно. Например, пациенты с эндокринными заболеваниями на заместительной гормональной терапии. В домашних аптечках многие сформировали полугодовой запас препаратов. К сожалению, примерно треть лекарств, закупленных в панике, в итоге окажется в мусорном баке из-за окончания срока годности, — добавила она.

По большей части впрок закупались жители больших городов, где высокие доходы.

— Только в Москве спрос на некоторые группы препаратов вырос в пять, а по некоторым позициям и в 10 раз, — добавила специалист.

Обменный ресурс

На фоне лекарственного бума в интернете активизировались продажи препаратов с рук. К примеру, в Telegram начали появляться каналы с объявлениями о продаже импортных лекарств. Предлагают приобрести, в частности, препарат для щитовидной железы немецкого производства «Эутирокс».

Кроме того, популярностью начали пользоваться группы помощи в поиске необходимых лекарств. Там публикуется информация о том, в какой аптеке в городе есть нужный препарат. Там же лекарства обменивают или продают.

«Будьте людьми, если кто-то смог купить про запас «Эутирокс», поделитесь, пусть и за плату», — просят в одном из таких сообществ. «Уфа, есть в наличии «L-тироксин», 3 упаковки по 197 руб., пишите в личку», — предлагают в другом.

Ранее Росздравнадзор сообщал о массовой блокировке ресурсов, незаконно торгующих лекарствами. За первые три месяца 2022 года только в Москве и Подмосковье запрещен доступ к 182 подобным сайтам, подчеркнули в ведомстве. За прошлый год Росздравнадзор заблокировал или удалил 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет, из них 2127 — в соцсетях.

Здоровье закупишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Покупать препараты с рук может быть небезопасно, предупреждают эксперты. Это может быть и контрафакт, и фальсификат. Поскольку продажа препаратов без лицензии фарморганизации запрещена, никто не несет ответственность за качество и эффективность такого лекарства, писали ранее «Известия».

Многие потребители, похоже, понимают опасности, связанные с распространением фальсификата. По словам Реваза Юсупова, за последнее время уже более 6 млн человек установили себе на смартфоны разработанное ЦРПТ мобильное приложение, которое позволяет по QR-коду определить легальность происхождения лекарств и других товаров. На данный момент пользователи приложения уже проверили на подлинность более 79 млн товаров.

Четко, без сбоев

Несмотря на текущие сложности, пациенты должны быть уверены, что не останутся без необходимых медикаментов, особенно если речь идет о современных жизнеспасающих препаратах, отметил гендиректор национального поставщика инновационных продуктов для лечения социально значимых заболеваний — компании «Ланцет» Антон Зыбин.

По его мнению, дефицит лекарств если и возникнет, то будет спровоцирован исключительно проблемами в логистических цепочках.

— Нужно прикладывать все усилия, чтобы поставки шли так, как это было всегда — четко, без сбоев. Мы активно общаемся с производителями, обсуждаем, как лучше нивелировать те или иные риски. Хочу отметить: никто ничего не останавливает, производство лекарств продолжается, их поставки в Россию не прекращаются, — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Здоровье закупишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, правительство приняло ряд решений для обеспечения населения необходимыми лекарствами. Об этом рассказал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, были упрощены правила ввоза импортных препаратов в Россию и разрешены поставки лекарств в иностранной упаковке. Также были налажены поставки иностранных препаратов, производство которых было приостановлено из-за санкций, уточнен порядок лицензирования производства препаратов и ведется работа над упрощением процедуры регистрации.