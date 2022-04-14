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Здоровье закупишь: россияне потратили на лекарства рекордную сумму

И начали активно проверять препараты на подлинность, сканируя QR-коды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Здоровье закупишь: россияне потратили на лекарства рекордную сумму
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2022-04-13 15:46:35
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В марте россияне приобрели лекарств на 134 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года эти траты увеличились в 2,6 раза, следует из данных системы цифровой маркировки «Честный знак». Тенденция связана не столько с удорожанием, сколько с ажиотажным спросом: в натуральном выражении продажи выросли в два раза — до 427 млн упаковок за месяц. Активизировалась и незаконная торговля лекарствами с рук, говорят представители отрасли. Это грозит ростом доли фальсификата. Потребители понимают риски: на данный момент уже 6 млн россиян установили себе на смартфоны систему контроля легальности происхождения лекарств и других товаров.

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Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это — результат прошедшего ажиотажного спроса, и дальше показатель будет выравниваться

Весеннее обострение

В марте этого года россияне потратили на лекарства более 134 млрд рублей, свидетельствуют данные системы цифровой маркировки «Честный знак». Год назад за тот же период покупатели оставили в аптеках 51 млрд рублей. Таким образом, рост составит 160%. Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — разработчике системы маркировки. Сейчас в России QR-код наносится на все выпускаемые легально лекарства.

— На фоне ажиотажного спроса на 98,15% увеличился и объем продаж в натуральном выражении. Если в марте 2021 года было продано более 215 млн упаковок, то в марте текущего года — уже более 427 млн упаковок, — отметил в беседе с «Известиями» заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Здоровье закупишь
покупка лекарственных препаратов в аптеке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Больше всего вырос спрос на кардиологический препарат «Бисопролол». За март купили 8,8 млн упаковок этого лекарства — в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, россияне активно раскупали активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост на 133%), пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (6,3 млн упаковок, рост на 119%). В натуральном выражении самым популярным лекарством стали назальные капли «Ксилометазолин» — продано 18 млн упаковок, рост 34%.

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134 млрд рублей — почти десятая часть от общего объема аптечного рынка в 2021 году, следует из данных аналитической компании DSM Group. За весь прошлый год россияне оставили в аптеках 1,45 трлн рублей.

Несмотря на повышенный спрос, анализ данных цифровой маркировки подтверждает, что дефицита нет — в стране «сформирован запас важных лекарств», добавил Реваз Юсупов.

Хотя поставки лекарственных препаратов и медицинских товаров не подпадают под санкции и ни один иностранный партнер не отказался выполнять свои обязательства по условиям контрактов, информационный вирус охватил население сильнее, чем COVID-19, в марте люди в панике скупали лекарственные препараты, отметила в беседе с «Известиями» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Здоровье закупишь
производство медикаментов
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский


— В первую очередь запасы делали люди с хроническими заболеваниями, которые принимают лекарства пожизненно. Например, пациенты с эндокринными заболеваниями на заместительной гормональной терапии. В домашних аптечках многие сформировали полугодовой запас препаратов. К сожалению, примерно треть лекарств, закупленных в панике, в итоге окажется в мусорном баке из-за окончания срока годности, — добавила она.

По большей части впрок закупались жители больших городов, где высокие доходы.

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— Только в Москве спрос на некоторые группы препаратов вырос в пять, а по некоторым позициям и в 10 раз, — добавила специалист.

Обменный ресурс

На фоне лекарственного бума в интернете активизировались продажи препаратов с рук. К примеру, в Telegram начали появляться каналы с объявлениями о продаже импортных лекарств. Предлагают приобрести, в частности, препарат для щитовидной железы немецкого производства «Эутирокс».

Кроме того, популярностью начали пользоваться группы помощи в поиске необходимых лекарств. Там публикуется информация о том, в какой аптеке в городе есть нужный препарат. Там же лекарства обменивают или продают.

«Будьте людьми, если кто-то смог купить про запас «Эутирокс», поделитесь, пусть и за плату», — просят в одном из таких сообществ. «Уфа, есть в наличии «L-тироксин», 3 упаковки по 197 руб., пишите в личку», — предлагают в другом.

Ранее Росздравнадзор сообщал о массовой блокировке ресурсов, незаконно торгующих лекарствами. За первые три месяца 2022 года только в Москве и Подмосковье запрещен доступ к 182 подобным сайтам, подчеркнули в ведомстве. За прошлый год Росздравнадзор заблокировал или удалил 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет, из них 2127 — в соцсетях.

Здоровье закупишь
покупка лекарственных препаратов в сети Интернет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Покупать препараты с рук может быть небезопасно, предупреждают эксперты. Это может быть и контрафакт, и фальсификат. Поскольку продажа препаратов без лицензии фарморганизации запрещена, никто не несет ответственность за качество и эффективность такого лекарства, писали ранее «Известия».

Многие потребители, похоже, понимают опасности, связанные с распространением фальсификата. По словам Реваза Юсупова, за последнее время уже более 6 млн человек установили себе на смартфоны разработанное ЦРПТ мобильное приложение, которое позволяет по QR-коду определить легальность происхождения лекарств и других товаров. На данный момент пользователи приложения уже проверили на подлинность более 79 млн товаров.

спрос на лекарства

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Четко, без сбоев

Несмотря на текущие сложности, пациенты должны быть уверены, что не останутся без необходимых медикаментов, особенно если речь идет о современных жизнеспасающих препаратах, отметил гендиректор национального поставщика инновационных продуктов для лечения социально значимых заболеваний — компании «Ланцет» Антон Зыбин.

По его мнению, дефицит лекарств если и возникнет, то будет спровоцирован исключительно проблемами в логистических цепочках.

— Нужно прикладывать все усилия, чтобы поставки шли так, как это было всегда — четко, без сбоев. Мы активно общаемся с производителями, обсуждаем, как лучше нивелировать те или иные риски. Хочу отметить: никто ничего не останавливает, производство лекарств продолжается, их поставки в Россию не прекращаются, — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Здоровье закупишь
продажа препаратов в аптеке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, правительство приняло ряд решений для обеспечения населения необходимыми лекарствами. Об этом рассказал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, были упрощены правила ввоза импортных препаратов в Россию и разрешены поставки лекарств в иностранной упаковке. Также были налажены поставки иностранных препаратов, производство которых было приостановлено из-за санкций, уточнен порядок лицензирования производства препаратов и ведется работа над упрощением процедуры регистрации.

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