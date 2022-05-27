 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
США предупредили Киев о риске эскалации из-за обстрелов территории РФ
Мир
Подразделения спецназа «Ахмат» и Народная милиция ЛНР вошли в Северодонецк
Мир
В Минстрое спрогнозировали эффект от снижения ставки ЦБ до 11%
Армия
Сформирован коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины
Мир
Немцы призвали Шольца уйти в отставку после речи об Украине
Мир
В Венгрии ввели ограничения на заправку бензином
Спорт
Футбольный клуб «Челси» продали миллиардеру из США Тодду Боэли
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Спорт
Боец ММА Каримов заменит Штыркова в поединке против Мохнаткина
Экономика
ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
Мир
Блинкен заявил об отсутствии поддержки США независимости Тайваня
/

Болей на здоровье: ученые нашли вирус, который защитит сою от инфекций

Как патоген избавит ценную сельскохозяйственную культуру от заражений и повысит урожайность
Фото: Global Look Press/Dirceu Portugal
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые обнаружили и исследовали вирус, способный выборочно уничтожать возбудителей болезней сои. Эксперименты показали, что он может эффективно бороться с бактериями рода Pseudomonas, которые вызывают ожоги у растений. Это заболевание может снижать урожайность сои практически вдвое. Данные, полученные исследователями, позволят разработать препараты для обработки семян перед посадкой или опрыскивания взрослых растений после появления у них болезненных симптомов. По мнению российских агрономов, такое средство поможет защитить поля отечественных производителей культуры.

Продовольствие и достаток: как аграрии РФ справятся с текущим кризисом
Путин поставил перед АПК задачу вывести сельское хозяйство на опережающие темпы роста

Вирусное древо жизни

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» расшифровали геном бактериофага P421, что позволило специалистам понять свойства и историю происхождения этого микроорганизма.

Бактериофаги — это вирусы, которые заражают и уничтожают клетки бактерий, поэтому их можно использовать для борьбы с болезнями, вызываемыми микробами. Исследование, о котором идет речь, было направлено на поиск вирусов, способных противодействовать бактериями рода Pseudomonas. Это один из самых распространенных возбудителей инфекции у растений сои. Из-за болезни, вызванной Pseudomonas, может погибать до 40% урожая ценной сельскохозяйственной культуры. Сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» выполнили работу совместно с коллегами из Института биоорганической химии и Тимирязевской академии.

Мы прочитали последовательность геномов этих бактериофагов, которые могут помогать сельскому хозяйству тем, что борются с патогенами сои. Их секвенирование позволяет понять расположение организма на древе жизни, что дает возможность предсказывать его свойства, а также имеет фундаментальное значение для науки, — пояснил начальник лаборатории геномики прокариот в Курчатовском геномном центре Степан Тощаков.

Болей на здоровье
микроскоп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Применение фагов обладает рядом преимуществ по сравнению с антибиотиками, так как у микробов развивается резистентность к химикатам, и это снижает эффективность препаратов. Кроме того, антибиотики копятся в почве, повышая сопротивляемость к ним всех микроорганизмов, которые там обитают. А бактериофаги просто разлагаются, если не находят себе подходящей цели. К тому же антибиотики уничтожают как вредные, так и полезные микроорганизмы, а бактериальные вирусы действуют только на возбудителя инфекции.

Не все в кучу: навоз в РФ хотят исключить из списка опасных отходов
Почему Госдума хочет переквалифицировать экскременты в удобрение

— Наша лаборатория давно занимается этой тематикой. Это перспективное направление в биологической защите растений. Есть бактерии, которые поражают растения. И у них есть собственные вирусы, которые, если правильно их использовать, могут сильно помочь в борьбе с возбудителями инфекций, — отметил главный научный сотрудник лаборатории молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии Константин Мирошников.

В поисках защиты

Исторически большую часть сои выращивали на Дальнем Востоке, однако из-за ее востребованности на рынке этой культурой стали засевать всё большие площади в европейской части России. До последнего времени оставалось неизвестным, вызвано ее поражение одним или разными патогенами и зависит ли это от региона. Авторы исследования выяснили, что за заражение бактериальным ожогом, который проявляется в виде беловатых и желтоватых пятен на листьях и стебле, по всей стране отвечает одна и та же бактерия рода Pseudomonas. Так как этот возбудитель не мог самостоятельно преодолеть огромное расстояние, разделяющее посевные площади в восточной и европейской частях России, то, скорее всего, он был завезен вместе с семенным материалом, заключили исследователи.

Болей на здоровье
сход сои
Фото: Global Look Press/Dirceu Portugal
«До прилавков доходит хлеб с множеством синтетических добавок»
Директор ВИР им. Вавилова Елена Хлесткина — о «закладках» в геноме, «зеленой революции» и новых сортах растений

Заражение через семена называют латентным. На них всегда остается какое-то количество патогена, но это слабо влияет на развитие самого растения. Однако при благоприятных условиях, то есть в отсутствие конкурентов и при подходящей температуре и влажности, микробы начинают активно размножаться и побег не может справиться с ними самостоятельно, поэтому крайне важно снизить число опасных бактерий. Для этого ученые выделили из почвы, где росла зараженная соя, бактериофаги, поражающие микробов, и изучили их свойства.

Оказалось, что бактериальные вирусы активны при температуре от 4 до 40 С0, однако неустойчивы к ультрафиолету, поэтому использовать их предпочтительно в темное время суток. Взаимодействуя с Pseudomonas, бактериофаги уничтожают большую часть возбудителей инфекции — этого достаточно, чтобы не допустить болезни. При этом они не убивают всё бактериальное сообщество полностью.

Защитный эффект изученных вирусов для сои ученые подтвердили на примере растений, выращенных в теплицах. Специалисты испытали два способа применения бактериофагов: обработка семян перед посадкой и опрыскивание растений при появлении симптомов. Первый метод оказался более эффективным. Это объясняется тем, что к моменту, когда у сои появляются признаки бактериального ожога, Pseudomonas успевают проникнуть глубоко в сосуды растения, где бактериофагам сложно их достать. По словам авторов работы, полученных ими данных достаточно, чтобы начать применять изученный вид бактериофагов в сельскохозяйственной практике.

Болей на здоровье
петри
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Цветочный яд: эксперты рассказали об опасности домашних растений
Они призвали не держать дома некоторые виды цветов

Сейчас, по данным отечественных исследователей, поражение всходов сои бактериозами в целом на юге и Дальнем Востоке РФ колеблется от 5 до 71%, уточнил профессор аграрно-технологического института РУДН Александр Игнатов.

— Бактериальный ожог проявляется обычно в мае-июне при влажной погоде с перепадами температуры, — рассказал он «Известиям». — Заражение бактериями семян, которое вызывает на следующий год болезни и гибель всходов, представляет собой особую опасность. Именно семенная инфекция может нанести ощутимый экономический ущерб, потому что применяемые сегодня для обработки семян химические препараты — фунгициды — не имеют антибактериального действия.

Опыты, проведенные на других культурах, показывают, что правильно подобранные фаги обеспечивают большую прибавку урожая, чем другие биологические средства защиты растений, заключил специалист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022