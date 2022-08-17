Пришел на ум: COVID может ухудшать работу мозга всех переболевших

С когнитивными нарушениями вроде медлительности, «тумана в голове» и проблем с концентрацией сталкиваются не только те, кто тяжело перенес COVID-19, но и даже переболевшие бессимптомно . Это показало недавнее исследование российских ученых. Как правило, проблемы уходят спустя полгода-год после инфекции, сказано в работе. Впрочем, избавиться от неприятных симптомов можно быстрее — с помощью тренировок памяти, внимания или других нарушенных функций. Также для восстановления врач может назначить лекарства, усиливающие мозговой кровоток или обмен веществ в нервных клетках.

Касается каждого

Российские ученые провели исследование когнитивных расстройств, вызванных COVID-19. В своей работе специалисты обобщили накопленные за время пандемии данные. Как рассказал «Известиям» один из авторов научного труда, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимир Захаров, проанализированные работы показывают, что коронавирус оказывает негативное влияние на когнитивные функции, даже если человек перенес инфекцию бессимптомно . Однако не все из переболевших это замечают, а к врачам с подобными жалобами обращаются совсем немногие .

К когнитивным функциям относится не только сообразительность или память, но еще четкость восприятия, способность приобретать новые двигательные навыки, скорость реакции, концентрация внимания.

Пришел на ум Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

— Однако точной статистики по распространенности ментальных нарушений из-за COVID-19 в масштабах планеты пока нет . Мы находимся лишь на этапе накопления информации. Коронавирус вошел в нашу жизнь только два года назад, и на его неврологические и когнитивные последствия обратили внимание далеко не сразу, —сказал Владимир Захаров.

По словам медика, самые частые когнитивные симптомы после коронавируса — это повышенная утомляемость при умственных нагрузках и ощущение затуманенности в голове, которое мешает сосредоточиться . Для обозначения этого состояния даже появилось специальное выражение «коронавирусный туман» . Изменения раньше всего происходят в сфере скорости реакции и концентрации внимания, то есть человек становится более медлительным. Если отклонение небольшое, то пациент и окружающие могут ничего не заметить, так как снижение внимания фиксируется только в достаточно сложных нейропсихологических тестах .

Группы особого риска

Наибольший риск развития когнитивных нарушений — у пожилых людей с начальными проявлениями заболеваний мозга , рассказал Владимир Захаров. Например, у человека начинается болезнь Альцгеймера, пока только самые ранние проявления — небольшая забывчивость.

— Может еще не быть диагноза, потому что к врачам не обращался или медики не заметили в силу слабости симптомов. Заболел коронавирусом, и состояние ухудшилось на глазах за считаные недели. Так бывает чаще всего. Но молодые и здоровые тоже ни от чего не застрахованы, — отметил ученый.

Пришел на ум Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом существует прямая связь между тяжестью перенесенной коронавирусной инфекции и степенью негативного воздействия на ментальные способности . Наиболее значительные последствия по выраженности и длительности — у тех, кто был госпитализирован, и особенно у тех, кому проводили искусственную вентиляцию легких. У переболевших коронавирусом бессимптомно когнитивная симптоматика выражена минимально, однако болезнь всё же воздействует на ЦНС всё равно .

Как показал проведенный обзор научной литературы, выполненный специалистами Сеченовского университета, обычно постковидные когнитивные нарушения проходят в течение 6–12 месяцев . Но встречаются пациенты, которые болели COVID-19 два года назад, а жалобы и объективные симптомы у них всё еще сохраняются. В таких случаях восстановление ментальных способностей можно ускорить. Тренировка памяти, внимания и других функций обычно эффективна, что доказано исследованиями . Наилучший результат дают занятия в группе, с включением элементов творчества, под руководством обученного специалиста по когнитивному тренингу.

— В связи с новизной проблемы постковидной когнитивной дисфункции крупных исследований эффективности препаратов пока нет. Исходя из общих представлений о механизмах нарушений врачи обычно назначают лекарства, усиливающие мозговой кровоток или обмен веществ в нервных клетках , — сказал Владимир Захаров.

Интеллектуальный вопрос

Причин возникновения когнитивных нарушений при COVID-19 несколько. Во-первых, влияние оказывает кислородное голодание из-за поражения легких. Но оно происходит только при значительном поражении легочной ткани. Во-вторых, повышение тромбообразования в кровеносных сосудах ведет к нарушениям мозгового кровообращения. В-третьих, мозг может быть мишенью для цитокинового шторма, который развивается при неблагоприятном течении инфекции. Наконец, возможно прямое поражение мозга: теоретически коронавирус может проникать в его клетки, вызывая энцефалит, но это еще требует доказательств.

Пришел на ум Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Jianguo

— Научные исследования установили, что коронавирусная инфекция действительно прямо или косвенно повинна в ряде ментальных проблем. В одной из публикаций в журнале Lancet напрямую утверждается о снижении в том числе так называемых интеллектуальных способностей, — сказал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Многие переболевшие COVID-19, даже в легкой форме или бессимптомно, жалуются на проблемы с концентрацией внимания, «туман в голове», мигрени, не содействующие интенсивному высокорезультативному умственному труду , добавил эксперт.

— Снижение интеллекта после коронавируса — достаточно дискутабельный вопрос. Заболевание не может снизить интеллект в целом — это характеристика, которая состоит из различных составляющих. После SARS-CoV-2 возрастает утомляемость и возрастает риск ухудшения психического состояния, но не снижается интеллект, — сказала научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики Айнур Рагимова.