Кап — и всё: ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью
Российские ученые работают над новым методом выявления неалкогольной жировой болезни печени. Для этого в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ изучают специфические биомаркеры, свидетельствующие о патологии. Эксперименты проводят на крысах, недуг у которых вызывают искусственно за счет увеличения количества глюкозы в рационе. Такая работа важна, поскольку сейчас диагностировать неалкогольную жировую болезнь печени вовремя проблематично — у органа нет нервных окончаний, поэтому он не болит и пациент не обращается к врачу, пояснили эксперты. По словам специалистов, набор специфических маркеров позволил бы обнаружить патологию по ежегодному анализу крови во время обычного медосмотра. Сейчас для диагностики обычно требуются УЗИ и биопсия, на которые пациентов без жалоб вряд ли направят.
Сладкая жизнь
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — скрытая эпидемия во всех экономически развитых странах мира. Ученые из НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают новый метод диагностики этой патологии. Для этого они создали модель развития неалкогольной жировой болезни печени, проанализировав изменение биохимического профиля крови крыс с искусственно вызванной патологией разной степени тяжести.
— Первая и самая легкая стадия НАЖБП — стеатоз, она характеризуется накоплением жировых капель в клетках печени (гепатоцитах). Затем присоединяется воспалительный процесс с разрушением клеток этого органа, и развивается так называемый стеатогепатит. Следующая стадия — это цирроз. На этом этапе на месте погибших гепатоцитов формируются обширные участки соединительной ткани, которые изменяют структуру печени и катастрофически ухудшают ее работу, — рассказал руководитель лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Александр Трашков.
Чтобы спровоцировать у крыс неалкогольный стеатоз, им заменяли питьевую воду на 10-процентный раствор фруктозы. Животные, у которых моделировали развитие стеатогепатита, получали сухой гранулированный корм, содержащий 60% фруктозы.
Всё под контролем
Для оценки модели болезни у животных измеряли разные биохимические показатели, в том числе уровень глюкозы, общее содержание белков в плазме крови, холестерина и других элементов.
— Воспроизведенные нами модели характеризовались повышением в крови билирубина (желчный пигмент интенсивного желто-коричневого цвета, продукт распада гемоглобина. — «Известия»), что обычно в клинической практике проявляет себя так называемой желтухой, — рассказал Александр Трашков. — Также у животных отмечалось повышение содержания холестерина в крови, подавление антиоксидантных механизмов и еще целый комплекс симптомов, развивающихся в ответ на разрушение клеток печени. Степень нарушения обмена веществ крыс зависела от степени тяжести моделируемого заболевания.
Теперь ученые планируют определить биомаркеры, соответствующие НАЖБП разной тяжести, — это позволит своевременно выявлять проблему и корректировать метаболические нарушения.
Кроме обозначенных выше параметров авторы работы оценивали состояние сердечно-сосудистой системы у крыс в разных группах. В частности, ученые измеряли биологические показатели, характеризующие так называемую дисфункцию эндотелия. Она представляет собой ключевое событие в развитии и прогрессировании сосудистых диабетических осложнений. Эндотелий — это однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Клетки эндотелия выполняют множество функций сосудистой системы, в том числе сужение и расширение сосудов для контроля артериального давления. Поэтому от их деятельности напрямую зависит состояние сердечно-сосудистой системы.
Как выяснили ученые, оценка степени эндотелиальной дисфункции важна для пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она может быть соединительным звеном между НАЖБП и сердечно-сосудистой патологией. Поэтому необходимо исследовать новые подходы к лечению эндотелиальной дисфункции на ранней стадии заболевания.
Незаметный диагноз
Вовремя диагностировать неалкогольную жировую болезнь печени очень важно, но на практике сделать это получается не всегда, объяснила важность разработки ученых врач-гастроэнтеролог сети «СМ-Клиника» Валерия Ломова.
— Печень не имеет нервных окончаний, поэтому не болит. Как правило, патологии печени — это почти всегда случайная находка. Поэтому так важно сдавать клинический и биохимический анализы крови раз в полгода-год с профилактической целью, — отметила эксперт.
Сегодня НАЖБП, как правило, диагностируют по результатам УЗИ и биопсии.
Как уточнил профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Буеверов, люди с большим лишним весом с высокой вероятностью имеют неалкогольную жировую болезнь печени. Стройные люди также иногда страдают от этой патологии, но вот им как раз поставить диагноз с первого взгляда трудно, нужны уже специфичные анализы, отметил эксперт.
— Важно также отличить быстро прогрессирующую НАЖБП от медленной, — добавил он.
В первом случае болезнь может вскоре перерасти в цирроз, к тому же она представляет собой фактор риска для сопутствующих заболеваний, объяснил специалист.