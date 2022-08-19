Кап — и всё: ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью

Российские ученые работают над новым методом выявления неалкогольной жировой болезни печени . Для этого в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ изучают специфические биомаркеры, свидетельствующие о патологии. Эксперименты проводят на крысах, недуг у которых вызывают искусственно за счет увеличения количества глюкозы в рационе. Такая работа важна, поскольку сейчас диагностировать неалкогольную жировую болезнь печени вовремя проблематично — у органа нет нервных окончаний, поэтому он не болит и пациент не обращается к врачу, пояснили эксперты. По словам специалистов, набор специфических маркеров позволил бы обнаружить патологию по ежегодному анализу крови во время обычного медосмотра. Сейчас для диагностики обычно требуются УЗИ и биопсия, на которые пациентов без жалоб вряд ли направят.

Сладкая жизнь

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — скрытая эпидемия во всех экономически развитых странах мира. Ученые из НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают новый метод диагностики этой патологии . Для этого они создали модель развития неалкогольной жировой болезни печени, проанализировав изменение биохимического профиля крови крыс с искусственно вызванной патологией разной степени тяжести.

— Первая и самая легкая стадия НАЖБП — стеатоз, она характеризуется накоплением жировых капель в клетках печени (гепатоцитах). Затем присоединяется воспалительный процесс с разрушением клеток этого органа, и развивается так называемый стеатогепатит. Следующая стадия — это цирроз. На этом этапе на месте погибших гепатоцитов формируются обширные участки соединительной ткани, которые изменяют структуру печени и катастрофически ухудшают ее работу, — рассказал руководитель лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Александр Трашков.

Чтобы спровоцировать у крыс неалкогольный стеатоз, им заменяли питьевую воду на 10-процентный раствор фруктозы. Животные, у которых моделировали развитие стеатогепатита, получали сухой гранулированный корм, содержащий 60% фруктозы.

Всё под контролем

Для оценки модели болезни у животных измеряли разные биохимические показатели, в том числе уровень глюкозы, общее содержание белков в плазме крови, холестерина и других элементов.

— Воспроизведенные нами модели характеризовались повышением в крови билирубина (желчный пигмент интенсивного желто-коричневого цвета, продукт распада гемоглобина. — «Известия»), что обычно в клинической практике проявляет себя так называемой желтухой , — рассказал Александр Трашков. — Также у животных отмечалось повышение содержания холестерина в крови, подавление антиоксидантных механизмов и еще целый комплекс симптомов, развивающихся в ответ на разрушение клеток печени. Степень нарушения обмена веществ крыс зависела от степени тяжести моделируемого заболевания.

Теперь ученые планируют определить биомаркеры, соответствующие НАЖБП разной тяжести, — это позволит своевременно выявлять проблему и корректировать метаболические нарушения.

Кроме обозначенных выше параметров авторы работы оценивали состояние сердечно-сосудистой системы у крыс в разных группах . В частности, ученые измеряли биологические показатели, характеризующие так называемую дисфункцию эндотелия. Она представляет собой ключевое событие в развитии и прогрессировании сосудистых диабетических осложнений. Эндотелий — это однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Клетки эндотелия выполняют множество функций сосудистой системы, в том числе сужение и расширение сосудов для контроля артериального давления. Поэтому от их деятельности напрямую зависит состояние сердечно-сосудистой системы.

Как выяснили ученые, оценка степени эндотелиальной дисфункции важна для пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний . Она может быть соединительным звеном между НАЖБП и сердечно-сосудистой патологией . Поэтому необходимо исследовать новые подходы к лечению эндотелиальной дисфункции на ранней стадии заболевания.

Незаметный диагноз

Вовремя диагностировать неалкогольную жировую болезнь печени очень важно, но на практике сделать это получается не всегда , объяснила важность разработки ученых врач-гастроэнтеролог сети «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

— Печень не имеет нервных окончаний, поэтому не болит . Как правило, патологии печени — это почти всегда случайная находка. Поэтому так важно сдавать клинический и биохимический анализы крови раз в полгода-год с профилактической целью , — отметила эксперт.

Сегодня НАЖБП, как правило, диагностируют по результатам УЗИ и биопсии.

Как уточнил профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Буеверов, люди с большим лишним весом с высокой вероятностью имеют неалкогольную жировую болезнь печени. Стройные люди также иногда страдают от этой патологии, но вот им как раз поставить диагноз с первого взгляда трудно, нужны уже специфичные анализы, отметил эксперт.

— Важно также отличить быстро прогрессирующую НАЖБП от медленной, — добавил он.

В первом случае болезнь может вскоре перерасти в цирроз, к тому же она представляет собой фактор риска для сопутствующих заболеваний, объяснил специалист.