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Диетолог порекомендовала пожилым людям отказаться от полуфабрикатов

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Пожилым людям следует отказаться от покупных полуфабрикатов, в которых содержится множество добавок и усилителей вкуса, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в пятницу, 1 октября.

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По словам Диановой, в силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса и заболеваний сердца готовые полуфабрикаты пожилым людям рекомендуется ограничить или отказаться от них вовсе и готовить блюда самим.

«Под запретом промышленные продукты, полуфабрикаты, также нужно ограничить потребление сладостей. Сюда же попадает сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров», — сказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Врач добавила, что в рационе людей в возрасте обязательно должны быть фрукты и овощи.

Также, по мнению специалиста, нужно ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые перевариваются легче.

Пациентам с гипертонией, диабетом, лишним весом нужно стараться по минимуму потреблять консервные изделия, и лучше только в первой половине дня, предупредила Дианова.

Ранее, 14 августа, диетолог Анна Белоусова рассказала, что людям в возрасте необходимо включить в рацион больше растительной пищи. Кроме того, эксперт отметила, что переедать не стоит, как и откладывать на ужин жирную пищу и мучное. Ужин у людей в возрасте должен быть легким.

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