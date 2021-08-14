Диетолог рассказала о правильном питании для пожилых людей

Людям в возрасте необходимо включить в рацион больше растительной пищи. Это обусловлено тем, что возрастные изменения сказываются и на желудочно-кишечном тракте. Об этом 14 августа рассказала диетолог Анна Белоусова.

«Абсолютно необходимо разнообразить свой рацион. Чтобы было всё в балансе: жиры, белки и углеводы. Еще необходимо много растительной клетчатки. Это очень важно. Когда человек в возрасте, то у него повышается риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, а растительная клетчатка нас от этого спасает», — рассказала Белоусова «Звезде».

Эксперт отметила, что переедать не стоит, как и откладывать на ужин жирную пищу и мучное. Ужин у людей в возрасте должен быть легким, добавила Белоусова. Лучше всего подойдет рыба на пару и тушеные овощи, уточнила специалист.

«Людям старше 60 лет лучше переходить на почти вегетарианскую диету. Когда мы едим яйца, рыбу, кисломолочные и растительные продукты. Это пяти-шести разовое питание, которое не напрягает работу ЖКТ, не переполняет желудок. Можно питаться маленькими порциями, но разнообразно и в течение дня», — заключила диетолог.

Днем ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что арбуз может быть опасен для тех, кто страдает от ожирения или диабета. По словам специалиста, общей нормы для употребления арбуза не существует, всё зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Однако людям с ожирением или диабетом не следует употреблять больше 200 г арбуза за один прием и более 400 г за день.