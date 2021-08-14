Прямой эфир
Мир
В Польше сравнили борьбу с СП-2 с битвой Давида и Голиафа
Общество
Синоптики назвали сроки ослабления циклона на Кубани
Мир
На Украине спрогнозировали сценарий встречи Зеленского и Меркель
Общество
Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды
Общество
Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест
Спорт
В Госдуме прокомментировали слова тренера Ашрам о неумении русских проигрывать
Мир
МИД России выразил готовность оказывать помощь в диалоге Венесуэлы c оппозицией
Мир
Талибы казнили 15 человек после взятия района Газни
Мир
В Крыму назвали несуразным план Киева по возвращению полуострова

Диетолог рассказала о правильном питании для пожилых людей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям в возрасте необходимо включить в рацион больше растительной пищи. Это обусловлено тем, что возрастные изменения сказываются и на желудочно-кишечном тракте. Об этом 14 августа рассказала диетолог Анна Белоусова.

Ешь и стройней: диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты
Многие из них помогут не только избавиться от лишнего веса, но и оздоровить рацион

«Абсолютно необходимо разнообразить свой рацион. Чтобы было всё в балансе: жиры, белки и углеводы. Еще необходимо много растительной клетчатки. Это очень важно. Когда человек в возрасте, то у него повышается риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, а растительная клетчатка нас от этого спасает», — рассказала Белоусова «Звезде».

Эксперт отметила, что переедать не стоит, как и откладывать на ужин жирную пищу и мучное. Ужин у людей в возрасте должен быть легким, добавила Белоусова. Лучше всего подойдет рыба на пару и тушеные овощи, уточнила специалист.

«Людям старше 60 лет лучше переходить на почти вегетарианскую диету. Когда мы едим яйца, рыбу, кисломолочные и растительные продукты. Это пяти-шести разовое питание, которое не напрягает работу ЖКТ, не переполняет желудок. Можно питаться маленькими порциями, но разнообразно и в течение дня», — заключила диетолог.

Днем ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что арбуз может быть опасен для тех, кто страдает от ожирения или диабета. По словам специалиста, общей нормы для употребления арбуза не существует, всё зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Однако людям с ожирением или диабетом не следует употреблять больше 200 г арбуза за один прием и более 400 г за день.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021