Ученые создали снижающую уровень сахара в крови колбасу

Российские ученые разработали технологию приготовления колбасы, которая помогает снизить уровень сахара в крови. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил «РИА Новости» доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин.

Авторами новой разработки выступили специалисты РГАУ-МСХА и Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений.

Они доказали, что добавление в вареную колбасу лекарственного растительного препарата гипогликемического действия «Арфазетина» способствует профилактике и лечению сахарного диабета 2-го типа. Помимо этого лечебные свойства такой колбасы обусловлены наличием в ее составе настоя створок фасоли.

По словам Гурина, данный продукт будет востребован среди граждан с преддиабетом и диабетом 2-го типа, общее количество которых в России достигает 5,1 млн.

Предполагается также, что производство целебной колбасы поможет снизить импорт лекарственных препаратов, используемых для профилактики и лечения диабета.

При этом цена продукта останется примерно на том же уровне, что и стоимость обычной вареной колбасы. Избежать подорожания, как уточнил эксперт, получится за счет использования в рецептуре вместо молочного сырья продукта переработки фасоли.

Производство функциональной колбасы планируется запустить к концу осени, при этом сначала будут выпускаться небольшие партии, по 200 кг продукции в день, с последующим постепенным наращиванием объема.

27 апреля стало известно, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. По словам экспертов, препаратов, которые способны блокировать прогресс развития поздних осложнений сахарного диабета, на сегодня не существует. В случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил реализовать с этого года дополнительные мероприятия по своевременной диагностике сахарного диабета в РФ.