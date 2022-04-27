Путин поручил реализовать дополнительные мероприятия по диагностике диабета в РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 27 апреля, поручил реализовать с этого года дополнительные мероприятия по своевременной диагностике сахарного диабета в РФ. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Обеспечить разработку, утверждение и реализацию (начиная с 2022 года) комплекса дополнительных мероприятий по своевременной диагностике сахарного диабета», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.

Также поручено внедрять дистанционные технологии для предоставления врачами консультаций пациентам, в том числе страдающим хроническими заболеваниями, коррекции ранее назначенного лечения, а также формирования рецептов лекарств в форме электронных документов.

Ранее в этот день сообщалось, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. В пресс-службе УрФУ заявили, что в случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство. Препаратов, которые способны блокировать прогресс развития поздних осложнений сахарного диабета, на сегодня не существует, подчеркнули ученые.

16 марта российский лидер поручил правительству обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств, а также решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам.

6 января Путин поручил правительству представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями после достижения ими 18-летия.