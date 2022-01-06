Путин поручил подготовить предложения по обеспечению лекарствами тяжелобольных детей

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями, а также после достижения ими 18-летия. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Кремля.

23 декабря российский лидер рассказал, что в стране был создан фонд «Круг добра», призванный расширить число людей, которые нуждаются в поддержке в лечении спинальной мышечной атрофии (СМА). Он также выразил надежду на то, что меры поддержки смогут продлить жизнь и качество жизни тяжелобольных людей.

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