Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Написавший Путину письмо мальчик прокатился на танке Т-90 в Подмосковье
Общество
Почти половина россиян планирует работать в новогодние праздники
Экономика
Украина продлила эмбарго на ввоз ряда товаров из России
Общество
Путин пообещал решить вопрос с инфекционной больницей в Бурятии
Мир
Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко
Мир
Рябков и посол ЕС в Москве обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Общество
Путин рассказал о реализации мусорной реформы в России
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1600 за 1 тыс. кубометров
Общество
Путин ответил на 10 вопросов за час пресс-конференции с журналистами
Экономика
Путин указал на социально ориентированный характер бюджета России
Сюжет:

Путин рассказал о поддержке людей со СМА

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для этого, чтобы расширить число людей, которые нуждаются в поддержке в лечении спинальной мышечной атрофии (СМА), был создан фонд «Круг добра». Об этом 23 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил надежду на то, что меры поддержки смогут продлить жизнь и качество жизни тяжелобольных людей.

Доступно, без регистрации: можно ли облегчить доступ к отсутствующим в России препаратам
О каких изменениях просят пациенты и представители медицинского сообщества

«Для этого, чтобы расширить, количество людей, которые нуждаются в такой поддержке, был создан фонд «Круг добра». Напоминаю, что источником финансирования является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают доходы выше, чем в среднем по стране [...] Мы изначально говорили, что эти деньги пойдут на лечение людей с тяжелыми орфанными заболеваниями», — сказал он.

Путин отметил, что раньше из средств бюджета поддержку получали 74 человек, сейчас таких «на порядок выше»

Он также подчеркнул, что нужно заранее подумать, как помочь людям, которые достигают 18-летия. По словам главы государства, людям старше 18 также нужно помогать в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

«Нам нужно заранее подумать о том, что делать и как помочь людям, которые достигают 18-летия, потому что пока это только до 18 лет. Но мы думаем над этим и обязательно, ни в коем случае, не оставим это в стороне», — отметил российский лидер.

Ранее, 9 декабря, Минздрав РФ зарегистрировал швейцарский препарат для лечения СМА — «Золгенсму». «Золгенсма» использовалась ранее в других странах. Это самое дорогое лекарство в мире, стоимость одной инъекции составляет от $2,1 млн до $2,5 млн.

4 августа фонд «Круг добра» сообщил «Известиям» о заключении договоров на поставку в Россию препаратов «Золгенсма» и «Карзиба», которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. В фонде не стали называть сумму сделки, так как данная информация по условиям договора не подлежит разглашению. В то же время уточнялось, что «Круг добра» получил от фармкомпании Novartis «огромную скидку».

«Круг добра» был создан в январе указом президента РФ. 19 марта первые лекарства в рамках фонда были доставлены детям с СМА.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021