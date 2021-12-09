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Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»
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Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»

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Минздрав РФ зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — «Золгенсму». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

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«Дата государственной регистрации: 09.12.2021», — говорится в документе.

«Золгенсма» использовалась ранее в других странах. Это самое дорогое лекарство в мире, стоимость одной инъекции составляет от $2,1 млн до $2,5 млн.

Ранее, 4 августа, фонд «Круг добра» сообщил «Известиям» о заключении договоров на поставку в Россию препаратов «Золгенсма» и «Карзиба», которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. В фонде не стали называть сумму сделки, так как данная информация по условиям договора не подлежит разглашению. В то же время уточнялось, что «Круг добра» получил от фармкомпании Novartis «огромную скидку».

Фонд начал принимать заявки на закупку «Золгенсмы» 28 июня. Отмечалось, что препаратом обеспечат детей в возрасте до двух лет, у которых есть показания по решению врачебных консилиумов.

«Круг добра» был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. 19 марта первые лекарства в рамках фонда были доставлены детям с СМА.

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