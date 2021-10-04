Доступно, без регистрации: можно ли облегчить доступ к отсутствующим в России препаратам

В России со следующего года упростят порядок подачи заявок на ввоз незарегистрированных препаратов, необходимых пациентам с тяжелыми заболеваниями. Сделать это и фонды, и медицинские организации смогут через «Госуслуги». В то же время законодательство в этой части нуждается в дальнейшем смягчении, уверены и представители пациентского сообщества, и некоторые законодатели. Часть необходимых препаратов остаются незарегистрированными на протяжении многих лет; а при регистрации препарата, из-за особенностей законодательства, он может оказаться недоступным на несколько месяцев, в том числе для пациентов, которые уже начали получать необходимую терапию. «Известия» разбирались в особенностях регулирования рынка инновационной терапии, необходимой людям с редкими и тяжелыми заболеваниями, а также в том, какие факторы влияют на регистрацию лекарств.

Самое дорогое лекарство в мире

Подать заявление на ввоз незарегистрированных в России медицинских препаратов, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями , фонды и медицинские организации с марта следующего года смогут через единый портал госуслуг. Соответствующее постановление правительства было принято во второй половине сентября.

Рассмотреть заявление и вынести решение Росздравнадзор должен будет в течение пяти дней.

«Решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям», — говорится в сопровождающем документе.

Раньше четкий регламент на такие случаи отсутствовал, ввоз незарегистрированных препаратов согласовывался с Росздравнадзором в каждом конкретном случае, уточнили в кабмине.

Это существенно облегчает процесс закупки препаратов, однако полностью вопрос с доступностью их для пациентов не снимает, обращают внимание представители благотворительного сектора.

Кроме того, в силу особенностей действующего регулирования перебои с доступностью некоторых препаратов могут возникать уже на этапе их регистрации на территории РФ, обращают внимание собеседники издания.

В случае со спинальной мышечной атрофией (СМА) — редким заболеванием, требующим крайне дорогостоящего лечения, — на регистрации остается только один из нескольких существующих препаратов , «Золгенсма». Документы были поданы в Минздрав в июле прошлого года.

«Золгенсма» считается самым дорогим лекарством в мире. Стоимость одного укола, который может дать ребенку с таким заболеванием шанс на жизнь, достигает $2,3 млн .

Сейчас помощь в закупке препаратов для пациентов со СМА, как и ряда других дорогостоящих лекарств — как зарегистрированных в России, так и нет, — осуществляет государственный фонд «Круг добра», основанный в начале этого года. Фонд в том числе обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы ввозить незарегистрированные лекарства для конкретных пациентов.

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Это, в частности, позволило избежать «большого количества проблем» в случае с детьми со СМА, отметила в разговоре с «Известиями» глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.

— Наше заболевание включено в перечень фонда. Поэтому ввоз незарегистрированных препаратов осуществляется — по определенным, конечно, критериям, — говорит собеседница издания.

Те, кто не попадает в программу фонда, — это в первую очередь все совершеннолетние пациенты и те, чьи диагнозы не были включены в перечень заболеваний, с которыми работает «Круг добра», — могут претендовать на обеспечение такими препаратами за счет федеральных средств, в случае если заболевание включено в список высокозатратных нозологий, либо за счет региона. Во втором случае, как правило, им необходимо обращаться в суд, а затем добиваться от региона исполнения решения суда.

Перерыв, критичный для пациента

Но особенности регулирования лекарственного рынка предполагают, что после регистрации на территории РФ возникает временной зазор, в течение которого любой препарат может оказаться недоступным для пациентов в принципе, вне зависимости от того, за чей счет осуществлялась его закупка . Правила, действующие для незарегистрированных в России препаратов, в этот момент на него не распространяются, отмечает Ольга Германенко.

— Есть такое понятие, как регистрация и ввод в гражданский оборот. Если до регистрации у нас препарат ввозится в международной упаковке, то после регистрации он автоматом теряет возможность ввозиться в таком виде, и возникает некий зазор времени, в который препарат становится даже менее доступен, чем раньше, — говорит собеседница издания.

Даже если препарат для пациента ввозил фонд или его закупали на уровне региона, в это время закупка может быть приостановлена .

Временной промежуток составляет от двух до шести месяцев и может быть критическим для пациентов, которые проходят терапию . Однако ни регулятора, ни производителя, ни потенциального плательщика — в этом качестве в том числе выступают регионы — за такую задержку по действующим правилам винить нельзя. Время необходимо производителям, в частности, для того, чтобы наладить производство и подготовить российскую упаковку и инструкцию на русском языке .

Доступно, без регистрации Фото: Global Look Press/Rene Fluger

Сделать это заранее компании не могут, поскольку необходимую информацию получают только после регистрации . В некоторых случаях помочь мог бы сформированный на территории РФ запас препарата, ввезенного еще до регистрации. Однако если речь идет о персонифицированной генной терапии — в этом случае необходимая доза препарата «готовится» под каждого конкретного пациента, — сформировать необходимый запас на этот срок также не представляется возможным.

— Количество препарата рассчитывается по весу пациента. Точный вес, вплоть до 100 г, имеет значение. От этого зависит, сколько условно тюбиков будет в упаковке. Цена от этого не зависит, но сделать запас невозможно, потому что это персонализированный тюбик для каждого конкретного пациента, — говорит Ольга Германенко.

Проблема может коснуться и программ раннего доступа, в рамках которых фармкомпании бесплатно предоставляют пациентам препарат до регистрации , полагает она. Если препарат регистрируют быстро и компания не успеет сформировать достаточный запас препарата, пациенты на несколько месяцев лишатся возможности пройти терапию.

«Компании не приходят»

Регистрация препарата существенно облегчает доступ к нему. Однако компании сами не всегда стремятся выходить на российский рынок , отмечает в разговоре с «Известиями» председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний, член попечительского совета фонда «Круг добра» Ирина Мясникова.

Так, по ее словам, больные муковисцидозом уже около десяти лет ждут, когда зарегистрируют первый препарат , «но компании не приходят».

— Есть препараты — ингалляционные антибиотики, — которые используются повсеместно, во всем мире. А к нам компания не хочет приходить. И здесь пациент находится в тяжелой ситуации — когда вроде ты знаешь, что есть лекарство, но оно недоступно, — обращает внимание она.

Причина, по ее мнению, может помимо прочего заключаться в процедуре регистрации, которая остается трудоемкой и длительной, в том числе для препаратов, которые уже активно используются на международном рынке.

Отсутствие необходимых незарегистрированных в России препаратов на российском рынке орфанные пациенты и сами медики считают одной из главных трудностей в лечении , свидетельствуют данные опросов, которые межотраслевое объединение «Фармпробег» совместно с крупными благотворительными организациями проводило в 2020 и 2021 годах.

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В опросы по упрощению регистрации препаратов инновационного класса обсуждаются в профессиональном сообществе уже не первый год , рассказали «Известиям» в «Фармпробеге».

Непосредственных исследований о причинах, по которым компании не стремятся регистрировать свои препараты на территории России, не проводилось, однако выход на тот или иной рынок инновационной терапии всегда сопровождается исследованиями регуляторной конъюнктуры. М ожно предположить, что компании удерживают в том числе вопросы к существующим нормам , а также перспективы изменений в связи с формированием единого лекарственного рынка в рамках Евразийского экономического союза, полагают там.

— Отсутствие возможности прогнозирования регуляторных изменений в практическом аспекте может быть барьером для прихода фармкомпаний на российский рынок, — объясняет глава межотраслевого объединения Анна Белова.

С другой стороны, Россия является одной из передовых стран в отношении доступа к инновационной терапии, обращает внимание она : «Практически нет таких заболеваний, которые бы у нас не лечились. И это в том числе относится к патогенетической терапии незарегистрированными лекарственными средствами».

Основная сложность, которая возникает сегодня при регистрации инновационных препаратов генной терапии, — отсутствие регулирования по продукции персонализированной медицины, которая, вероятнее всего, будет играть всё более значительную роль в будущем, говорит Ольга Германенко.

— Генная терапия всегда имеет свои особенности по изготовлению, способам приготовления препарата для каждого конкретного пациента. И здесь стоит вопрос соответствия регуляторной базы новым технологиям, которые сейчас появляются. И которые, скорее всего, будут определять наше будущее, причем не только в случае со СМА, — отмечает собеседница издания.

«Самое очевидное решение»

В законодательстве прописан определенный порядок, который разрешает использовать незарегистрированные средства в соответствии с регламентом , объясняет член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач Владимир Круглый.

— Для того, чтобы можно было ввезти препарат для конкретного больного, нужен определенный пакет документов. Есть своя процедура, она довольно сложная, — отмечает он.

В результате доступность для граждан незарегистрированных препаратов по-прежнему остается проблемной, а сами процедуры регистрации лекарственных препаратов «нуждаются в улучшении» . Чем больше в России будет зарегистрированных препаратов, тем меньше вопросов будет с их доступностью , полагает он.

— В России действует заявительный порядок регистрации лекарств — заставить фармкомпанию зарегистрировать препарат невозможно, и это вряд ли когда-нибудь изменится. Но можно смягчить часть процедур, чтобы сподвигнуть производителей к более активной регистрации. Это обсуждаемо, — говорит собеседник издания.

Сейчас, по его словам, проблема обсуждается на уровне отдельных законодателей, пациентского и врачебного сообщества и профильных ведомств.

Решить вопрос с паузой между регистрацией препарата и его поступлением в гражданский оборот можно двумя путями , уверена глава фонда «Семьи СМА».

Доступно, без регистрации Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Самое очевидное решение — это внесение изменений в закон об обращении лекарственных средств, которые бы позволяли на период, когда нет коммерческой доступности, но препарат уже зарегистрирован, ввозить его в международной упаковке, — отметила она.

Во втором случае достаточно будет законодательно разрешить ввоз по процедуре незарегистрированного препарата до момента поступления лекарства в гражданский оборот: «Разница заключается лишь в том, что во втором случае по-прежнему нужно будет разрешение на ввоз для конкретного пациента».

Чтобы снизить количество судебных разбирательств, касающихся обеспечения незарегистрированными в России препаратами, при уточнении действующих норм необходимо также прописать, что при ввозе указанным порядком оплачивать их должны бюджеты регионов , отмечает Владимир Круглый. «Сейчас у нас не уточняется, кто обязан оплачивать эти препараты. В основном эти вопросы решаются через суд. Для того чтобы судебных историй было меньше, нужно вносить какие-то изменения в законодательство», — заключает он.

«Известия» также обратились с просьбой о комментарии в Минздрав, однако к моменту публикации материала ответ получен не был.