На Урале разработали инновационный препарат для больных диабетом

Препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета разработали ученые Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом 27 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Ученые УрФУ совместно с Волгоградским государственным медицинским университетом разработали препарат АВ-19. В случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Препаратов, которые способны блокировать прогресс развития поздних осложнений сахарного диабета, на сегодня не существует», — говорится в публикации.

В настоящее время фармкомпания с научно-технологическим сопровождением УрФУ организует выпуск партии готовой лекарственной формы в виде капсул, помимо этого, идет подготовка регистрационного досье для сертификации препарата и получения разрешения Минздрава РФ на проведение клинических испытаний.

Диабет — хроническое заболевание, развивающееся в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови.