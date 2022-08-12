Жизнь и сахар: дети-диабетики не могут получить системы мониторинга глюкозы

Более 20 уголовных дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий, расследуется в настоящий момент по всей России, сообщили «Известиям» в Следственном комитете РФ. Часть их касается обеспечения детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы. Согласно данным Минздрава, рассчитывать на такой прибор сейчас могут пациенты только в 45 регионах страны, хотя приказом ведомства его использование включено в клинические рекомендации для лечения болезни. В итоге некоторые родители годами добиваются рецептов даже при положительном решении врачебной комиссии, суда или после предписания прокуратуры, свидетельствуют истории, собранные «Известиями».

«Некоторые добиваются годами»

Чиновники системы здравоохранения зачастую проявляют халатность и злоупотребляют полномочиями при обеспечении тяжелобольных людей лекарствами и медицинскими изделиями. Только в настоящий момент расследуется более 20 соответствующих уголовных дел в разных регионах России, сообщили «Известиям» в Следственном комитете РФ.

— Анализ ситуации в ряде регионов России показал, что лечащие врачи своевременно назначают пациентам необходимые препараты, учитывая особенности организма и течение болезни. Однако должностные лица региональных органов здравоохранения допускают систематические нарушения либо формализм при решении вопроса об обеспечении тяжелобольных людей такими препаратами, — подчеркнули в ведомстве.

Часть нарушений связана с предоставлением больным сахарным диабетом систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Это специальный прибор, который круглосуточно измеряет уровень сахара в крови. Он состоит из цифрового записывающего устройства и сенсора-датчика, который служит от 7 до 14 дней.

— Система непрерывного мониторинга глюкозы необходима для того, чтобы получать данные об уровне глюкозы чаще, чем при использовании глюкометра. Тест-полоски применяют максимум семь раз в день, а СНМГ получает данные каждые пять минут, — поясняет доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета ВНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

Огромное преимущество таких приборов, особенно для детей, — это получение данных о том, в какую сторону двигается сахар, пояснил «Известиям» диабетолог Европейского медицинского центра Альфарадж Анас.

Жизнь и сахар Фото: Getty Images/FatCamera

— Некоторые приборы даже показывают, с какой скоростью сахар повышается и снижается, и дают определенный прогноз по поводу гипогликемии. Таким образом, родители могут вовремя корректировать сахар и купировать гипогликемию. Когда дети, например, ходят в школу или садик и подключены к непрерывному мониторингу — родители могут дистанционно наблюдать за показателями ребенка и в случае необходимости позвонить воспитателю или преподавателю, — пояснил эксперт.

Еще в январе 2021 года своим приказом Минздрав России включил метод непрерывного мониторирования глюкозы в клинические рекомендации по лечению сахарного диабет 1 типа у детей и стандарты медицинской помощи несовершеннолетним с этим заболеванием.

— На сегодняшний день в 45 субъектах РФ принято решение или уже осуществляется обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы, — цитирует пресс-служба Минздрава России заведующего детским отделением сахарного диабета НМИЦ эндокринологии Дмитрия Лаптева.

Из этого следует, что 40 регионов не обеспечивают детей-диабетиков СНМГ.

Руководитель Центра медицинского права Александр Золотарев работает с диабетиками и их родителями по всей стране. В беседе с «Известиями» он оперирует похожими данными.

— По нашим данным, примерно в 50 регионах детей либо уже обеспечивают системами НМГ, либо приняли решение о закупке или опубликовали аукционы, — говорит он. — В остальных регионах ситуация тяжелая — я помогаю многим людям из разных регионов обращаться по поводу обеспечения СНМГ в прокуратуру. Некоторые добиваются этого годами. Например, в Удмуртии только один ребенок с сахарным диабетом первого типа получает систему непрерывного мониторинга сахара.

В распоряжении редакции имеются все документы, подтверждающие рассказы, приведенные в материале. Речь идет о заключениях врачебных комиссий, решениях суда, предписаниях прокуратуры и ответах местных чиновников.

«Двадцати детям отказали одним заседанием врачебной комиссии»

Надежда Кацай живет в Кургане. Ее сыну Егору сейчас 14 лет, он борется с сахарным диабетом уже 9,5 лет. Заболевание сопровождается серьезными осложнениями.

— Его здоровье ухудшается. У него частенько болят ноги, уходит чувствительность уже до верхнего бедра, голова болит. Для того, чтобы показатели сахара были в целевом диапазоне, обязательно нужна система непрерывного мониторинга. Глюкометром так не откалибруешь, — рассказывает Надежда. — Сейчас ребенок находится в пубертате, гормональный фон нестабилен, поэтому постоянный контроль сахара особенно важен. У нас бывают такие ситуации, что мы по всем правилам ставим инсулин, доза тоже верная, а сахар всё равно подскакивает.

8 февраля 2022 года врачебная комиссия (ВК) предписала Егору использовать СНМГ. Правда, протокол заседания администрацию Курганской детской поликлиники не убедил — устройство мальчику не выдали, аргументируя отказ «отсутствием закупки указанного медицинского изделия».

Жизнь и сахар Фото: Getty Images/AzmanJaka

Письмо в местный Департамент здравоохранения по поводу индивидуальной закупки не помогло, и 18 февраля Надежда вместе с другими родителями диабетиков обратилась в городскую прокуратуру.

20 апреля 2022 года состоялась еще одна врачебная комиссия, постановившая, что Егору и еще 19 детям система НМГ не нужна.

— Двадцати детям они отказали одним заседанием врачебной комиссии! — возмущена Надежда. — Отменили все предыдущие решения, так как на их основании мамы подали обращения в суд через прокуратуру.

Она и другие мамы месяцами добивались от прокуратуры проверок. И, наконец, 3 августа против сотрудников Департамента здравоохранения и поликлиники было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По словам Надежды, это произошло после обращения в сообщество «Приемная председателя СК России» во «ВКонтакте».

«Известия» запросили в прокуратуре и СК Курганской области подтверждение подачи исков и возбуждения уголовного дела. Однако на момент публикации ответ получен не был. Местный Департамент здравоохранения и детская поликлиника также не предоставили оперативного комментария относительно ситуации.

«Была вынуждена выйти на одиночный пикет»

Семену из Еманжелинска (Челябинская область) было всего три года, когда врачи обнаружили у него сахарный диабет. В мае 2021 года врачебная комиссия постановила, что он нуждается в системе непрерывного мониторинга глюкозы.

Всего таких комиссий было шесть, рассказывает мама Семена, Наталья Краус, и все решения были приняты в пользу ребенка.

Документы передали на исполнение в Минздрав Челябинской области. Но прибор мальчику так и не выдали. Тогда Наталья подала в суд, который 28 декабря постановил, что Городская больница Еманжелинска должна «незамедлительно» выписать Семену рецепт на СНМГ, а Минздрав Челябинской области — обеспечить по нему. Однако даже после этого ситуация не изменилась.

— Я была вынуждена 1 февраля выйти с плакатом в одиночный пикет к правительству Челябинской области. В итоге 15 февраля в городскую больницу мне привезли систему непрерывного мониторинга в коробке из-под чая. Причем, по решению суда было закреплено, что получать я должна по рецептам, по месту жительства через аптечную сеть, — вспоминает Наталья. — Привезенные датчики оказались все бракованные. Это очень хрупкий прибор, и его надо очень нежно транспортировать. А как раз был февраль, и его, видать, переморозили.

Жизнь и сахар Фото: Getty Images/Daria Nipot

25 мая 2022 года Еманжелинский городской суд подтвердил свое предыдущее решение. В июле представление в адрес главного врача городской больницы внесла местная прокуратура.

В июле же Наталья позвонила в СК РФ и рассказала свою историю. Итогом, рассказывает она, стала видеоконференция с Александром Бастрыкиным, которая прошла в областном Следкоме.

После этого следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников больницы и челябинского Минздрава. Их обвиняют в халатности и злостном неисполнении решения суда.

Новую рабочую систему непрерывного мониторинга Семен получил только 28 июля — спустя семь месяцев после первого суда, предписавшего предоставить устройство «незамедлительно».

В администрации Челябинской области в ответ на запрос «Известий» сообщили, с января 2022 года закуплено 18 тыс. датчиков системы непрерывного мониторинга. Правительство региона выделило на эти цели 126 млн рублей. С момента поступления первой местный Минздрав выдал 8836 штук.

«Весь материнский капитал потратила на покупку СНМГ»

Не все истории взаимодействия родителей больных детей и чиновников заканчиваются предоставлением необходимого оборудования.

Олеся Чичева и ее 15-летний сын Максим живут в Омске. В 2012 году мальчику поставили диагноз «сахарный диабет 1 типа». В 2015 году семья стала на постоянной основе покупать системы непрерывного мониторинга глюкозы.

— Всё время покупаем сами, в последнее время я делала это с материнского капитала — весь потратила на эти цели. Если покупать самому, система стоит 9 тыс. рублей в месяц. В 2020 году в федеральной клинике, в РДКБ (Российской детской клинической больнице. — «Известия»), врачи дали нам рекомендацию на использование СНМГ. В конце 21-го года сын лежал в Эндокринологическом научном центре, и там нам тоже сделали эту рекомендацию. На протяжении этих двух лет я неоднократно делала запрос на проведение врачебной комиссии в своей поликлинике, но мне не отвечали.

Жизнь и сахар Фото: Getty Images/FatCamera

В прошлом году родители диабетиков по всей стране снимали ролики о проблемах с выдачей систем мониторинга, инсулина и других препаратов. От их лица Всероссийская организация родителей детей-инвалидов ( ВОРДИ) обратилась в прокуратуру. Однако, реальных результатов до сих пор нет.

В январе 2022 года врачебная комиссия о необходимости системы НМГ для Максима всё же состоялась. Решение было принято в пользу пациента, рассказывает Олеся. Но прибор ему не выдали до сих пор.

Олеся, как и другие героини, обратилась в СК. После этого ей позвонил местный следователь, но состава преступления не нашел.

В СК Омской области «Известиям» сообщили, что в 2022 году в регионе не было возбуждено ни одного уголовного дела, связанного с обеспечением детей-диабетиков системами НМГ.

— Я в городе веду группу для родителей детей с сахарным диабетом, в ней 450 человек. Ни одному ребенку мониторинг так и не дали, — резюмирует Олеся. — При этом в датчиках нуждается не только мой сын, в городе есть мальчик, который постоянно гипует (испытывает состояние гипогликемии. — «Известия»), а врач не рекомендует ему НМГ. И еще многие дети в НМГ нуждаются.

«Фраза «возможно использование» является камнем преткновения»

Зачастую в выдаче СНМГ пациентам отказывают, ссылаясь на то, что система непрерывного мониторинга не входит в специальный перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на основании распоряжения правительства № 3053-р от 31.12.2018. Например, именно такой ответ пришел от Минздрава Республики Удмуртия родителям Арины Горбуновой — ей сейчас 13 лет, а диабет у нее обнаружили в 6.

— Недавно прошел консилиум при Минздраве республики конкретно по моему ребенку. — рассказал Алексей Горбунов, отец Арины. — Там нам, конечно, опять же написали отказ, хотя врачи на словах подтверждают, что прибор жизненно необходим ребенку. Но официально отвечают, что СНМГ нет в постановлении правительства и выдавать не будут, — говорит Алексей, отец Арины. — Мы обратились в прокуратуру, и она поддерживает, что данный прибор необходимо выдавать. Сейчас мы готовим документы в суд.

Жизнь и сахар Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff

В перечне, о котором говорит Алексей, СНМГ, и правда, нет. В него включены тест-полоски, инсулиновые иглы, шприц-ручка, инфузионные наборы к инсулиновой помпе и резервуары к ней. В связи с этим окончательное решение о закупке систем лежит на регионах и принимается «исходя из объемов регионального бюджета с учетом потребности и наличия медицинских показаний путем принятия соответствующих нормативных правовых актов», сообщили «Известиям» в Минздраве России.

«Известия» направили региональным властям письма с вопросами об обеспечении детей-диабетиков СНМГ. Согласно полученным ответам, приборы на льготной основе получают пациенты, в частности, из Астраханской, Владимирской, Тверской, Тюменской, Воронежской, Свердловской, Ростовской и Архангельской областей, Карелии, Чувашии, ЯНАО, Краснодарского и Красноярского краев.

В Новгородской области отдельной статьи расходов на эти цели нет. Однако 12 детей системы всё же получают. В Орловской и Калужской областях СНМГ не закупают, однако сейчас прорабатывают вопрос о выделении средств на это. Не получают приборы и пациенты из Марий Эл и Ульяновской области.

«Должностные лица допускают систематические нарушения»

За то, что регион не закупает СНМГ или другие медизделия, никакой санкции не предусмотрено, отмечает член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

Однако по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова в 2020–2021 годах во всех регионах проведены проверки соблюдения прав несовершеннолетних на охрану здоровья, сообщили «Известиям» в ведомстве.

— Во многих регионах проверками выявлены случаи недофинансирования расходных обязательств на указанные цели, отдельные нарушения порядка и сроков закупки лекарств и медицинских изделий, что приводило к несоблюдению прав несовершеннолетних, нуждающихся в контроле уровня глюкозы в крови. После вмешательства прокуроров в республиках Бурятия, Крым, Татарстан, Астраханской, Брянской, Волгоградской областях и других регионах права детей восстановлены, — рассказали в Генпрокуратуре.

Например, в 2021 году Минздрав Рязанской области отказал в рецептах на приборы 15 детям-инвалидам, несмотря на положительное решение врачебных комиссий. Прокуратура восстановила их права.

После вмешательства прокуратуры СНМГ также получили дети-диабетики из Белгородской и Смоленской областей, Краснодарского края и других регионов.