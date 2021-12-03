Частные случаи: врачи рассказали об опасности неинфекционных заболеваний
Недавно в пресс-центре «РИА Новости» состоялся круглый стол «Неинфекционные заболевания: невидимая глобальная эпидемия». Информационным поводом для проведения этой встречи стала публикация отчета издания The Economist, подготовленного совместно с международной компанией в области здравоохранения Viatris. Подробности — в материале «Известий».
Что нас убивает
За коронавирусной пандемией для широкой общественности в тень ушли все остальные проблемы здравоохранения. Без сомнения, эта инфекция — серьезный вызов человечеству. Вот только далеко не единственный. Миллионы людей продолжают страдать от давно известных неинфекционных заболеваний (НИЗ).
Многие из этих болезней (сердечно-сосудистые, дыхательной системы, неврологические, психиатрические, сахарный диабет и др.) имеют долгосрочные последствия для здоровья. Они негативно влияют и на способность полноценно работать, и на качество повседневной жизни. В новом веке их распространенность стремительно растет. И дело не только в том, что современные люди живут дольше своих предков, но и в том, что эти заболевания молодеют.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет это «невидимой эпидемией», «катастрофой замедленного действия». А экономисты переводят в более понятные для многих показатели: с 2011 по 2030 год совокупный экономический ущерб от НИЗ составит 47 трлн долларов США.
Невоенные потери
По данным отчета The Economist, в 2016 году сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт, ревматические болезни сердца и кардиомиопатию, стали причиной 17,9 млн смертей во всем мире. Это эквивалентно 44% летальных случаев в результате всех НИЗ.
И для России сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют колоссальную проблему: смертность от них у нас превышает европейские показатели в три раза. По словам доктора медицинских наук Игоря Сергиенко (профессор, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, исполнительный директор Национального общества по изучению атеросклероза), в 2019 году на 100 тыс. населения от ССЗ погибло 573 человека. Недавно начавшийся век уже унес жизни 20 млн наших соотечественников. И в основе этих чудовищных для мирного времени показателей лежит атеросклероз.
К слову, только от гиперхолестеринемии (повышенного уровня холестерина) суммарный экономический ущерб в 2018 году составил более триллиона рублей — это около 1,5% ВВП страны. А ведь основные факторы риска развития ССЗ (повышенные уровни артериального давления, холестерина, глюкозы) хорошо известны не только врачам, но и их пациентам.
«Коррекция липидного обмена и коррекция артериального давления — это два основных фактора, без которых мы не справимся с пандемией XXI века, с атеросклерозом», — говорит Игорь Сергиенко.
Стройная фигура: красота и здоровье
Тем более что атеросклероз провоцирует не только инфаркты и инсульты, но и нарушения функции почек. Кроме того, ряд заболеваний, к примеру сахарный диабет 2-го типа и ожирение, в конечном итоге заканчивается сердечно-сосудистыми нарушениями. Об этих актуальнейших проблемах участникам круглого стола рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Нина Петунина (главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО, заведующая кафедрой эндокринологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).
Сахарный диабет считается специалистами уникальной моделью сосуществования у одного пациента двух или нескольких заболеваний, синдромов, расстройств. Главным внешним фактором, провоцирующим его развитие, выступает ожирение (по распространенности ожирения Россия занимает пятое место в мире). А его вызывает низкая физическая активность человека плюс питание, содержащее высокую долю жиров, рафинированных углеводов.
Казалось бы, борьба с этим злом в наших руках. Однако темпы роста говорят, что руки заняты совсем другим: каждые 10–15 лет число больных сахарным диабетом 2-го типа удваивается и к 2045 году их может быть на планете уже 700 млн. В нашей стране 6–8 млн диабетиков и еще 20% населения имеют скрытые нарушения углеводного обмена, так называемый предиабет. На лечение только больных СД ежегодно тратится 12% бюджета отечественного здравоохранения.
И значимость этого заболевания определяется не только статистикой распространенности, высокими затратами, но и серьезными рисками осложнений, инвалидизации, преждевременной летальности. Диабет может вызвать потерю зрения, он в 2–4 раза увеличивает развитие ССЗ.
«Важно своевременно выявлять заболевание. Даже на этапе нарушенной толерантности к глюкозе. В первичной профилактике развития диабета есть немедикаментозные способы влияния и фармакотерапия. Если же диагноз поставлен, необходима первичная профилактика развития осложнений — многофакторное управление: контроль липидов, артериального давления, углеводного обмена, массы тела, — отметила Нина Петунина.
Каждую минуту — инсульт
Еще одна область НИЗ, вызывающая серьезную озабоченность у медицинской общественности, — неврология. Распространенность болезней нервной системы в структуре НИЗ составляет более 40%. И, как отметила доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Наталья Супонева (профессор, заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра заболеваний периферической нервной системы Научного центра неврологии), первое место среди них занимает головная боль.
Ее разновидностей крайне много, и она занимает второе место в мире среди всех причин глобального бремени болезней, причем у людей любого пола и возраста. По состоянию на 2017 год, около 3 млрд жителей планеты страдает головными болями.
Другая проблема, серьезно осложняющая жизнь многих людей, — скелетно-мышечные боли, среди которых наиболее частая боль в пояснице (третье место по случаям временной нетрудоспособности среди всех классов болезней).
А лидером, влияющим на показатели смертности и инвалидизации, в неврологии стал, конечно же, инсульт. Ни одно другое заболевание среди всего огромного спектра болезней нервной системы не оказывает такого влияния на наш социум, как он. Его распространенность очень велика: в мире только ишемический инсульт переносят более 80 млн человек.
Заболеваемость инсультом растет и в нашей стране, несмотря на принятие существенных мер (организационных, популяционных и пр.). По всей видимости, их недостаточно, потому что каждую минуту в России возникает новый случай инсульта. Треть из этих людей погибает, а из оставшихся в живых более 2/3 — инвалиды.
«Я хочу поддержать своих коллег в части профилактических мер. Прежде всего это касается информированности нашего населения. Социально-гражданская ответственность каждого человека за свое собственное здоровье и за здоровье близких — это всё, что мы несем в себе, будучи членами общества. Мы должны осознавать и заботиться о себе, не перекладывая эту ответственность только на государство», — говорит Наталья Супонева.
Пандемия коронавирусной инфекции, безусловно, вносит свою негативную лепту в развитие всех неинфекционных болезней, о которых шла речь на круглом столе. Так, от 7 до 80% (и более) людей, перенесших COVID-19, имеют разные неврологические осложнения (неврологический постковидный синдром).
«Все болезни от нервов…»
Хотя психическое или ментальное здоровье не считается одним из основных факторов, способствующих смертности от НИЗ, и часто остается вне обсуждения проблем этих заболеваний, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап считает, что ментальное здоровье — один из наиболее важных факторов, лежащих в основе всех НИЗ.
По ситуации с ментальным здоровьем Россия мало чем отличается от других стран. И у нас самые частые психические расстройства — депрессия, тревога и нарушение сна. Депрессия занимает четвертое место среди всех причин нетрудоспособности. Хотя бы раз в жизни каждый седьмой россиянин испытывает депрессивное расстройство. У женщин это бывает чаще — они психически более уязвимы и более чувствительны к колебаниям гормональных профилей (тонкие гормональные настройки довольно легко сбиваются).
Нередко депрессия имеет неочевидный характер, не распознается. Более того, даже при устойчивом снижении настроения многие люди (а порой и врачи) принимают это за норму: а кому сейчас легко. Но депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьезная болезнь, требующая лечения. Без ее терапии повышается в числе прочего риск развития болезни Альцгеймера. К слову, это заболевание иногда называют диабетом третьего типа, подразумевая, что в механизме его развития принимает участие и инсулинорезистентность.
А вот другой пример: ишемическая болезнь сердца (ИБС). У каждого третьего пациента с выраженными симптомами этого заболевания наблюдаются и признаки депрессии. Депрессия — независимый фактор риска развития как самой ИБС, так и острого инфаркта миокарда. Она повышает риск повторного инфаркта и способствует неблагоприятному исходу.
Похожее соотношение наблюдается в клинике нервных болезней. От 25 до почти 80% пациентов в постинсультном периоде демонстрируют признаки депрессии. И если ее не лечить, то трудно рассчитывать на успешную реабилитацию.
В большинстве случаев депрессия поддается лечению. И, как в случае любого другого заболевания, чем раньше ее распознать, чем раньше назначить лечение, тем быстрее можно ждать выздоровления пациента.
«Не надо бояться прописанных врачом антидепрессантов. К сожалению, у нас много довольно стойких и иррациональных, не имеющих научного обоснования, страхов — боязнь генно-модифицированных продуктов, гормональных препаратов, вакцин, черной кошки, перебежавшей дорогу. Точно такие же беспочвенные беспокойства нередко проявляют пациенты, нуждающиеся в антидепрессантах», — подчеркнул Юрий Сиволап.
Ситуация с НИЗ в нашей стране должна не пугать, а настораживать. И еще это повод задуматься, насколько серьезное влияние оказывает болезнь на жизнь человека, его близких, его страны. И, что не менее важно, понять: что даже тяжелые болезни можно либо отсрочить, либо полностью предотвратить, так как многие из факторов риска устранимы; а значит, человек в состоянии во многом контролировать свое здоровье и свою жизнь.
Сергей Скударнов, генеральный директор «Viatris Россия»: «Неинфекционные заболевания являются причиной более двух третей смертей в мире ежегодно, и для России эта проблема также весьма актуальна. Мы со своей стороны стремимся не только производить эффективные и безопасные препараты — мы смотрим на здравоохранение и на свою роль в нем шире. В частности, мы активно работаем над повышением осведомленности врачей и созданием новых возможностей для помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями на всех этапах их пути. Именно так Viatris помогает людям сохранять здоровье в течение всей жизни».