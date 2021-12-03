Частные случаи: врачи рассказали об опасности неинфекционных заболеваний

Недавно в пресс-центре «РИА Новости» состоялся круглый стол «Неинфекционные заболевания: невидимая глобальная эпидемия». Информационным поводом для проведения этой встречи стала публикация отчета издания The Economist, подготовленного совместно с международной компанией в области здравоохранения Viatris. Подробности — в материале «Известий».

Что нас убивает

За коронавирусной пандемией для широкой общественности в тень ушли все остальные проблемы здравоохранения. Без сомнения, эта инфекция — серьезный вызов человечеству. Вот только далеко не единственный. Миллионы людей продолжают страдать от давно известных неинфекционных заболеваний (НИЗ).

Справка «Известий» Основной причиной инвалидности и смертности во всем мире являются неинфекционные заболевания (НИЗ). Только в 2015 году НИЗ стали причиной смерти примерно 40 млн человек, что примерно равно населению средней по размерам страны. Помимо смертности два из каждых трех утраченных лет здоровой жизни, являющихся показателем уровня инвалидности, также связаны с НИЗ.

Многие из этих болезней (сердечно-сосудистые, дыхательной системы, неврологические, психиатрические, сахарный диабет и др.) имеют долгосрочные последствия для здоровья. Они негативно влияют и на способность полноценно работать, и на качество повседневной жизни. В новом веке их распространенность стремительно растет. И дело не только в том, что современные люди живут дольше своих предков, но и в том, что эти заболевания молодеют.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет это «невидимой эпидемией», «катастрофой замедленного действия». А экономисты переводят в более понятные для многих показатели: с 2011 по 2030 год совокупный экономический ущерб от НИЗ составит 47 трлн долларов США.

Невоенные потери

По данным отчета The Economist, в 2016 году сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт, ревматические болезни сердца и кардиомиопатию, стали причиной 17,9 млн смертей во всем мире. Это эквивалентно 44% летальных случаев в результате всех НИЗ.

И для России сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют колоссальную проблему: смертность от них у нас превышает европейские показатели в три раза. По словам доктора медицинских наук Игоря Сергиенко (профессор, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, исполнительный директор Национального общества по изучению атеросклероза), в 2019 году на 100 тыс. населения от ССЗ погибло 573 человека. Недавно начавшийся век уже унес жизни 20 млн наших соотечественников. И в основе этих чудовищных для мирного времени показателей лежит атеросклероз.

К слову, только от гиперхолестеринемии (повышенного уровня холестерина) суммарный экономический ущерб в 2018 году составил более триллиона рублей — это около 1,5% ВВП страны. А ведь основные факторы риска развития ССЗ (повышенные уровни артериального давления, холестерина, глюкозы) хорошо известны не только врачам, но и их пациентам.

«Коррекция липидного обмена и коррекция артериального давления — это два основных фактора, без которых мы не справимся с пандемией XXI века, с атеросклерозом», — говорит Игорь Сергиенко.

Стройная фигура: красота и здоровье

Тем более что атеросклероз провоцирует не только инфаркты и инсульты, но и нарушения функции почек. Кроме того, ряд заболеваний, к примеру сахарный диабет 2-го типа и ожирение, в конечном итоге заканчивается сердечно-сосудистыми нарушениями. Об этих актуальнейших проблемах участникам круглого стола рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Нина Петунина (главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО, заведующая кафедрой эндокринологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).

Сахарный диабет считается специалистами уникальной моделью сосуществования у одного пациента двух или нескольких заболеваний, синдромов, расстройств. Главным внешним фактором, провоцирующим его развитие, выступает ожирение (по распространенности ожирения Россия занимает пятое место в мире). А его вызывает низкая физическая активность человека плюс питание, содержащее высокую долю жиров, рафинированных углеводов.

Казалось бы, борьба с этим злом в наших руках. Однако темпы роста говорят, что руки заняты совсем другим: каждые 10–15 лет число больных сахарным диабетом 2-го типа удваивается и к 2045 году их может быть на планете уже 700 млн. В нашей стране 6–8 млн диабетиков и еще 20% населения имеют скрытые нарушения углеводного обмена, так называемый предиабет. На лечение только больных СД ежегодно тратится 12% бюджета отечественного здравоохранения.

И значимость этого заболевания определяется не только статистикой распространенности, высокими затратами, но и серьезными рисками осложнений, инвалидизации, преждевременной летальности. Диабет может вызвать потерю зрения, он в 2–4 раза увеличивает развитие ССЗ.

«Важно своевременно выявлять заболевание. Даже на этапе нарушенной толерантности к глюкозе. В первичной профилактике развития диабета есть немедикаментозные способы влияния и фармакотерапия. Если же диагноз поставлен, необходима первичная профилактика развития осложнений — многофакторное управление: контроль липидов, артериального давления, углеводного обмена, массы тела, — отметила Нина Петунина.

Каждую минуту — инсульт

Еще одна область НИЗ, вызывающая серьезную озабоченность у медицинской общественности, — неврология. Распространенность болезней нервной системы в структуре НИЗ составляет более 40%. И, как отметила доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Наталья Супонева (профессор, заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра заболеваний периферической нервной системы Научного центра неврологии), первое место среди них занимает головная боль.

Ее разновидностей крайне много, и она занимает второе место в мире среди всех причин глобального бремени болезней, причем у людей любого пола и возраста. По состоянию на 2017 год, около 3 млрд жителей планеты страдает головными болями.

Другая проблема, серьезно осложняющая жизнь многих людей, — скелетно-мышечные боли, среди которых наиболее частая боль в пояснице (третье место по случаям временной нетрудоспособности среди всех классов болезней).

А лидером, влияющим на показатели смертности и инвалидизации, в неврологии стал, конечно же, инсульт. Ни одно другое заболевание среди всего огромного спектра болезней нервной системы не оказывает такого влияния на наш социум, как он. Его распространенность очень велика: в мире только ишемический инсульт переносят более 80 млн человек.

Заболеваемость инсультом растет и в нашей стране, несмотря на принятие существенных мер (организационных, популяционных и пр.). По всей видимости, их недостаточно, потому что каждую минуту в России возникает новый случай инсульта. Треть из этих людей погибает, а из оставшихся в живых более 2/3 — инвалиды.

«Я хочу поддержать своих коллег в части профилактических мер. Прежде всего это касается информированности нашего населения. Социально-гражданская ответственность каждого человека за свое собственное здоровье и за здоровье близких — это всё, что мы несем в себе, будучи членами общества. Мы должны осознавать и заботиться о себе, не перекладывая эту ответственность только на государство», — говорит Наталья Супонева.

Пандемия коронавирусной инфекции, безусловно, вносит свою негативную лепту в развитие всех неинфекционных болезней, о которых шла речь на круглом столе. Так, от 7 до 80% (и более) людей, перенесших COVID-19, имеют разные неврологические осложнения (неврологический постковидный синдром).

«Все болезни от нервов…»

Хотя психическое или ментальное здоровье не считается одним из основных факторов, способствующих смертности от НИЗ, и часто остается вне обсуждения проблем этих заболеваний, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап считает, что ментальное здоровье — один из наиболее важных факторов, лежащих в основе всех НИЗ.

По ситуации с ментальным здоровьем Россия мало чем отличается от других стран. И у нас самые частые психические расстройства — депрессия, тревога и нарушение сна. Депрессия занимает четвертое место среди всех причин нетрудоспособности. Хотя бы раз в жизни каждый седьмой россиянин испытывает депрессивное расстройство. У женщин это бывает чаще — они психически более уязвимы и более чувствительны к колебаниям гормональных профилей (тонкие гормональные настройки довольно легко сбиваются).

Нередко депрессия имеет неочевидный характер, не распознается. Более того, даже при устойчивом снижении настроения многие люди (а порой и врачи) принимают это за норму: а кому сейчас легко. Но депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьезная болезнь, требующая лечения. Без ее терапии повышается в числе прочего риск развития болезни Альцгеймера. К слову, это заболевание иногда называют диабетом третьего типа, подразумевая, что в механизме его развития принимает участие и инсулинорезистентность.

А вот другой пример: ишемическая болезнь сердца (ИБС). У каждого третьего пациента с выраженными симптомами этого заболевания наблюдаются и признаки депрессии. Депрессия — независимый фактор риска развития как самой ИБС, так и острого инфаркта миокарда. Она повышает риск повторного инфаркта и способствует неблагоприятному исходу.

Похожее соотношение наблюдается в клинике нервных болезней. От 25 до почти 80% пациентов в постинсультном периоде демонстрируют признаки депрессии. И если ее не лечить, то трудно рассчитывать на успешную реабилитацию.

В большинстве случаев депрессия поддается лечению. И, как в случае любого другого заболевания, чем раньше ее распознать, чем раньше назначить лечение, тем быстрее можно ждать выздоровления пациента.

«Не надо бояться прописанных врачом антидепрессантов. К сожалению, у нас много довольно стойких и иррациональных, не имеющих научного обоснования, страхов — боязнь генно-модифицированных продуктов, гормональных препаратов, вакцин, черной кошки, перебежавшей дорогу. Точно такие же беспочвенные беспокойства нередко проявляют пациенты, нуждающиеся в антидепрессантах», — подчеркнул Юрий Сиволап.

Ситуация с НИЗ в нашей стране должна не пугать, а настораживать. И еще это повод задуматься, насколько серьезное влияние оказывает болезнь на жизнь человека, его близких, его страны. И, что не менее важно, понять: что даже тяжелые болезни можно либо отсрочить, либо полностью предотвратить, так как многие из факторов риска устранимы; а значит, человек в состоянии во многом контролировать свое здоровье и свою жизнь.

Сергей Скударнов, генеральный директор «Viatris Россия»: «Неинфекционные заболевания являются причиной более двух третей смертей в мире ежегодно, и для России эта проблема также весьма актуальна. Мы со своей стороны стремимся не только производить эффективные и безопасные препараты — мы смотрим на здравоохранение и на свою роль в нем шире. В частности, мы активно работаем над повышением осведомленности врачей и созданием новых возможностей для помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями на всех этапах их пути. Именно так Viatris помогает людям сохранять здоровье в течение всей жизни».