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Скрытая угроза: медики рассказали о симптоме повышенного холестерина

Темные полосы под ногтями рук и ног — повод обратиться к врачу
Фото: Depositphotos/NaiyanaDBoon
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Скрытая угроза: медики рассказали о симптоме повышенного холестерина
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2021-11-26 17:33:34
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Опасным симптомом повышенного уровня холестерина в крови может стать появление темных полос под ногтями рук или ног, сообщили эксперты Американской академии дерматологической ассоциации. По словам специалистов, такой необычный признак связан с повреждениями кровеносных сосудов. При этом при появлении таких темных полос у человека не возникает никаких болевых ощущений. Подробности — в материале «Известий».

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Опасным симптомом повышенного уровня холестерина в крови может стать появление темных полос под ногтями рук или ног, заявили эксперты Американской академии дерматологической ассоциации.

По словам врачей, такой необычный признак связан с повреждениями кровеносных сосудов. При этом у человека не возникает никаких болевых ощущений. Кроме того, полосы могут быть очень маленького размера, поэтому их легко спутать с занозами. По словам ученых, связь между этим симптомом и повышением уровня холестерина была неоднократно доказана.

Именно поэтому эксперты посоветовали при появлении таких темных полос под ногтями незамедлительно обращаться к врачу, так как высокий уровень холестерина может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Признаки повышенного уровня холестерина

Между тем у высокого уровня холестерина есть немало и других опасных проявлений. Так, по словам экспертов американской больницы Мэйо, к тревожным признакам также относятся внезапное онемение и слабость в руках или ногах. По словам специалистов, так называемый плохой холестерин ЛПНП (липопротеидов низкой плотности) может накапливаться внутри стенок кровеносных сосудов, что и становится причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Скрытая угроза
тест
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Так, атеросклероз, или закупорка артерий, возникает, когда жир, холестерин и другие вредные вещества накапливаются в стенках кровеносных сосудов. Эти отложения называют бляшками, со временем они могут привести к полной блокировке артерии и вызвать неприятные ощущения в конечностях. Атеросклероз артерий, ведущих к мозгу, характеризуется внезапным онемением или слабостью в руках или ногах, трудностями с речью, а также временной потерей зрения на один глаз или обвисанием лицевых мышц, уточнили в клинике.

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«Эти блокировки лишают ткани крови и, соответственно, кислорода, что может привести к их повреждению или отмиранию. Такой процесс часто становится причиной сердечного приступа и инсульта», — пояснили специалисты. Как правило, появление атеросклероза зачастую связано с возрастом, однако высокий уровень холестерина может приводить к атеросклерозу и среди молодых людей.

Кроме того, на высокий уровень холестерина могут указывать и некоторые изменения во внешности. В частности, о данной проблеме в организме могут сигнализировать жировые бугорки на лице — так называемые ксантомы. Они могут появиться в районе век и расти в течение пары месяцев. Другим симптомом повышенного холестерина могут быть серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой. Между тем все эти признаки также могут свидетельствовать и о гиперхолестеринемии — наследственном факторе, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин.

Как снизить уровень холестерина

Широко известно, что на рост уровня холестерина влияет целый ряд факторов. К ним относятся избыточное употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, недостаток физической активности, злоупотребление алкоголем, а также курение.

Скрытая угроза
пробежка
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Однако, по словам диетолога Дюрдане Кескинер, существует несколько простых способов снизить уровень холестерина без всяких лекарств, а именно регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания. По мнению диетолога, следует избегать твердых жиров, таких как маргарин и сало. Также не рекомендуется есть жирное мясо, колбасные изделия и фастфуд, а также выбирать нежирные молочные продукты.

Вместе с этим диетолог советует включить в рацион овсяные отруби, орехи, рыбу, яблоки, чеснок, репчатый лук. Для снижения уровня ЛПНП также подойдут грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи.

Согласно данным исследования британского Королевского колледжа, употребление овса, миндаля, сои и фитостеролов также способно снизить «плохой» холестерин. В эксперименте участвовали пациенты с повышенным содержанием холестерина, их разделили на три группы, а затем скорректировали питание. Так, в рацион участников первой группы включили 75 г овса, другой — 65 г миндаля, третьей же группе предложили заменить продукты с насыщенными животными жирами на растительные. И вот к каким выводам пришли ученые: овес предотвращает реабсорбцию холестерина в кишечнике, соя подавляет синтез холестерина в печени, а бобовые, орехи, злаки и семена, являющиеся источниками фитостеролов, борются с всасыванием холестерина.

На уровень холестерина, а также на микробиом кишечника может повлиять столовый виноград, выяснили американские ученые. В рамках исследования участники в течение четырех недель помимо правильного питания также ежедневно употребляли по 46 г виноградного порошка. И, как выяснили специалисты, это привело к значительному снижению холестерина и желчных кислот в организме, а также благоприятно повлияло на микробиом кишечника и обмен веществ.

Скрытая угроза
грейпфрут
Фото: Depositphotos/belchonock
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Кроме того, могут снизить уровень «плохого» холестерина в крови также и овсянка, фасоль, брюссельская капуста, яблоки, груши и авокадо. По словам специалистов Клиники Мэйо, необходимо иметь в своем рационе и жирную рыбу — она помогает снизить уровень триглицеридов в крови и артериальное давление, а также уменьшает риск образования тромбов. При этом жирные кислоты Омега-3 не влияют напрямую на уровень холестерина, однако из-за других полезных свойств этих кислот медики рекомендуют употреблять как минимум две порции рыбы в неделю.

Согласно рекомендациям специалистов, чтобы получить максимальную пользу от перечисленных продуктов, необходимо внести другие изменения как в рацион, так и в образ жизни. В частности, необходимо ограничить употребление насыщенных и трансжиров, которые повышают общий уровень холестерина.

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