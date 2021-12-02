Последствия ведут: у переболевших всё чаще выявляют постковидный диабет

Ученые предупредили об участившихся случаях развития сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом . Повреждение клеток поджелудочной железы может происходить под воздействием многочисленных факторов гипервоспаления, после использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, и в результате аутоиммунного поражения. Ситуация стала настолько серьезной, что международная группа специалистов даже создала специальный регистр, куда вносят больных с диабетом, который связан с COVID-19. Российские эксперты говорят о необходимости тщательных исследований случаев постковидного диабета, так как ситуация приобретает угрожающие масштабы.

Болезненное продолжение

Исследователи из разных стран сообщают о впервые возникшем диабете у пациентов с COVID-19. Феномен дебюта заболевания после поступления в больницу ранее наблюдался при других вирусных инфекциях, сказано в статье «Американской диабетической ассоциации».

«Точные механизмы впервые возникшего диабета у людей с COVID-19 неизвестны, но вполне вероятно, что это ряд сложных взаимосвязанных процессов, включая ранее не диагностированный диабет, стрессовую гипергликемию (рост концентрации глюкозы в крови. — «Известия»), гипергликемию, вызванную стероидами, и прямое или косвенное воздействие SARS-CoV-2 на β-клетки (клетки поджелудочной железы, провоцирующие инсулин. — «Известия») », — указано в статье.

Результаты многочисленных исследований, проанализированных в статье «Американской диабетической ассоциации», демонстрируют, что сахарный диабет может развиться в течение полугода после госпитализации.

Сладкий тлен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Особенно тревожные данные о взаимосвязи COVID-19 с развитием сахарного диабета у детей поступили из Лондона. Ученые сообщили о 80%-ном увеличении количества впервые выявленных случаев сахарного диабета 1-го типа у детей во время пандемии по сравнению с доковидным периодом.

Российские специалисты согласны с тем, что ситуация тревожная. Коронавирусная инфекция, как и любая другая, может «запустить» диабет и обострить другие хронические заболевания , сообщила «Известиям» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка.

— Связь сахарного диабета и коронавируса уже анализировали ученые Великобритании и США. Всплеск числа пациентов, как с осложнениями, так и с дебютом заболевания, наблюдают в обеих странах. Коллеги в России подтверждают, что у нас картина схожая, — рассказала она.

Масса причин

Ситуация стала настолько серьезной, что международная группа специалистов даже создала глобальный регистр для сбора данных о пациентах с диабетом, который связан с коронавирусом, — CoviDiab . С помощью этой базы данных эксперты надеются классифицировать разновидности патологии. Попадание в регистр будет определяться наличием гипергликемии, подтвержденным диагнозом COVID-19, а в анамнезе — отсутствием диабета и нормальным уровнем гликированного гемоглобина (отражает средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца). Позднее в него будут включать также пациентов с предшествующим диабетом, которые испытывают тяжелые нарушения метаболизма при коронавирусной инфекции.

Статистика уже сейчас подтверждает, что число людей с диабетом, переболевших коронавирусной инфекцией, возрастает , отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

— Это может быть связано с аутоиммунными реакциями и атакой организма на собственные клетки . Сейчас мы проводим исследование, и смотрим, как при COVID-19 развиваются аутоантитела и как это связано с развитием диабета, повышенным риском онкологических заболеваний и так далее. Но на то, чтобы получить результаты, потребуется немало времени, — сказал ученый.

Сладкий тлен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причинно-следственная связь перенесенной коронавирусной инфекции и развития сахарного диабета требует дальнейшего изучения , отметила в беседе с «Известиями» сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья МФТИ Елизавета Изьюрова. Сейчас сложно определить ведущий фактор формирования заболевания и даже сам факт его формирования именно из-за COVID-19, а не вследствие ранее не диагностированного сахарного диабета или же проводимого лечения глюкокортикостеоидами (например, дексаметазоном).

— Эти препараты, как известно, снижают толерантность к глюкозе, провоцируют стероидный сахарный диабет и манифестацию (возникновение заболевания. — «Известия») диабета, — подчеркнула эксперт.

Данные об увеличении частоты развития сахарного диабета 1-го типа у детей также вызывают настороженность и требует дальнейшей оценки, отметила Елизавета Изьюрова.

— Причина возникновения данного типа диабета у детей состоит в аутоиммунном поражении клеток поджелудочной железы. Часто это обусловлено генетически. Увеличение количества детей с СД 1-го типа может стать свидетельством того, что детский организм «переносит» коронавирусную инфекцию не так легко, как мы раньше думали , — предупредила она.

Что касается работы «Американской диабетической ассоциации», то сами авторы исследования пишут о необходимости более длительного наблюдения за пациентами, поскольку на данном этапе невозможно сделать вывод о перманентности диагноза сахарного диабета у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По мнению авторов, существует острая необходимость в исследованиях, которые помогли бы определить пути лечения таких пациентов, а больничные протоколы должны включать меры по распознаванию и лечению острой гипергликемии.