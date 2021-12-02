 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Инфекционист США рассказал о легкой передаче и сопротивляемости «Омикрона»
Общество
Балерина Волочкова рассказала о потере 1,7 млн рублей в финпирамиде
Общество
Из Афганистана в РФ прибыли обучающиеся в российских вузах студенты
Мир
США пригрозили РФ экономическими мерами из-за ситуации вокруг Украины
Мир
В Киеве недовольные политикой Зеленского забросали офис президента мелочью
Мир
Второй самолет с гражданами из Афганистана приземлился в Подмосковье
Культура
Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Происшествия
В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении
Происшествия
Работница липецкого комбината погибла при обрушении крана
Общество
На Кубани более 5,5 тыс. человек остаются без электричества
/

Последствия ведут: у переболевших всё чаще выявляют постковидный диабет

Как коронавирус связан с нарушением регуляции уровня глюкозы в крови
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Главный слайд
Начало статьи
Последствия ведут: у переболевших всё чаще выявляют постковидный диабет
2021-11-24 11:05:55">
2021-11-24 11:05:55
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые предупредили об участившихся случаях развития сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом. Повреждение клеток поджелудочной железы может происходить под воздействием многочисленных факторов гипервоспаления, после использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, и в результате аутоиммунного поражения. Ситуация стала настолько серьезной, что международная группа специалистов даже создала специальный регистр, куда вносят больных с диабетом, который связан с COVID-19. Российские эксперты говорят о необходимости тщательных исследований случаев постковидного диабета, так как ситуация приобретает угрожающие масштабы.

Болезненное продолжение

Исследователи из разных стран сообщают о впервые возникшем диабете у пациентов с COVID-19. Феномен дебюта заболевания после поступления в больницу ранее наблюдался при других вирусных инфекциях, сказано в статье «Американской диабетической ассоциации».

«Точные механизмы впервые возникшего диабета у людей с COVID-19 неизвестны, но вполне вероятно, что это ряд сложных взаимосвязанных процессов, включая ранее не диагностированный диабет, стрессовую гипергликемию (рост концентрации глюкозы в крови. — «Известия»), гипергликемию, вызванную стероидами, и прямое или косвенное воздействие SARS-CoV-2 на β-клетки (клетки поджелудочной железы, провоцирующие инсулин. — «Известия»)», — указано в статье.

Результаты многочисленных исследований, проанализированных в статье «Американской диабетической ассоциации», демонстрируют, что сахарный диабет может развиться в течение полугода после госпитализации.

Сладкий тлен
больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Особенно тревожные данные о взаимосвязи COVID-19 с развитием сахарного диабета у детей поступили из Лондона. Ученые сообщили о 80%-ном увеличении количества впервые выявленных случаев сахарного диабета 1-го типа у детей во время пандемии по сравнению с доковидным периодом.

Российские специалисты согласны с тем, что ситуация тревожная. Коронавирусная инфекция, как и любая другая, может «запустить» диабет и обострить другие хронические заболевания, сообщила «Известиям» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка.

— Связь сахарного диабета и коронавируса уже анализировали ученые Великобритании и США. Всплеск числа пациентов, как с осложнениями, так и с дебютом заболевания, наблюдают в обеих странах. Коллеги в России подтверждают, что у нас картина схожая, — рассказала она.

Масса причин

Ситуация стала настолько серьезной, что международная группа специалистов даже создала глобальный регистр для сбора данных о пациентах с диабетом, который связан с коронавирусом, CoviDiab. С помощью этой базы данных эксперты надеются классифицировать разновидности патологии. Попадание в регистр будет определяться наличием гипергликемии, подтвержденным диагнозом COVID-19, а в анамнезе — отсутствием диабета и нормальным уровнем гликированного гемоглобина (отражает средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца). Позднее в него будут включать также пациентов с предшествующим диабетом, которые испытывают тяжелые нарушения метаболизма при коронавирусной инфекции.

Статистика уже сейчас подтверждает, что число людей с диабетом, переболевших коронавирусной инфекцией, возрастает, отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Это может быть связано с аутоиммунными реакциями и атакой организма на собственные клетки. Сейчас мы проводим исследование, и смотрим, как при COVID-19 развиваются аутоантитела и как это связано с развитием диабета, повышенным риском онкологических заболеваний и так далее. Но на то, чтобы получить результаты, потребуется немало времени, — сказал ученый.

Сладкий тлен
лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причинно-следственная связь перенесенной коронавирусной инфекции и развития сахарного диабета требует дальнейшего изучения, отметила в беседе с «Известиями» сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья МФТИ Елизавета Изьюрова. Сейчас сложно определить ведущий фактор формирования заболевания и даже сам факт его формирования именно из-за COVID-19, а не вследствие ранее не диагностированного сахарного диабета или же проводимого лечения глюкокортикостеоидами (например, дексаметазоном).

Эти препараты, как известно, снижают толерантность к глюкозе, провоцируют стероидный сахарный диабет и манифестацию (возникновение заболевания. — «Известия») диабета, — подчеркнула эксперт.

Данные об увеличении частоты развития сахарного диабета 1-го типа у детей также вызывают настороженность и требует дальнейшей оценки, отметила Елизавета Изьюрова.

— Причина возникновения данного типа диабета у детей состоит в аутоиммунном поражении клеток поджелудочной железы. Часто это обусловлено генетически. Увеличение количества детей с СД 1-го типа может стать свидетельством того, что детский организм «переносит» коронавирусную инфекцию не так легко, как мы раньше думали, — предупредила она.

Что касается работы «Американской диабетической ассоциации», то сами авторы исследования пишут о необходимости более длительного наблюдения за пациентами, поскольку на данном этапе невозможно сделать вывод о перманентности диагноза сахарного диабета у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По мнению авторов, существует острая необходимость в исследованиях, которые помогли бы определить пути лечения таких пациентов, а больничные протоколы должны включать меры по распознаванию и лечению острой гипергликемии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021