Причиной 60% смертей в России оказалось некачественное питание

Более половины смертей граждан России связано с неправильным питанием и употреблением некачественной пищи. Об этом 6 декабря сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве ответили, что как-то изменить ситуацию в будущем сможет специальная маркировка продуктов. «Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (болезни, вызванные плохим питанием. — Ред.), а распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин», — заявили в федеральной службе.

В надзорном органе отметили, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

«Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом», — считают в ведомстве.

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», заявил, что онкологические заболевания стали главной проблемой столичной системы здравоохранения и здоровья москвичей.

1 декабря стало известно, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый шестой житель Земли умирает от рака и примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания. В связи с этим онкологи составили список продуктов, к которым надо относиться с осторожностью.