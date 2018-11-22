Прямой эфир

В 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4-11%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4-11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для «Известий». По словам эксперта организации Анастасии Сысоевой, больше всего увеличится стоимость сахара.

Мясной яд: налог на колбасу может поднять цены почти на 30%
Минздрав поддержал идею о сборе на продукты переработки красного мяса

При оценке учитывались НДС, ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, инфляция. Однако не рассматривались возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний.

Установленная для социально значимой продукции льготная ставка НДС в 10% не сможет повлиять на ситуацию. Цены увеличатся благодаря росту инфляции и НДС на другие товары, используемые производителями.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, подорожает не только социально значимая продукция. Наибольшее влияние повышенный НДС окажет на цены продуктов с длинной производственной цепочкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Страдательный налог: цены на основные продукты могут обогнать инфляцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рост цен на мясо обеспокоил россиян больше стоимости бензина
Названы наиболее подорожавшие за неделю овощи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017