Названы наиболее подорожавшие за неделю овощи

Лидерами по росту цен на этой неделе оказались помидоры и огурцы. Эти овощи подорожали на 6,5% и 7,6% соответственно, сообщает Росстат.

К тройке лидеров по темпам подорожания также присоединился репчатый лук. Однако цена на него только разгоняется — в последнюю неделю октября она поднялась на 0,7%, а на этой неделе — на 2,4%.

Как отмечает «Российская газета», за луком «подтянулись» и другие овощи из набора для борща — белокочанная капуста и картофель.

При этом цены на сметану, сливочное масло, творог, куриные яйца, свинину и говядину остались почти неизменны. Дешевеет только морковь — цены на этой неделе снизились на 0,1%. Такой же тенденции последовали яблоки и подсолнечное масло.

По словам главы аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина, помидоры и огурцы в основном выращивают в теплицах и до 40% их себестоимости составляют затраты на отопление.

«Становится всё холоднее, издержки растут практически каждый день, потому и стоимость овощей поднимается», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Минсельхоз планирует собрать рекордный за последние 10 лет урожай. Ожидается, что к концу года будет произведено свыше 1 млн т тепличных овощей, что на 12,3% больше показателя предыдущего года.