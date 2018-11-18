Прямой эфир

Названы наиболее подорожавшие за неделю овощи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидерами по росту цен на этой неделе оказались помидоры и огурцы. Эти овощи подорожали на 6,5% и 7,6% соответственно, сообщает Росстат. 

Потянулись к земле: в России вводят закон об органических продуктах
Чего от него ждут фермеры и поможет ли он покупателям

К тройке лидеров по темпам подорожания также присоединился репчатый лук. Однако цена на него только разгоняется — в последнюю неделю октября она поднялась на 0,7%, а на этой неделе — на 2,4%. 

Как отмечает «Российская газета», за луком «подтянулись» и другие овощи из набора для борща — белокочанная капуста и картофель. 

При этом цены на сметану, сливочное масло, творог, куриные яйца, свинину и говядину остались почти неизменны. Дешевеет только морковь — цены на этой неделе снизились на 0,1%. Такой же тенденции последовали яблоки и подсолнечное масло. 

По словам главы аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина, помидоры и огурцы в основном выращивают в теплицах и до 40% их себестоимости составляют затраты на отопление.

«Становится всё холоднее, издержки растут практически каждый день, потому и стоимость овощей поднимается», — пояснил эксперт.  

Ранее сообщалось, что в 2018 году Минсельхоз планирует собрать рекордный за последние 10 лет урожай. Ожидается, что к концу года будет произведено свыше 1 млн т тепличных овощей, что на 12,3% больше показателя предыдущего года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа система питания для поддержания здоровья
Ученые заявили о невозможности перехода всех людей на здоровое питание

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017