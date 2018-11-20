В России дисквалифицируют поставщиков некачественных продуктов

В России предложили дисквалифицировать лиц, поставляющих некачественную продукцию животного происхождения в социальные учреждения. Подобная мера содержится в протоколе госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, с которым ознакомились «Известия». В частности, нарушители будут лишены права занимать руководящие должности, входить в совет директоров и управлять юридическим лицом.

По информации Роспотребнадзора, за девять месяцев 2018 года выявлено свыше 4 тыс. партий небезопасной животноводческой продукции. Из них четверть товаров поставлялась в соцучреждения, в том числе школы и детские сады.

В настоящее время максимальное наказание за подобные нарушения для юридических лиц — штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток «с конфискацией предметов административного правонарушения». Кроме того, сведения о нарушителях вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. Однако в этом случае организации осуществляют перерегистрацию юридического лица.

По мнению экспертов, инициатива может стать дополнительным сдерживающим фактором для должностных лиц. В настоящее время они рискуют меньше юридических лиц.

Подробнее читайте в свежем выпуске «Известий» — «Красная карточка: поставщикам фальсификата грозит дисквалификация».