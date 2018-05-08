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Поставщики школьного питания в Екатеринбурге похитили 56 млн рублей

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Суд в Екатеринбурге принял решение о том, что бывшие работники, обеспечивавшие школы питанием, должны заплатить государству 56 млн рублей. Иск подан в рамках уголовного дела комбината питания «Аленушка».

Бывший заместитель директора МУП привлек к соучастию в преступной схеме заместителя директора муниципального комбината питания, а также его бухгалтеров. С ноября 2011 по август 2013 года злоумышленники путем предоставления подложных первичных документов бухгалтерского учета похитили бюджетные средства в размере более 56 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Аферисты получили сроки от четырех до семи с половиной лет общего режима.

В России разрабатывается закон, запрещающий кормить детей продуктами, не соответствующими ГОСТам. Речь идет о питании в школах, детсадах, больницах и других учреждениях. Сейчас при заключении контрактов с поставщиками чиновники ориентируются в первую очередь на низкую стоимость, а не на качество продуктов.  

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