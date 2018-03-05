Гамбургеры появились в меню школьных столовых Красноярска

В меню столовой гимназии № 2 Красноярска появились гамбургеры, кейк-попсы и салат «Цезарь». Новые блюда введены после опроса учеников.

Средняя стоимость обеда, как и раньше, составляет около 75 рублей, отмечает Сибирское агентство новостей. Ребята могут заказать фитнес-салат с яблоком и сельдереем, школьный аналог «Цезаря». В салаты добавляют грейпфрут, гранатовый или бальзамический соусы. На второе ученикам подают фрикасе из курицы, фасоли и сладкого перца, люля-кебаб, шашлычки, курицу с ананасом, а на десерт — кейк-попс — мини-тортики на палочке.

По словам руководителя главного управления образования Татьяны Ситдиковой, дети и родители могут инициировать изменение меню. Так, например, в одной из городских школ появилось диетическое меню.

Ранее красноярский комбинат школьного питания ввел новую должность — «тайный покупатель». Эти люди проверяют столовые тех школ, которые находятся на обслуживании у предприятия. Они оценивают не только качество приготовленных блюд, но и ассортимент, состояние обеденного зала и пищеблока, внешний вид сотрудников, а также скорость сервировки столов. Не исключено, что тайными покупателями могут сделать и родителей школьников.