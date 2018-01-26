В Екатеринбурге 14-летнему школьнику запретили обедать вместе с одноклассниками

Школьника из Екатеринбурга выгнали из-за стола с одноклассниками из-за того, что он питался принесенной из дома едой.

Об этом стало известно в пятницу, 26 января.

Руководство школы заявило, что это противоречит нормам СЭС, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что семья мальчика многодетная и с начальных классов он питался в школьной столовой бесплатно благодаря статусу многодетной, но она утеряла статус из-за повзрослевшего старшего сына.

При этом денег на оплату школьных обедов у семьи не было по-прежнему и ребенок приносил еду с собой.

После запрета мальчик стал покупать еду в школьном буфете, однако и здесь не обошлось без скандала: классный руководитель не разрешила проносить и такую еду с собой.

Прокуратура заинтересовалась данной ситуацией.

19 января школьники и педагоги чернореченской средней школы Оренбургского района Оренбургской области решили избавиться от шестидневки и создать свой график учебы. Теперь по субботам дети смогут отдохнуть от алгебры и физики и посвятить время своим увлечениям.

Решение об изменении расписания ученики приняли на референдуме. Однако многие ребята приходят, чтобы позаниматься музыкой или спортом.