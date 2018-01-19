Школа в Оренбуржье по просьбам учеников перешла на пятидневную неделю

Школьники и педагоги чернореченской средней школы Оренбургского района Оренбургской области решили избавиться от шестидневки и создать свой график учебы. Теперь по субботам дети смогут отдохнуть от алгебры и физики и посвятить время своим увлечениям.

Решение об изменении расписания ученики приняли на референдуме. В субботу дети имеют право не посещать учебное заведение, сообщает vestirama.ru. Однако многие ребята приходят, чтобы позаниматься музыкой или спортом.

Чернореченская школа имени кавалера ордена Красной Звезды А. Гонышева одной из первых в России перешла на государственно-общественное управление. Там работает ученическая дума, проводятся выборы, а законодательные инициативы детей находят реальное воплощение, передает РИА «Оренбуржье».

Напомним, референдум о длительности учебной недели пройдет в Подмосковье в день выборов президента России, 18 марта. По его итогам будет принято решение об установлении в регионе единой учебной недели. Ожидается, что в голосовании примут участие около 793 тыс. школьников. Ранее голосование о длительности школьной недели прошло на школьном портале Московской области среди учеников, их родителей и учителей. Тогда 94% проголосовавших поддержали инициативу введения пятидневки.