Тайные покупатели проследят за питанием в школах Красноярска

Красноярский комбинат школьного питания ввел новую должность — «тайный покупатель». Эти люди проверяют столовые тех школ, которые находятся на обслуживании у предприятия. Они оценивают не только качество приготовленных блюд, но и ассортимент, состояние обеденного зала и пищеблока, внешний вид сотрудников, а также скорость сервировки столов.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, за несколько дней тайные покупатели уже проверили четыре городских школы. Основная претензия — повара работают без резиновых перчаток и носят ювелирные украшения. С сотрудниками столовых уже проведена «работа над ошибками».

Предполагается, что каждая школа в среднем будет проверяться раз в два месяца. Причем каждый раз в школу будут приходить разные люди — сотрудники комбината питания. Не исключено, что тайными покупателями могут сделать и родителей школьников.

В конце прошлой недели стало известно о том, что в столовой кадетской школы в Люберцах отравились 82 ученика. 54 ребенка госпитализированы. По факту случившегося заведено уголовное дело.