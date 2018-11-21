Красная карточка: поставщикам фальсификата грозит дисквалификация

Поставщиков, отправивших в соцучреждения небезопасную мясную и молочную продукцию, могут дисквалифицировать. Их владельцы и менеджмент лишатся права занимать руководящие должности. Об этом сказано в протоколе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (документ есть у «Известий»). Речь идет в том числе о поставках в школы, детские сады, больницы. По данным Роспотребнадзора, четверть всего обнаруженного фальсификата находят в социальных учреждениях.

Новый вид административной ответственности может грозить поставщикам некачественной и небезопасной пищевой продукции животного происхождения. Речь идет о дисквалификации — это статья 3.11 КоАПа, которая предполагает лишение права занимать руководящие должности, входить в совет директоров и управлять юридическим лицом до трех лет. Норма может коснуться поставщиков, которые отправляют продукты по госзаказу в социальные учреждения, — например, в школы, детские сады, больницы.

Проработать вопрос Минфину и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручила Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Срок исполнения поручения — I квартал 2019 года. Это следует из протокола госкомиссии от 26 сентября (есть у «Известий»).

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что поручение в ведомство не поступало. В ФАС отметили, что оно находится в разработке, позиция службы может быть представлена позже. В Минпромторге «Известиям» рассказали, что поручение стало итогом обсуждения качества продукции животного происхождения, которая поставляется в государственные бюджетные учреждения сферы социального обеспечения.

Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, за девять месяцев 2018 года служба выявила чуть более 4 тыс. партий животноводческой продукции, не соответствовавшей требованиям. Из них в социальных учреждениях — чуть больше 1 тыс. партий. То есть четверть товаров с нарушениями были проданы в рамках госзакупок в школы, детские сады и так далее.

Чаще всего недобросовестных производителей привлекают к ответственности по ст. КоАП РФ 14.43. («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»). Максимальное наказание для юридических лиц — штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток «с конфискацией предметов административного правонарушения».

Справка «Известий» Сегодня суд может дисквалифицировать госслужащего, предпринимателя или руководителя, например, за нарушение трудового законодательства, фиктивное банкротство, ненадлежащее управление юридическим лицом и некоторые другие нарушения. Реестр дисквалифицированных лиц ведет Федеральная налоговая служба. Минимальный срок наказания — шесть месяцев, максимальный — три года.

Дисквалификация вряд ли как-то сильно повлияет на статистику подобных нарушений, рассказал «Известиям» руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

— Но она может стать дополнительным сдерживающим фактором для должностных лиц, которые в сейчас рискуют намного меньше, чем юридические лица, так как штрафы для них в разы ниже, — подчеркнул он.

Что касается уголовной ответственности, она грозит им лишь при нанесении вреда здоровью, пояснил эксперт.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин счел предложенную меру о дисквалификации достаточно жесткой. По его мнению, к ней следовало бы прибегать в случае неоднократной и преднамеренной фальсификации продуктов.

В пресс-службе «Роскачества» «Известиям» сказали, что поддерживают обсуждаемую инициативу. Сейчас информация о нарушителях вносится в реестр недобросовестных поставщиков, который есть в открытом доступе. Но такие компании оперативно регистрируют новые юридические лица, пояснил представитель «Роскачества».