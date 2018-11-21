Красная карточка: поставщикам фальсификата грозит дисквалификация
Поставщиков, отправивших в соцучреждения небезопасную мясную и молочную продукцию, могут дисквалифицировать. Их владельцы и менеджмент лишатся права занимать руководящие должности. Об этом сказано в протоколе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (документ есть у «Известий»). Речь идет в том числе о поставках в школы, детские сады, больницы. По данным Роспотребнадзора, четверть всего обнаруженного фальсификата находят в социальных учреждениях.
Новый вид административной ответственности может грозить поставщикам некачественной и небезопасной пищевой продукции животного происхождения. Речь идет о дисквалификации — это статья 3.11 КоАПа, которая предполагает лишение права занимать руководящие должности, входить в совет директоров и управлять юридическим лицом до трех лет. Норма может коснуться поставщиков, которые отправляют продукты по госзаказу в социальные учреждения, — например, в школы, детские сады, больницы.
Проработать вопрос Минфину и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручила Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Срок исполнения поручения — I квартал 2019 года. Это следует из протокола госкомиссии от 26 сентября (есть у «Известий»).
В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что поручение в ведомство не поступало. В ФАС отметили, что оно находится в разработке, позиция службы может быть представлена позже. В Минпромторге «Известиям» рассказали, что поручение стало итогом обсуждения качества продукции животного происхождения, которая поставляется в государственные бюджетные учреждения сферы социального обеспечения.
Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, за девять месяцев 2018 года служба выявила чуть более 4 тыс. партий животноводческой продукции, не соответствовавшей требованиям. Из них в социальных учреждениях — чуть больше 1 тыс. партий. То есть четверть товаров с нарушениями были проданы в рамках госзакупок в школы, детские сады и так далее.
Чаще всего недобросовестных производителей привлекают к ответственности по ст. КоАП РФ 14.43. («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»). Максимальное наказание для юридических лиц — штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток «с конфискацией предметов административного правонарушения».
Дисквалификация вряд ли как-то сильно повлияет на статистику подобных нарушений, рассказал «Известиям» руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.
— Но она может стать дополнительным сдерживающим фактором для должностных лиц, которые в сейчас рискуют намного меньше, чем юридические лица, так как штрафы для них в разы ниже, — подчеркнул он.
Что касается уголовной ответственности, она грозит им лишь при нанесении вреда здоровью, пояснил эксперт.
Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин счел предложенную меру о дисквалификации достаточно жесткой. По его мнению, к ней следовало бы прибегать в случае неоднократной и преднамеренной фальсификации продуктов.
В пресс-службе «Роскачества» «Известиям» сказали, что поддерживают обсуждаемую инициативу. Сейчас информация о нарушителях вносится в реестр недобросовестных поставщиков, который есть в открытом доступе. Но такие компании оперативно регистрируют новые юридические лица, пояснил представитель «Роскачества».