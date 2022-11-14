Эндокринолог Альфарадж перечислил неочевидные признаки диабета

Врач-эндокринолог, диабетолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж перечислил неочевидные симптомы, говорящие о развитии сахарного диабета второго типа. Об этом 14 ноября сообщает «Газета.Ru».

По его словам, это хроническое заболевание возникает при повышенном уровне глюкозы в крови из-за дефицита инсулина либо вследствие сниженной чувствительности к нему. Он добавил, что реальная численность пациентов с диабетом в России не менее 10 млн человек. Количество растет, отметил врач.

К признакам диабета относятся медленное заживление ран, учащенное мочеиспускание, снижение веса без причины, выпадение волос, запах ацетона изо рта, ощущение сухости во рту и зуд кожи.

Кроме того, у женщин развитие сахарного диабета может быть выражено в обострении молочницы, а у мужчин в развитии баланопостита — воспаления головки полового члена.

«Показательным тревожным звоночком служит повторение этих симптомов даже при должном лечении. Рецидивы указывают на благоприятную среду для микробов, что, в свою очередь, говорит о наличии сахара в моче — именно поэтому воспаления продолжаются», — сказал эндокринолог.

По его словам, надо обращать внимание на малейшие изменения в состоянии здоровья, чтобы вовремя обратиться к врачу.

Альфарадж добавил, что чаще всего в группу риска развития сахарного диабета первого типа попадают люди, которые имеют наследственную предрасположенность или аутоиммунное заболевание, например ревматоидный артрит.

20 октября к.м.н., врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева рассказала «Известиям», что лишний вес может осложнять течение множества заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их. Так, ожирение считается одной из причин развития диабета второго типа.